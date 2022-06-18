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Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 01

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 02
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 03
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 04
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 05
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 06

"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", – сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Миколаївщині. ВIДЕО

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 07
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 08

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
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18.06.2022 17:10
+13
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18.06.2022 17:35
+12
Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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18.06.2022 17:11
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У них, у всех оружие забирают.
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18.06.2022 17:16 Відповісти
Трубой от миномета по башке тоже бьі подошло....
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18.06.2022 18:31 Відповісти
Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
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18.06.2022 17:10 Відповісти
Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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18.06.2022 17:11 Відповісти
Якийсь вид у нього не гарний, мабуть не нюхав.... загугліть відео "Літаки летять, будем всех бомбіть" ))))
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18.06.2022 17:13 Відповісти
Спеціаліст по фортифікації і озброєнню...
Кур-р-рва...
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18.06.2022 17:21 Відповісти
Чекай прильоту! Всі,місця відвідин терміново полишити !!!
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18.06.2022 17:23 Відповісти
Ракети прийдуть по цих місцях...
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18.06.2022 17:24 Відповісти
Хана хлопцям
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18.06.2022 17:25 Відповісти
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18.06.2022 17:35 Відповісти
Дуже цікава і правильна заява. У мене лише одне питання, а шо Данілов робив в Межигірʼї, коли бачив там Подоляка на пеньках?
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18.06.2022 18:03 Відповісти
какое РНБО. Там уже Ставка Главкомверха
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18.06.2022 22:54 Відповісти
В Одесі привьязати місцевість дуже складно це не супер маркет в центрі города .І хлопці в пабликах пишут що довольні призедентом і головне ніхто ненаказував робити показухи
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18.06.2022 17:43 Відповісти
А наводчика на крупнейший торговый центр на юге Ривьеру уже вычислили ?
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18.06.2022 17:58 Відповісти
ЧЕМ довольны хлопці???? Какой прок от боневтика и дерьмака на позициях???
Людям там заняться нечем? Нужно экскурсии зеленому сброду проводить????
У нас ПВО уже раз 10 работало после их приезда!
Бедоносцы!
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18.06.2022 23:36 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Краще б цей виродок напряг свій говносброд аби вони дали обрати незалежних голів САП і НАБУ. Бо без цього нам наступний крок по ЄС не світить.
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18.06.2022 17:57 Відповісти
Піариться чмо зелене. Цього разу вирішив броніка не надягати? Чи може просто ряшка туди не влізла?
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18.06.2022 18:06 Відповісти
дерьмаку саапщілі що можна
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18.06.2022 19:51 Відповісти
Якщо охоронця навернути порожньою пластиковою пляшкою, го(ло)внокомандувач вдягне памперса замість куцого броніка і не буде його знімати до кінця війни
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19.06.2022 01:13 Відповісти
Краще б відвідав "Велике крадівництво", яке продовжується в Миколаївській області, бо яке він має відношення до армії і нацгвардії, яких постійно скорочував і навіть затримував зарплату під час війни. Провів би огляд катків, бітумовозок, екскаваторів і кількість куп щебня - то його дітище і то було б справедливо. Ніхто Волдодя тобі твоїх про@обів не забувся і не забуде.
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18.06.2022 18:47 Відповісти
вокруг генералі и секретніе какие то люди..
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18.06.2022 19:41 Відповісти
Найкращу оцінку сайту дають коментарі тролів ЦО працюють на кацапів.
Читаю та думаю, коли вже вони всі разом встануть с дивану та підуть на передову и своїм прикладом покажуть як треба воювати.
Лежачи на дивані добре давати поради головнокомандувачу, але з них ніхто не зможе навіть взводом командувати.
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18.06.2022 20:22 Відповісти
Головнокомандувачу порад ніхто не дає, бо він на своєму місці, а от Верховному головнокомандувачу - так. Я особисто раджу йому провідувати будівництво доріг, бо це було найважливіше під час війни. А армію він гнобив, знищував, недофінансовував і не виготовляв зброї, ракет. А техніку для будівництва доріг він закупив ************, найдорожчу, то йому краще на її фоні знімати свої репортажі для 73%. Командувати взводом кожен може, а от "95 кварталом" попробуй, коли всі порозбігалися по світу, або депутатами своєї фракції, які побігли до ворога в Херсон допомагати ворогу. Тут потрібно мати опит, вміння, особливо при підборі кадрів. Єлдак поганих не порадить, там всі ті що потребує "та сторона".
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18.06.2022 20:54 Відповісти
ну я бачу що ти в умінні лизати сраку,можеш цілу купу порад видати
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18.06.2022 22:41 Відповісти
уова, а где белая рубашка и чёрный бронник - ага, значит девчонки, всё таки, были правы. А, ты ******, против них криминала завёл. Сцыкун, квартальный.
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19.06.2022 14:09 Відповісти
Вже летить....гундосий бідоносецьоманський
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20.06.2022 15:14 Відповісти
 
 