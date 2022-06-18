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Колаборантка Клименко здала окупантам у Маріуполі власного сина, який служить у ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році, а тепер очолила один з "гуманітарних штабів" "Єдиної Росії".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Її син військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів", - наголосив радник мера.

Колаборантка Клименко здала окупантам у Маріуполі власного сина, який служить у ЗСУ 01

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Колаборантка Клименко здала окупантам у Маріуполі власного сина, який служить у ЗСУ 02

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+54
Таке огидне створіння не можна називати святим словом "мама"
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18.06.2022 16:33
+50
чому цю тварюку не повісили ще у 14, все наша толерантність дурна...
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18.06.2022 16:35
+48
Потому что идиоты. Если бы в 14 вешали таких сук и предателей, возможно, сейчас бы и войны не было.
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18.06.2022 16:43
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Може вона подумала, що так його врятує.
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18.06.2022 16:32 Відповісти
От ти Жінка! Я не можу вас зрозуміти.
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18.06.2022 16:36 Відповісти
Мать ее *** **** это какой ******** путинизмом надо быть чтобы сына отдать на смерть ещё будет гордится этим такие бл#дошки и в Рейхе были сдавали семьи и парились гордыней Сталину или Рейху во имя Фюрера или Отца народа ...тьфу гыдота...
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18.06.2022 17:05 Відповісти
На фото истинно одухотворенная кпцапська ведьма на Рашке быть ведьмой зла продав душу дьяволу с 12/15лет обучаю им гнаслать порчу сделать с мужа пьяницу и конченный о убийцу как два пальца в навоз...иначе их самих бесы повесят в петле заставят ее совершить суицид...они детей мужей сестер братьев и соседей коллег всю жизнь наводят порчу болячки и смерть и так они живут мужиков кацапов в этом деле также немало...ПУТИН продлевая житие и энергетику посылает на смерть хоть миллионы ему плевать...
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18.06.2022 17:10 Відповісти
В нас перед розвалом совку була така ж в садіку - грала на піаніно на утрєнніках і постійно кричала на дітей що ми як "банда бандєровцев/петлюровцев/махновцев" (кожен раз когось із трьох обирала)...
Отакі відьми змалечку дітям втовкмачували що добре а що погано
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18.06.2022 17:36 Відповісти
віце-прем,єрка так із азовсталі врятувала
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18.06.2022 20:55 Відповісти
врятує? від своїх чи наших?
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18.06.2022 16:40 Відповісти
А хто її знає .
Бувають такі відморожені тварюки, що будь-який варіант можливий.
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18.06.2022 17:03 Відповісти
А может она подумала, что надо сдать его, потому что он в ВСУ?
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Здати то можна, але як він в полон потрапив ?
Цікаво за яких обставин
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18.06.2022 17:04 Відповісти
99% що повернеться, якщо повернеться, від кацапів кастрованим... Добра, ****, мамаша...
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18.06.2022 16:57 Відповісти
Може вона домовилась.
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18.06.2022 17:09 Відповісти
факт від цього не змінюється - ****-немать здала сина і це по кацапськи показово.
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18.06.2022 17:16 Відповісти
Знаєте, чесно, не хочется мати жодних справ з цими виродками. Не чути і не бачити, не згадувати , навіть. І вже ж не копатись в їхніх головах і аналізувати дії.
Це треба лишити на психіатрів.
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18.06.2022 17:25 Відповісти
... на патологоанатомов
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19.06.2022 08:28 Відповісти
а їх після війни сюди приїде мільйонів 20 і всі отримують громадянство і право голосу автоматично тільки на тій підставі, шо вони народилися в Україні чи УРСР.

І ніхто навіть не хоче шось міняти в законодавстві, шоб того не було
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19.06.2022 19:36 Відповісти
вона подумала, що краще сама його закладе, доведе таким чином свою відданність рашистам, і врятує свою дупу.
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18.06.2022 17:13 Відповісти
а, може, вона з тих сук, які вважають, що ще нарожають...
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18.06.2022 18:05 Відповісти
Судячи з вигляду - клімакс у неї вже був!
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18.06.2022 18:31 Відповісти
Після клімаксу можливо штучне запліднення. Ось пройде медобстежання, запліниться і народить щось схоже на свінособаку.
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19.06.2022 16:44 Відповісти
Таке огидне створіння не можна називати святим словом "мама"
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18.06.2022 16:33 Відповісти
павлючка морізова.
здати - цей сіндром в кацапів непреходящий і входить в скрепу.
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18.06.2022 16:34 Відповісти
это истинная кацапка с украинским гражданством
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18.06.2022 16:34 Відповісти
чому цю тварюку не повісили ще у 14, все наша толерантність дурна...
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18.06.2022 16:35 Відповісти
Потому что идиоты. Если бы в 14 вешали таких сук и предателей, возможно, сейчас бы и войны не было.
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18.06.2022 16:43 Відповісти
Смердюче ватне бидло воно, а не мати.
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18.06.2022 16:35 Відповісти
яжемать оху**льная !!!
а она точно его мать? мож усыновила??? хотя... наверное для раша-свиноматок дети - бесполезная трата времени...
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18.06.2022 16:37 Відповісти
ні - не мати.
так - "бесполезная трата времени" на перепіхон.
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18.06.2022 16:44 Відповісти
****, а не мати. Чи то пак, вибачаюсь перед ******-вони своїх цуценят боронять, а це нечисть кацапська.
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18.06.2022 16:38 Відповісти
****!!!
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18.06.2022 16:40 Відповісти
пам,ятаєте Бульбу... вбив власного сина.... в цій ситуації все наоборот, вбити потрібно "мамку"...
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18.06.2022 16:40 Відповісти
іноді "понімалка" розладнується вщент
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Такую срань только утилизировать.
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18.06.2022 16:42 Відповісти
Язик не повертається назвати це лайно мамою, хай Господь береже дітей від таких мам.
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18.06.2022 16:42 Відповісти
это все что нужно знать про русских..........................сын, дочь, мама, папа, брат , сестра , это никто , и звать их ни как, царь для них - святое , средневековые , затурканные телевизором , живущие всю жизнь в страхе и безнадеге , за похвалу от вышестоящих готовых убить семью , ............это самая бесперспективная ветвь человеческого развития , тупик.
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18.06.2022 16:44 Відповісти
карлика и гундяя любит больше чем своих детей. Законы по коллаборации слабые. Должны быть по срокам до 25 лет и чтобы условка не грозила.
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Да.., ох и мать..твою мать
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Ідейна ****, загартована! Таку тільки куля перевиховає.
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Ти бааа , яка ****.
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18.06.2022 16:47 Відповісти
Вот же ж мразь …
Только не понятно , сдала каким образом ???
Он , что , дома воевал ?
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18.06.2022 16:48 Відповісти
правнучка павлика морозова
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18.06.2022 16:49 Відповісти
*бані біороботи.
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18.06.2022 16:57 Відповісти
Кончена тваринка, зомбована російською пропагандою. Сфоткалася на фоні агітплаката 9 травя "пока ми помнім оні живі". Хто живі? Ті, що з 1939 року знищували українців, як сьогодні в Бучі, тому ж Маріуполі? Неграмотні, тупі, базарні баби, які тупіша за курку. Візьми прочитай, що воно була реально, а не те, що всовує у вуха московія!!!
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18.06.2022 17:00 Відповісти
Вот когда обстреливают Донецк, мне почему-то вообще пох, кто и откуда это делает, хоть с Тау Кита..
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18.06.2022 17:01 Відповісти
А до чого тут Донецьк? Воно ж з Маріуполя.
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18.06.2022 18:32 Відповісти
Почуття огиди и бi льше нiчого
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18.06.2022 17:01 Відповісти
Яка **** в ботах і 9 мая в сраці. Це не лічиться.
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18.06.2022 17:01 Відповісти
таких кацапов завезенных в Украину полно. Они в Украине плодились, жрали. крали, и т.д. и все равно остались кацапами, так как украинская земля всех балует и дает много свободы. предатели могут выражать "свое мнение" и никакого наказания.
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18.06.2022 17:06 Відповісти
Після розпаду совка багато їх понаприїхало з ГДР і країн Балтики, бо в Україні ж "мову вчити не треба і мальчиків в трусиках не розпинали"...
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18.06.2022 17:40 Відповісти
То что она манкурт, то понятно. Можно много подобрать для таких особей разных слов. Но абсолютное большинство матерей, за редким исключением, любит своих детей. Скорее всего он был в числе сдавшихся в плен с Азовстали. И она специально указала кто ее сын, надеясь что ему ничего плохого не сделают и в дальнейшем освободят, учитывая что она за рашистов. Это моя версия. Куда хуже с защитниками Мариуполя поступили "зеленые", но история и этому даст оценку.
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18.06.2022 17:06 Відповісти
В девичестве - Задротова.
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18.06.2022 17:18 Відповісти
ось в чому і сутність всіх матерів які пітрімують росію. там рускіє матері тільки переживають за гроші за вбитого сина , а тут власного сина здала за ті гроші.
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18.06.2022 17:19 Відповісти
это не мать а проблядь!
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18.06.2022 17:20 Відповісти
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА РАБОТАЕТ ? Дело открыли ?
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18.06.2022 17:28 Відповісти
А то потом ця цука поедет спороносных за границу в ЕС в виде беженки , как сейчас многие москали делают
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18.06.2022 17:30 Відповісти
Вона не служить в армії - прокуратура військова тут ні до чого Крім того - за останні 15 років військову прокуратуру (в ракурсі повноважень) так "кастрували", що я зараз зрозуміть не можу - "чим вона займається" і "нах** вона потрібна"? Всіма злочинами займається військова поліція, яка підкоряється військовим Тобто "самі стосовно себе розслідування проводять!
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18.06.2022 17:34 Відповісти
..настоящий клоповник
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18.06.2022 17:29 Відповісти
Щоб ти здохла,паскуда.І причому подихала дуже довго...
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18.06.2022 17:29 Відповісти
Не зрозуміло. Здала вже, але він ще служить? Може накатала на нього заяву кацапні?
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18.06.2022 17:33 Відповісти
**** сина здала кацапні - а уявлюете скільки сусідів і кого вообще знала?
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18.06.2022 18:02 Відповісти
Яким чином здала?
Подробиці? Він що, ховався в неї вдома? Чи як?
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18.06.2022 18:03 Відповісти
Было бы неплохо, если бы парень выжил, война закончилась и он её нашёл. Чисто интересно посмотреть было бы, как эта встреча проходить будет . . .
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18.06.2022 18:12 Відповісти
Во всех странах закон был жесток к предателям и мародерам во время войны - смертная казнь, концлагеря и из этих стран ,, выросла ,, крепкая демократия , это принесло огромную пользу странам. Только в нашей стране - предателям ,, премии выдают и конфетки. В Штатах в войну после Пирл Харбора были фильтрационные лагеря, во Франции - расстреливали. У нас Зе власть ,, смотрит в глаза,, - вырвать хочется от такой решительности.
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18.06.2022 18:18 Відповісти
а как вешали в толерантной Швейцарии.
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18.06.2022 20:08 Відповісти
Брала участь в організації псевдореферендума в 2014 році... І??? чому вона місцевий депутат, а не зечка??? що за дурня? так буде і після нашої перемоги? я не розумію... що це за кривосуддя в нас...
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18.06.2022 18:19 Відповісти
Мабуть славнозвісна партійна ОПЗЖопи
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18.06.2022 18:31 Відповісти
Сину - велика шана і уклін.
Матері - людські страшні прокльони.
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18.06.2022 18:30 Відповісти
Як вона могла здати його в полон? Він що, попав в оточення, переховувався дома? Може це змова її з сином? Багато питань, на які немає відповіді. Можуть бути різні варіанти. Це загальний недолік інформації від таких от радників.
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18.06.2022 18:56 Відповісти
Паскуда.
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18.06.2022 19:13 Відповісти
Діло Павліка Морозова живе... ****.
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18.06.2022 19:27 Відповісти
обикновенная підзаборная шлюха!
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18.06.2022 20:11 Відповісти
Лише соціальні стереотипи вважають кожну жінку, що народила, ******** матір'ю. Насправді материнство це здорове і хороше ставлення до нової людини. А любов до нової людини це взагалі 50 на 50, як повезе, бо насильно любити ми не можемо нікого, в тому числі і дитину. Тому перестаньте дивуватися таким жінкам.
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18.06.2022 21:00 Відповісти
Мати каZапка, батько Українець
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18.06.2022 21:22 Відповісти
триндееессссс.......
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18.06.2022 21:29 Відповісти
Я ніколи не зрозумію, як можна народитися на цій землі, жити все життя і так її ненавидіти.

Ну, погана тобі Україна, вали к чорту на свою рашку і там бий поклони х**лу.
Ні, воно гадить тут.
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18.06.2022 21:31 Відповісти
ТЕПЕРЬ ОНА МОРОЗОВА !!!
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18.06.2022 22:18 Відповісти
Клименко- призвище чоловіка, скоріше завсе. вона в дівках була- Морозова, чи Іванова, кацапка. Бо не може українська жінка бути таким безглуздим стервом з повною відсутністю основного інстинкту матері. То типово для нЕлюдей, для орків
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18.06.2022 22:54 Відповісти
А от і результати. Всіх колаборантів простили, нікого не посадили, подивились ми цирк зі Штепою в головній ролі. Всі правоохоронні органи включаючи суддів дуже швидко розправлялись з атовцями і повідпускали всіх зрадників і вбивць Небесної Сотні. На яку державу вони працюють неважко здогадатись. Але ниточки тягнуться на Банкову і в парламент.
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18.06.2022 23:33 Відповісти
Павлик Морозов: "А что, так можно было ?"
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19.06.2022 01:03 Відповісти
Быдло
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19.06.2022 14:22 Відповісти
Русский мир во всей красе. Ничего святого, все ради хера Путина в заднице.
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19.06.2022 15:57 Відповісти
НЕ МАТИ , А ЗАЗОМБОВАНА ТВАРИНА!!! ВОНА ВЖЕ ДАВНО НЕ ЛЮДИНА!!! ЦЯ ТВАРИНА ЗРАДИЛА СИНА І СВОЮ ДЕРЖАВУ!!! ВОНА БУДЕ ПРОКЛЯТА ДО КІНЦЯ СВОЇХ ЖАЛЮГІДНИХ ДНІВ!!!
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19.06.2022 18:17 Відповісти
брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році,
===========================================

ТАк чому ТОДІ вона не була покарана? Ось тут і лежать більшість наших проблем. Навіть з теперішньою війною. Безхребетність та комплекс маловартості населення+ ще те, що ЖОДЕН з президентів не дбав про ДЕРЖАВУ а лише про щось своє. Хто про любих друзів та бджіл, хто про схеми та панамські офшори, комусь взагалі було насрать на ту Україну і в результаті маємо те що маємо- крилатий вислів ще одного президента -покидька.
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20.06.2022 12:26 Відповісти
ЩО ТАКЕ Є РУСКІЙ МІР ? ЦЕ КОЛИ НЕМАЄ НІЧОГО СВЯТОГО 🔥
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20.06.2022 15:51 Відповісти
 
 