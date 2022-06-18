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Супутник знову зафіксував колони російських вантажівок з українським зерном, що прямують в бік Криму. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Супутник Planet Labs 17 червня зафіксував колони вантажівок, що прямують в бік Криму. На шляху до пропускного пункту Чонгар можна нарахувати близько сотні вантажівок.
Це не вперше, коли супутник фіксує вивезення Росією зерна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Топ коментарі
+17 Dima30
показати весь коментар18.06.2022 15:56
+16 Олег Квиташ
показати весь коментар18.06.2022 15:52
+10 Валентина Майкова
показати весь коментар18.06.2022 15:48
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Саме так треба буде потім поступити із гоблінами.