Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Військово-морські сили ЗСУ закликають журналістів не поширювати інформацію про лікувальні заклади, бо ворог може використати її для завдавання ударів.

Про це йдеться у дописі на сторінці ВМС ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - йдеться в дописі.







У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.

Там закликали журналістів не вказувати в сюжетах і текстах назву лікувального закладу та населений пункт, в якому він знаходиться.

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"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.