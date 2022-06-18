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Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військово-морські сили ЗСУ закликають журналістів не поширювати інформацію про лікувальні заклади, бо ворог може використати її для завдавання ударів.

Про це йдеться у дописі на сторінці ВМС ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - йдеться в дописі.

Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 01
Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 02
Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 03

У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.

Там закликали журналістів не вказувати в сюжетах і текстах назву лікувального закладу та населений пункт, в якому він знаходиться.

Також читайте: Мобільний військовий госпіталь на східному напрямку оборони країни отримав гумдопомогу медичного призначення з-за кордону, - Наєв. ФОТО

"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+92
Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
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18.06.2022 16:37
+66
Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
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18.06.2022 16:45
+42
********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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18.06.2022 17:04
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Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
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18.06.2022 16:37 Відповісти
********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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18.06.2022 17:04 Відповісти
Злити їх місце мешкання й сказати- шпиталь
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18.06.2022 17:18 Відповісти
не ********* а стукачи
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19.06.2022 05:46 Відповісти
Kirill Osipov

3 ч. ·

Був по справах в Баштанці. Місцевий хлоп розповів, як один ЗЕдебіл (нардеп місцевий) виклав пост, заради піару, про шпиталь. І по тому шпиталю прилетіло від русні. Нардеп відразу втікати (як це по ЗЕнардепські), але його трошки зловили і тільки дивом не порвали на місці. Тепер ходить з охороною.

Але то фінгя, таких історій повно в інеті. Цікаво тут інше, як інша тупоголова ЗЕтварюка легким росчерком своєї лапки перекидає відповідальність з того ЗЕдебіла на... журналістів... журналістів, Карл!

А тепер слідкуйте за руками: робимо винними журналістів --> журналістів хейтять --> журналістів перестають пускати в зони бойових дій --> війну перестають висвітлювати в медіа --> далі дивимось що було в 2016 (всякі договорняки з руснею). Але ж це хєрня, головне відмазати свого імбєцила, бо воно ж нардеп.

Прізвище ЗЕдебіла: Негулевський.
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18.06.2022 21:01 Відповісти
В українській мові, по відношенню до московитів не руські, а росіяни. Бо ті хто створював українську граматику добре знали, що Русь це тільки Україна. Вчіть мову і історію. Тому не русня, а москальня, кацапня. Чи може працюєте по москальськім методичкам?
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18.06.2022 22:09 Відповісти
иди ты нахер кацап со своей русью
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18.06.2022 23:22 Відповісти
Соромлюсь запитати - в 2016 це робили теж Зебіли? Ой, а хто ж керував державою тоді? Як невдобно вийшло...
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19.06.2022 01:05 Відповісти
А ось тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!

Але якщо туда прилетить, то обов'язково звинуватять журналістів!

"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.



Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
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18.06.2022 21:14 Відповісти
Сьогодні вночі прилетить?
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18.06.2022 21:32 Відповісти
Та вже сьогодні обстріляли Миколаїв!

Тільки не знаю, куди саме влучили.
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18.06.2022 21:35 Відповісти
Дебіли, плять.
Пропоную в наступному сюжеті розповісти як та де знімають ці чудові репортажі і про їх важливе місце у цій війні.
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18.06.2022 16:39 Відповісти
Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Так, як і журнашлюху та редактора з г+г.

"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"

17.04.2022
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18.06.2022 20:10 Відповісти
Краще розповісти де мешкають слюги
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18.06.2022 17:16 Відповісти
да не треба закликати, повинна бути воєнна цензура у воєнний час, ось і весь рецепт
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18.06.2022 16:39 Відповісти
все вірно !
посадіть нарешті військового редактора на цей грьобаний марафон !

а на АбрамаХамію вдягніть кляпа на шкіряних ремінцях (такі в секс шопах продають) - йому пасуватиме !
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18.06.2022 16:43 Відповісти
Потрібна військова цензура на період військового стану
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18.06.2022 17:20 Відповісти
Вона і є, тільки по відношенню до патріотичних каналів.
Бабломойсько-мертвочуківські журнашлюхи всі при ділі.
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Розстрілювати треба,бо загадто багато людей ця сволота знищує
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18.06.2022 17:15 Відповісти
потрібна, але ОП використає це для просто встановлення цензури для всіх і вся крім підлабузників влади.
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18.06.2022 17:27 Відповісти
Негайно за рахунок коналу відновити шпиталь
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18.06.2022 18:53 Відповісти
все вірно каже ЗСУ.

але ж ставити намети пісочного кольору посеред футбольного поля без усілякої маскіровки теж треба мати неабиякий розум

а ще із Чорнобаївки кацапської сміємось.....
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Ракети летять не по кольору, а по координатах і по радіомаячку.
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18.06.2022 16:46 Відповісти
Сначала летят разведывательные дроны а потом уже ракеты
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18.06.2022 16:51 Відповісти
Розвідувальні дрони кацапів ЗЄльоного кольору моделей "Маріанна Бєзумная" та "АбраХамія"
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18.06.2022 17:03 Відповісти
Точно, дрони... з дальністю тисяча-півтори км... а потім калібри... Пілять, сам видумав, а чи хто підказав?
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18.06.2022 17:16 Відповісти
Не усцись від сміху - намети твої ? (( які європейці дали- такі встановили (( і стояли б вони роками якби не стукачі з Г+Г (( Якого кольору цехи київського бронетанкового ? (( забув що сталося з ним після репортажу говноканалу ? потім згадай як дехто розпинався із репортажем після обстрілу ДВРЗ і після цього верещи на коричневий намет ((
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18.06.2022 16:52 Відповісти
Намети можливо під пустельний ландшафт,
існують маскувальні сітки

чи будемо червоні намети ставити?
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18.06.2022 17:06 Відповісти
На минулому тижні, опудало із zeкоманди похвасталося у фб новеньким польовим госпіталем, який подарували Нідерланди. Результат - на наступний день - від госпіталя залишилася гігантська яма.
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Зелемарафон в своєму ріпєртуарє...
Хайпонули, заспівалы пісеньок, а там - хоч трава не рости...
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18.06.2022 16:42 Відповісти
Щоб,вони шашлики на болоті влаштовували,а не в госпіталях й штабах
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18.06.2022 17:12 Відповісти
"сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні"
Пліснявй марафон бабломойського- мервячука продовжує працювати на кацапів.
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18.06.2022 16:42 Відповісти
Деякі дебіли або не роблять висновків-або це робиться навмисно...
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18.06.2022 16:42 Відповісти
На єдиному телемарафоні...
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Марафонцы притомились, пора бы их "отдохнуть". Особенно г+г очень устали.
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18.06.2022 16:47 Відповісти
Й ніхто штеккер їм невийме. Підключити патріоттчні,відклюсити навідгиків...
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18.06.2022 17:10 Відповісти
так сам гідрант 2 години назад запостив не утримався от піару як в лікарні нагороджав і в фесбук свій виклав і написав-

Лікарня швидкої допомоги в Миколаєві.

Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя. Ви - героїчні люди з великим і добрим серцем.
кинуть бомбу орки скажуть там азов лікуетьсться

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3102358696681152
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18.06.2022 16:48 Відповісти
Значить буде удар і по тій лікарі
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18.06.2022 16:50 Відповісти
З підарасами нема ради
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18.06.2022 17:08 Відповісти
У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.
Джерело: https://censor.net/ua/p3348744
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18.06.2022 16:49 Відповісти
шкода... шкода що свої язикаті дурні страшніше ворожих розвідників !!!
шкода апаратури і людей, які потерпають від пафосного вихваляння там, де треба мовчати і відривати язика бажаючим проговоритись...
і головне - шкода що за здвчу своїх позицій ворогу ні одна журнашлюшка не понесе відповідальності і ні одна інша не прийме це до свідомості і не заткнеться !!!
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18.06.2022 16:49 Відповісти
Ще безмозгла,щось запостить,або координати її труби перехоплять. Шльондри
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18.06.2022 17:07 Відповісти
А який журналіст і з якого телеканалу це зняв? Бо кожен канал в цьому телемарафоні має своїх журналістів і показує свої відзняті ролики.
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18.06.2022 16:53 Відповісти
А хто беняфеціар каналу?
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18.06.2022 17:05 Відповісти
журналіст хотів застрелитись -- але осечка
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18.06.2022 17:02 Відповісти
...тому довелось тікати до рашистів
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18.06.2022 17:08 Відповісти
я вище написала про воєнну цензуру у воєнний час, це так але...я хочу щоб ми пам'ятали - вони вдарили по ГОСПІТАЛЮ!, тільки єдина країна у світі б'є ракетами по лікарням і госпіталям - це рашка...
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18.06.2022 17:02 Відповісти
І лише в одній країні навідники працюють через телебачення. Угадайте в якій?
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18.06.2022 17:04 Відповісти
Коли,вже навідників Стратять?
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18.06.2022 17:03 Відповісти
Я бы убрал всех журналистов с передовой,включая Бутусова. Думаю с ними много ненужных хлопот,а ребятам,как понимаете,не до этого
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18.06.2022 17:04 Відповісти
Посадіть одного журнашлюху років на 10 - інші вмикатимуть мозок перед кожним відкриттям морди ліца .
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18.06.2022 17:06 Відповісти
Возбудить уголовное дело против главного редактора телемарафона - остальные будут думать как работать без информирования врага !!
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18.06.2022 17:07 Відповісти
Материальный ущерб наложить на редакцию
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18.06.2022 17:08 Відповісти
Той марафон вже конкретно заїбав(Заради рейтингів показали би штаб Залужного,напевно(((
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18.06.2022 17:10 Відповісти
Показали,б,якби знали
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18.06.2022 17:20 Відповісти
На кой хрен нужен этот марафон? Чтоб под шумок петины каналы позакрывать?
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18.06.2022 17:22 Відповісти
в ******** новинах, в основному, самі тільки зрадники, пристосуванці, безпринципні хвойди та ідіоти, яких нікуди більше не беруть..
але дякую цим провладним дебілам - завдяки цьому марафону підлабузників взагалі перестав, нарешті вже, дивитися зомбоящик..
ЗИ чекаємо реакції "принципової" Безумної чи ще когось з зелених: промовчать, почнуть відмазувати чи знову Порошенко винен?..(
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18.06.2022 17:26 Відповісти
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18.06.2022 17:27 Відповісти
Главное запомнить всех журналистов единого кремлевского телемарафона. Нормальный журналист в этом кремлевском шоу не будет принимать участия.
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18.06.2022 17:52 Відповісти
Ті телемарафони так потрібні, як зайцю тріпер. Зелені пропагандони
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18.06.2022 18:45 Відповісти
Тепер після того як яке опудало злило госпіталь і після цього госпіталь був знищений це опудало повинно за власний кошт повністю госпіталь відновити і встановити ще один такий самий на протязі одного місяця. А це опудало відправити на нульовку по мобілізації , а пацанам там сказати що це за дебіл.
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18.06.2022 18:49 Відповісти
Найгірше, що це не вперше і ****** ********* з "марафону" все одно будуть піаритись і далі... Цікаво, що в мирному житті людину, що хоча б опосередковано винна в смерті іншої людини, посадять чи хоча б дадуть умовний термін... А тут не один десяток на совісті зелених пропогандонів а їм все одно...
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18.06.2022 19:25 Відповісти
Большинство дурнашлюх- ради хайпа родную маму продатут... Дебилы
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18.06.2022 19:34 Відповісти
Да может вообще уже пора закончить этот единий ********
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18.06.2022 19:46 Відповісти
уточнення
це шпиталь в районому центрі Миколаївскій області
и не було никякого сюжета а був пост депутата від "слуг уродів" котрий похизувався та приписав створення шпіталю себе та "партии президента". Шпиталь був наданий іностраними союзниками і ніякого відношення до нього зелене бидло не має!
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18.06.2022 21:03 Відповісти
Страчувати закидуванням каміннями таких дебілів треба.

Скільки разів різні мудрі люди казали - ну не показуйте нічого, ну не треба робити піар того куди може прилетіти, гобліни тупа худоба та агриться на медіа. Ні ці виродки продовжують показувати сюжетики.
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19.06.2022 00:45 Відповісти
ввести військову цензуру
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19.06.2022 01:33 Відповісти
 
 