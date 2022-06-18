Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військово-морські сили ЗСУ закликають журналістів не поширювати інформацію про лікувальні заклади, бо ворог може використати її для завдавання ударів.
Про це йдеться у дописі на сторінці ВМС ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - йдеться в дописі.
У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.
Там закликали журналістів не вказувати в сюжетах і текстах назву лікувального закладу та населений пункт, в якому він знаходиться.
"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
3 ч. ·
Був по справах в Баштанці. Місцевий хлоп розповів, як один ЗЕдебіл (нардеп місцевий) виклав пост, заради піару, про шпиталь. І по тому шпиталю прилетіло від русні. Нардеп відразу втікати (як це по ЗЕнардепські), але його трошки зловили і тільки дивом не порвали на місці. Тепер ходить з охороною.
Але то фінгя, таких історій повно в інеті. Цікаво тут інше, як інша тупоголова ЗЕтварюка легким росчерком своєї лапки перекидає відповідальність з того ЗЕдебіла на... журналістів... журналістів, Карл!
А тепер слідкуйте за руками: робимо винними журналістів --> журналістів хейтять --> журналістів перестають пускати в зони бойових дій --> війну перестають висвітлювати в медіа --> далі дивимось що було в 2016 (всякі договорняки з руснею). Але ж це хєрня, головне відмазати свого імбєцила, бо воно ж нардеп.
Прізвище ЗЕдебіла: Негулевський.
Але якщо туда прилетить, то обов'язково звинуватять журналістів!
"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.
Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.
Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.
Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
Тільки не знаю, куди саме влучили.
Пропоную в наступному сюжеті розповісти як та де знімають ці чудові репортажі і про їх важливе місце у цій війні.
"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"
17.04.2022
посадіть нарешті військового редактора на цей грьобаний марафон !
а на АбрамаХамію вдягніть кляпа на шкіряних ремінцях (такі в секс шопах продають) - йому пасуватиме !
Бабломойсько-мертвочуківські журнашлюхи всі при ділі.
але ж ставити намети пісочного кольору посеред футбольного поля без усілякої маскіровки теж треба мати неабиякий розум
а ще із Чорнобаївки кацапської сміємось.....
існують маскувальні сітки
чи будемо червоні намети ставити?
Хайпонули, заспівалы пісеньок, а там - хоч трава не рости...
Пліснявй марафон бабломойського- мервячука продовжує працювати на кацапів.
Лікарня швидкої допомоги в Миколаєві.
Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя. Ви - героїчні люди з великим і добрим серцем.
кинуть бомбу орки скажуть там азов лікуетьсться
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3102358696681152
Джерело: https://censor.net/ua/p3348744
шкода апаратури і людей, які потерпають від пафосного вихваляння там, де треба мовчати і відривати язика бажаючим проговоритись...
і головне - шкода що за здвчу своїх позицій ворогу ні одна журнашлюшка не понесе відповідальності і ні одна інша не прийме це до свідомості і не заткнеться !!!
але дякую цим провладним дебілам - завдяки цьому марафону підлабузників взагалі перестав, нарешті вже, дивитися зомбоящик..
ЗИ чекаємо реакції "принципової" Безумної чи ще когось з зелених: промовчать, почнуть відмазувати чи знову Порошенко винен?..(
це шпиталь в районому центрі Миколаївскій області
и не було никякого сюжета а був пост депутата від "слуг уродів" котрий похизувався та приписав створення шпіталю себе та "партии президента". Шпиталь був наданий іностраними союзниками і ніякого відношення до нього зелене бидло не має!
Скільки разів різні мудрі люди казали - ну не показуйте нічого, ну не треба робити піар того куди може прилетіти, гобліни тупа худоба та агриться на медіа. Ні ці виродки продовжують показувати сюжетики.