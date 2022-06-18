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США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

США направили до України другу партію гелікоптерів Мі-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 01

Вертольоти Мі-17 спершу призначалися для армії Афганістану, та після захоплення талібами опинилися у США. Виготовляли їх в РФ на замовлення США, тому й на ящиках з гвинтами написи російською.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 02
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 03
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 04
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 05

Перші п‘ять Мі-17 передали в Україну у квітні, ще 11 гелікоптерів відправили літаками С-17.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 06
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 07
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 08

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+53
Ох яка краса: гелікоптери, виготовлені в РФ, будуть нищити русню
Дякуємо!
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18.06.2022 18:47
+39
Амерам-черговий респект...
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18.06.2022 18:47
+31
Дякуємо США, процвітання вам, здохніть кацапи!
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18.06.2022 18:49
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Амерам-черговий респект...
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18.06.2022 18:47 Відповісти
Ох яка краса: гелікоптери, виготовлені в РФ, будуть нищити русню
Дякуємо!
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18.06.2022 18:47 Відповісти
Ми і цьому радіємо. Ніхто ж не винен (окрім 73%), що за останні три роки зелений наркоман нітрохи не забезпечив армію...
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18.06.2022 19:02 Відповісти
а з 14 року багато зробилось, склади не вибухали один за одним ? мертвячук зі сворою не купляли канали та не захопили ефір та думки вати ?
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18.06.2022 19:54 Відповісти
Зараз тебе захищає армія яку створили з 14 по 19 роки. Тож заткнись, гнида.
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18.06.2022 20:22 Відповісти
вот зачем такую вату как ты защищать. это не вопрос
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18.06.2022 20:27 Відповісти
Кацапе, ти зараз про що? Чи це галюни від бояри?
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18.06.2022 22:53 Відповісти
Зелебоб і парахобот в адном ліце
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20.06.2022 01:02 Відповісти
Свинюко кацапська, а якщо все не так?
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18.06.2022 19:04 Відповісти
Не гірше наших вісімок.
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18.06.2022 19:08 Відповісти
Це і є модернізовані "вісімки" тільки в експортній комплектації Тим більше що їх і модернізували наші спеціалісти на замовлення американців -ті ними хотіли укомплектовувать ВПС Афганістану Не встигли передать!
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18.06.2022 19:56 Відповісти
ніколи не робили на заводі і не знаєте що таке заказ на імпорт?
експортні образці завжди кращі в рази ніж для мєстних ваньков.
вас за росу держать - солнце стало і нема вас... - іспарилися...
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18.06.2022 19:14 Відповісти
іноді здається шо вас не об кафель кацапосамки рожають, а самий кафель вас відригує..
і на шо ви його, кацапи той кафель трахаете?
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18.06.2022 19:28 Відповісти
Все эти заниженные ТТХ нивелируются мастерством и мотивацией наших летчиков!
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18.06.2022 20:15 Відповісти
якщо врахувати, що ТТХ цих гвинтокрилів покращили за рахунок оснащення по стандартах НАТО,тоді все ок.
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18.06.2022 20:29 Відповісти
ты идиот?
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18.06.2022 20:56 Відповісти
Скажи и за это спасибо, а иначе клоун рашистов бомбил бы "большой стройкой" и "дорогами" которые строил, вместо того, чтоб укреплять нашу армию.
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18.06.2022 21:32 Відповісти
мені теж подобається цей кацапський пердімонокль -
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18.06.2022 19:09 Відповісти
Виходить рашка забезпечує зброєю Україну. "Вот это поворот"
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18.06.2022 18:48 Відповісти
Зворотній ленд-ліз 😀
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18.06.2022 21:00 Відповісти
Дякуємо США, процвітання вам, здохніть кацапи!
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18.06.2022 18:49 Відповісти
Байден впав з велосипеда.
Здається, нічого не ушкодив, але переживаю за дідуся.
Якщо не дай бог, то хто зна, як себе поведе Камала Гарріс.

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18.06.2022 19:13 Відповісти
це неможливо...
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18.06.2022 21:04 Відповісти
Я сьогодні також впав з ровера,але не на переході,забив коліно,так що ми з Байденом на одній хвилі.
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18.06.2022 21:34 Відповісти
Джо, приезжай в Киев - тебя клоун на велике покатает. Хоть какое-то дело сделает! 🚲
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18.06.2022 23:48 Відповісти
Thank you very much,american friends!
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18.06.2022 18:53 Відповісти
і дозволу в рашки не питали не те що німці
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18.06.2022 18:55 Відповісти
Дякую, Велика Країна
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18.06.2022 18:57 Відповісти
треба їх спершу перевірити... А то хто зна що вони там американцям підкинули..
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18.06.2022 18:58 Відповісти
SUPER ! Thank s
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18.06.2022 18:59 Відповісти
Тільки депутатів від рашистского моносброду Ze не пускайте на аеродром. Бо знову видадуть координати для кацапських ракет
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18.06.2022 19:00 Відповісти
"По Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару
За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок."
Так шо може бути все що завгодно....
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18.06.2022 22:09 Відповісти
Цей гвинтокрил у нас в армії називали "стакан", через вигляд лобового скла. Це транспортник, аналог Мі-8. Гарна, надiйна машина
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18.06.2022 19:00 Відповісти
ПЛЕЯТЬ ЁПАНЫЙНАСРАТЬ!! У нас война или предоставлении информации *********???
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18.06.2022 19:02 Відповісти
Булкін, США самі інформували Рашу, про передачу цих вертольотів Україні. Вони могли дістатися талібам. Раша поскандалила, але не дуже активно, гроші вони вже отримали, та й я не сумніваюся, що вертольоти "заряджені", може і підірвати можна, так, граючи в "ворлд комбат". Треба цей подарунок дослідити.
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18.06.2022 19:13 Відповісти
Во всей художественно-фантастической литературе такие скрытые действия противника называют "закладками".
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18.06.2022 19:39 Відповісти
я бы особо не радовался этому подарку. это более модернизированый вариант Ми-8...довольно тихоходный аппарат,к тому же слабо защищённый. по сравнению с Ми-24,летающий гроб. их в Афгане немало сбили,прричём вместе с экипажем и десантом. их в Афгане всегда сопровождала пара крокодилов.
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18.06.2022 19:04 Відповісти
А хто сказав що їх будуть використовувати на передку? Для доволі широкого кола завдань цей апарат знадобиться.
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18.06.2022 19:11 Відповісти
в кожного аппарату свої задачі, в ударного ударні, в мі-17 -траспортні..
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18.06.2022 19:25 Відповісти
"ВУмний"? А мені вертольотчики, що пройшли Афган, казали зовсім інше - що Мі-8 приходив на аеродром, "как решето", а Мі-24 збивалися від одного-двох влучних пострілів, що перебивали електрожгути І я їм вірю - бо строкову служив саме електриком (механік АО) Тільки на Су-24 І я цих жгутів покрутив і попаяв - "мама, не горюй"!
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18.06.2022 20:02 Відповісти
Спасибо США!
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18.06.2022 19:19 Відповісти
Подяка американським платникам податків!
Чекаємо на "афганські" легкі MD 530F
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18.06.2022 19:21 Відповісти
Це ті що мали прийти ще в квітні. Вони що геть здуріли.
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18.06.2022 19:34 Відповісти
По-перше - ті що повинні були прийти в квітні вже давно тут, 20 шт.
По-друге - вони тобі щось винні? Ні? Тоді закрий сьорбало!
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18.06.2022 20:27 Відповісти
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18.06.2022 20:28 Відповісти
в войне с Хусейном, они несколько другую технику использовали и безо всяких меморандумов.
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18.06.2022 20:30 Відповісти
Їхньою ломакою та й по їхніх же ж яйцях,ну просто пісня якась!!!
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18.06.2022 20:45 Відповісти
Иранцы без проблем пускали гарпуны с вертолетов. Почему, интересно, нельзя их с украинских вертолетов пускать? Дальность возрастет вдвойне практически. Можно достать до Севостополя.
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18.06.2022 20:48 Відповісти
Тю, нащо, тут Шарапов і Карпенко кажуть що всьо - кацапи знищили майже всю українську військову техніку https://censor.net/ua/news/3348646/genshtab_zsu_vtratyly_400_tankiv_700_garmat_1300_bmp_ta_btr_50_usiyeyi_boyiovoyi_tehniky
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18.06.2022 21:27 Відповісти
Дякуэмо США, дякуэмо Байден!
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18.06.2022 22:06 Відповісти
помнится у нас когда то накупили полицейских вертолетов для прогулок. интересно как их использовали.
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19.06.2022 00:51 Відповісти
Бить кацапов их же оружием-бесценно, для всего остального есть мастеркард
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19.06.2022 01:10 Відповісти
 
 