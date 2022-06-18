Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.











"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", – сказав Зеленський.

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Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

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