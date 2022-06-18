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Три ворожі ракети влучили в нафтобазу на Дніпропетровщині, постраждало 11 людей, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Дніпропетровській області три ворожі ракети влучили в нафтобазу. Виникла пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я", - написав Резніченко.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Вони госпіталізовані з опіками.
Пізніше Резніченко уточнив інформацію по постраждалих.
"Уточнена інформація щодо ракетної атаки у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані.
Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - повідомив очільник ОВА.
Топ коментарі
+26 botoks
показати весь коментар18.06.2022 21:20
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2022 21:17
+17 Bodalux
показати весь коментар18.06.2022 21:36
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Будь ласка, зачекайте...
когда ж вы уже настреляетесь !!!
миротворцы ху****е !!!
То есть не делается нихрена с точки зрения управления государством. Люди технику добровольно чинят, но они же не могут выкопать огромный котлован, залить бетоном и начать варить хранилища. Надеюсь хотя бы мозгов хватит начать рубить лес на дрова заранее, чтобы дрова успели просохнуть к холодам и была возможность их доставить, а также наделать котлов и вентиляцию в том числе и многоквартирные дома, так как газа может и не быть. Да и вообще надо рассмотреть вариант газогенераторных транспортных средств, если по какой-то причине вообще отрежут Европу даже от поставок топлива нам, вероятность этого же есть.
теория хорошо...на практике тяжело все сделать по уму (за что и платятся взрывами... с подачи предателей...ибо ж точно что выжидали когда наполнится...накопиться)
вот у вас (допустим) 20 канистр с накопленным бензином.. куда припрячете??? а 100 или 200 ??? а если это для целого района ???
теория - всегда великолепна и правильна и мудра...
Під час обшуків з'ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. - березень 2022 року.
наумов втік з чемоданами доларів, співробітники сбу під час російського нападу охороняли його дачі.
Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.
Як повідомляють "Українські новини", таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.
За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данилу Гетманцеву.
"Начебто він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз у податкову звітність. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу до інтернету", - доповнив Давидюк.
https://delo.ua/uk/politics/usix-cinovnikiv-yaki-mozut-buti-pricetni-do-dopomogi-vorogovi-potribno-pereviriti-z-metoyu-zaxistu-nacionalnix-interesiv-politolog-pro-getmanceva-394913/
Ведучий Євген Чечеринда в розмові з очільником Волинської військової адміністрації Юрієм Погуляйком в ході телемарафону озвучив інформацію про те, що кожна нафтобаза в Україні має GPS-давач і рівнемір, який дозволяє на відстані отримати дані про наповнення резервуарів паливом. Таку систему запровадили в минулому році податківці, аби мінімізувати ухиляння від сплати податків. Ведучий назвав це "клондайком для російських диверсантів". Мовляв, що більше людей мають доступ до цієї інформації, тим більша ймовірність витоку.
https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?
Михно Сергей, facebook.com
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21734:--q--------q--&catid=2:2010-01-21-20-27-57
Але не відключити прилади обліку податкової під час війни - шпигунство і диверсія. гетьманцева на мило!!!
Про ПВО зі "штучним інтелектом" спитай у того дебіла, який це бовкнув (25 річний недолугий типу радник міністра внутрю справ), звісно, воно у ППО розуміється так, як в класичному китайському танці.
Нема у нас ПВО зі штучним інтелектом.
Для збиття ракет треба ПРО, його у нас нема, ракети збивають в основному ППО (для цього не призначені, мають ще совкові ЗРК) та ВПС, і те, що стільки збивають таким обладнанням, то вже диво і надзвичайна майстерність.
Крім того, в ПРИНЦИПІ, ніякі існуючі в світі системи ППО та ПРО не можуть знешкодити ВСІ цілі.
"Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що можлива зупинка в бойових діях з Росією має бути підтримана суспільством, інакше суспільство може піти воювати без команди влади.
Джерело: Данілов в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail
Пряма мова: "Кінець війни для нас - це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство.
18.06.2022 18:32
18.06.2022 21:06