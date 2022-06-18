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Колаборантка Клименко здала окупантам у Маріуполі власного сина, який служить у ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році, а тепер очолила один з "гуманітарних штабів" "Єдиної Росії".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Її син військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів", - наголосив радник мера.
Топ коментарі
+54 Белла Богун
показати весь коментар18.06.2022 16:33
+50 Hanka Panyanka
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+48 Светлана Круп
показати весь коментар18.06.2022 16:43
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Будь ласка, зачекайте...
Отакі відьми змалечку дітям втовкмачували що добре а що погано
Бувають такі відморожені тварюки, що будь-який варіант можливий.
Цікаво за яких обставин
Це треба лишити на психіатрів.
І ніхто навіть не хоче шось міняти в законодавстві, шоб того не було
здати - цей сіндром в кацапів непреходящий і входить в скрепу.
а она точно его мать? мож усыновила??? хотя... наверное для раша-свиноматок дети - бесполезная трата времени...
так - "бесполезная трата времени" на перепіхон.
Только не понятно , сдала каким образом ???
Он , что , дома воевал ?
Подробиці? Він що, ховався в неї вдома? Чи як?
Матері - людські страшні прокльони.
Ну, погана тобі Україна, вали к чорту на свою рашку і там бий поклони х**лу.
Ні, воно гадить тут.
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ТАк чому ТОДІ вона не була покарана? Ось тут і лежать більшість наших проблем. Навіть з теперішньою війною. Безхребетність та комплекс маловартості населення+ ще те, що ЖОДЕН з президентів не дбав про ДЕРЖАВУ а лише про щось своє. Хто про любих друзів та бджіл, хто про схеми та панамські офшори, комусь взагалі було насрать на ту Україну і в результаті маємо те що маємо- крилатий вислів ще одного президента -покидька.