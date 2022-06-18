Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.
"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", – сказав Зеленський.
Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.
Топ коментарі
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.06.2022 17:10
+13 Ksenia VB
показати весь коментар18.06.2022 17:35
+12 Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар18.06.2022 17:11
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Кур-р-рва...
Людям там заняться нечем? Нужно экскурсии зеленому сброду проводить????
У нас ПВО уже раз 10 работало после их приезда!
Бедоносцы!
Читаю та думаю, коли вже вони всі разом встануть с дивану та підуть на передову и своїм прикладом покажуть як треба воювати.
Лежачи на дивані добре давати поради головнокомандувачу, але з них ніхто не зможе навіть взводом командувати.