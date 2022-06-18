США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
США направили до України другу партію гелікоптерів Мі-17.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Вертольоти Мі-17 спершу призначалися для армії Афганістану, та після захоплення талібами опинилися у США. Виготовляли їх в РФ на замовлення США, тому й на ящиках з гвинтами написи російською.
Перші п‘ять Мі-17 передали в Україну у квітні, ще 11 гелікоптерів відправили літаками С-17.
Топ коментарі
+53 Mykola Trofimenko
показати весь коментар18.06.2022 18:47
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.06.2022 18:47
+31 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар18.06.2022 18:49
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Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо!
експортні образці завжди кращі в рази ніж для мєстних ваньков.
вас за росу держать - солнце стало і нема вас... - іспарилися...
і на шо ви його, кацапи той кафель трахаете?
Здається, нічого не ушкодив, але переживаю за дідуся.
Якщо не дай бог, то хто зна, як себе поведе Камала Гарріс.
За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок."
Так шо може бути все що завгодно....
Чекаємо на "афганські" легкі MD 530F
По-друге - вони тобі щось винні? Ні? Тоді закрий сьорбало!
полицейскихвертолетов для прогулок. интересно как их использовали.