УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15559 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 976 25
війна (56511) зерно (1235) мародерство (313) супутник (125)

Супутник знову зафіксував колони російських вантажівок з українським зерном, що прямують в бік Криму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Супутник Planet Labs 17 червня зафіксував колони вантажівок, що прямують в бік Криму. На шляху до пропускного пункту Чонгар можна нарахувати близько сотні вантажівок.

Це не вперше, коли супутник фіксує вивезення Росією зерна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутник знову зафіксував колони російських вантажівок з українським зерном, що прямують в бік Криму 01
Супутник знову зафіксував колони російських вантажівок з українським зерном, що прямують в бік Криму 02
Супутник знову зафіксував колони російських вантажівок з українським зерном, що прямують в бік Криму 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нам припинити чинити опір Росії, - Кулеба

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Що сказати.. хороші дороги.
показати весь коментар
18.06.2022 15:56
+16
Про які переговори з путіним розповідають Шольц з Макроном? Ця наволочь має бути визнана Міжнародним та військовим злочинцем і місце їй на лаві підсудних, а не за столом переговорів.
показати весь коментар
18.06.2022 15:52
+10
Вічні крадії і мародери !
показати весь коментар
18.06.2022 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічні крадії і мародери !
показати весь коментар
18.06.2022 15:48 Відповісти
Не "Вічні". Путин сказал на экономическом форуме, что ничего вечного нет.
показати весь коментар
18.06.2022 15:52 Відповісти
Вічні крадії і мародери !!!
показати весь коментар
18.06.2022 15:49 Відповісти
путлер опять миллиарды имеет
показати весь коментар
18.06.2022 15:50 Відповісти
Про які переговори з путіним розповідають Шольц з Макроном? Ця наволочь має бути визнана Міжнародним та військовим злочинцем і місце їй на лаві підсудних, а не за столом переговорів.
показати весь коментар
18.06.2022 15:52 Відповісти
Если перестать говорить с ворами, то надо прекращать диалог и с зеленским. Но мир устроен так, что приходится говорить.
показати весь коментар
18.06.2022 16:01 Відповісти
Що сказати.. хороші дороги.
показати весь коментар
18.06.2022 15:56 Відповісти
Ну невже неможна роздовбати??... Фотки тут показують!
показати весь коментар
18.06.2022 15:56 Відповісти
всю дорогу розбомбити хоча б
показати весь коментар
18.06.2022 15:58 Відповісти
І не подавиться! неволоч кацапска!!!
показати весь коментар
18.06.2022 16:00 Відповісти
****** бомжі
показати весь коментар
18.06.2022 16:01 Відповісти
"Великая русская культура" вырастила нацию раклов.
показати весь коментар
18.06.2022 16:04 Відповісти
дякуємо й тим (ой, а кто ж эта сделал??), хто не підірвав ті шляхи на крим...
показати весь коментар
18.06.2022 16:06 Відповісти
Это ничего не даст положительного. Точно так, как ломали указатели населенных пунктов - кроме вреда нашим беженцам это ничего не принесло.
показати весь коментар
18.06.2022 16:47 Відповісти
Это лавров? С луком не узнал?)
показати весь коментар
18.06.2022 16:11 Відповісти
Это фуры с украинскими номерами. Интересно, а за рулем в них тоже наши «патриоты»?
показати весь коментар
18.06.2022 16:23 Відповісти
а ви фіксуйте та констатуйте статисти саме статистика у вас гарно виходить с ковида сводки були 2 раза вдень, с 2014 c ордло ато сводка 2 раза фіксували розводи прилети але у відповідь нічого не робили
показати весь коментар
18.06.2022 16:31 Відповісти
А разбомбить эти колонны что,религия не позволяет?! Или договорняк с москвой не велит?!
показати весь коментар
18.06.2022 16:35 Відповісти
Это - наши, украинские, фуры. Самолично видел херсонские номера.
показати весь коментар
18.06.2022 16:45 Відповісти
И что? Предателей будем теперь жалеть и зерно параше дарить?
показати весь коментар
18.06.2022 16:52 Відповісти
Выставлять счет ********** за каждый вывезенный грузовик в размере 10 млн долларов или 100 млн...
показати весь коментар
18.06.2022 18:37 Відповісти
Схоже гарно Вова Чонгарський домовився в Омані
показати весь коментар
18.06.2022 22:00 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде потім поступити із гоблінами.
показати весь коментар
19.06.2022 00:48 Відповісти
байрактаром спалити пару вантажівок, щоб не було бажання їздити бо здохнеш
показати весь коментар
19.06.2022 01:35 Відповісти
 
 