Колаборантка Клименко здала окупантам у Маріуполі власного сина, який служить у ЗСУ. ФОТО

Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році, а тепер очолила один з "гуманітарних штабів" "Єдиної Росії".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Її син військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів", - наголосив радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді, - прокуратура