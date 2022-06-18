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Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові вдень 18 червня обстріляли Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапила промислова зона міста.

Вибух пролунав близько 13:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Водночас в місті оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, ракета впала в Індустріальному районі Харкова. У цьому ж районі сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Обманну ціль, що пробила асфальт, першими помітили перехожі, які сприйняли її за снаряд, що не розірвався.

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"Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки", - сказав Педченко.

О 14:17 в місті знову оголосили повітряну тривогу. Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях.

Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО 01
Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО 02
Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО 03
Росіяни запускають так звані теплової пастки на Харків, щоб обманювати ППО 04

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
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18.06.2022 15:20
+13
От рашистські п...ри.
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18.06.2022 15:11
+5
Громкий был прилет. И не по графику. Обычно с 23 до 24 -00. ******* ********.
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18.06.2022 15:39
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От рашистські п...ри.
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18.06.2022 15:11 Відповісти
Ні. Це звичайні русскіє люді. Вони усі такі.
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18.06.2022 17:31 Відповісти
Харків. Щоб ващі діти кожен день так підстрибували
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18.06.2022 15:18 Відповісти
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18.06.2022 15:20 Відповісти
Виродки. Випробовують свою нову зброю на мирних людях.
Хочу, щоб вони всі здохли жахливою смертю.
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18.06.2022 15:34 Відповісти
Так ці пастки не загрожують нашій системі ППО, бо тільки недавно ДБР віддали вилучені клінстрони від систем ППО і їх ще мабуть не встановили на ці системи, так 73%?
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18.06.2022 15:35 Відповісти
Системе ПВО не угрожают, но возможен лишний расход ракет. Поэтому важно целеуказание с самолетов ДРЛО от союзников
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18.06.2022 15:51 Відповісти
А як союзники мають нам давати якісь данні, коли вони попросили звільнити з ОП російських шпигунів, а ми їх не звільнили і не призначили прокурора САП. І велика кількість ракет у нас має бути під горло, бо я там розумію наклепали їх так багато, що почали під час війни будувати дороги.
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18.06.2022 17:05 Відповісти
Громкий был прилет. И не по графику. Обычно с 23 до 24 -00. ******* ********.
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18.06.2022 15:39 Відповісти
це точно. дочекався - та можна баінькі
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18.06.2022 15:43 Відповісти
нанотехнологии. военный разъем с 70х годов
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18.06.2022 15:55 Відповісти
Тобі буде простіше коли до тебе прилетить щось ******* ? (( Безглуздий коментар у неналежному для цього місці (( Майже все що кацапня знищила в Україні було уражено зброєю тих часів ; від того загиблим віку не добавилося (( Включай мізки , бо таке враження що і сам ти у 70-х загруз ((
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18.06.2022 16:39 Відповісти
презу и зелёнодепутатам задавай эти вопросы, почему они не вооружали страну а разминировали юг и про"бали всё на свете. Я тебе не президент, поэтому твой комментарий безмозглый
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18.06.2022 17:33 Відповісти
Бабахнуло гарно, але здається то був артудар, а не ракета
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18.06.2022 21:57 Відповісти
 
 