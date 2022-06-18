Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові вдень 18 червня обстріляли Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапила промислова зона міста.
Вибух пролунав близько 13:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Водночас в місті оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, ракета впала в Індустріальному районі Харкова. У цьому ж районі сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки, повідомляє кореспондент Суспільного.
"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.
Обманну ціль, що пробила асфальт, першими помітили перехожі, які сприйняли її за снаряд, що не розірвався.
"Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки", - сказав Педченко.
О 14:17 в місті знову оголосили повітряну тривогу. Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях.
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