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Три ворожі ракети влучили в нафтобазу на Дніпропетровщині, постраждало 11 людей, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Дніпропетровській області три ворожі ракети влучили в нафтобазу. Виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Три ворожі ракети влучили в нафтобазу на Дніпропетровщині, постраждало 11 людей, - ОВА 01

"У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я", - написав Резніченко.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Вони госпіталізовані з опіками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше дві особи поранено в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу

Пізніше Резніченко уточнив інформацію по постраждалих.

"Уточнена інформація щодо ракетної атаки у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані.

Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - повідомив очільник ОВА.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
а после Кременчуга, Василькова, Луцка.. кто-то еще хранит топливо на нафтобазе.. ну хз
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18.06.2022 21:20
+22
ё***ые козломордые твари...
когда ж вы уже настреляетесь !!!
миротворцы ху****е !!!
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18.06.2022 21:17
+17
Зелені покидьки самі виступили коригувальниками ракетних ударів по нафтобазах. Ці тупаки схоже злили все рашистам, як то тепер кажуть "про*бали".

Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.
Як повідомляють "Українські новини", таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.
За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данилу Гетманцеву.

"Начебто він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз у податкову звітність. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу до інтернету", - доповнив Давидюк.
https://delo.ua/uk/politics/usix-cinovnikiv-yaki-mozut-buti-pricetni-do-dopomogi-vorogovi-potribno-pereviriti-z-metoyu-zaxistu-nacionalnix-interesiv-politolog-pro-getmanceva-394913/
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18.06.2022 21:36
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ё***ые козломордые твари...
когда ж вы уже настреляетесь !!!
миротворцы ху****е !!!
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18.06.2022 21:17 Відповісти
а после Кременчуга, Василькова, Луцка.. кто-то еще хранит топливо на нафтобазе.. ну хз
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18.06.2022 21:20 Відповісти
Де ще можна зберігати великі об'єми пального?
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18.06.2022 21:26 Відповісти
Під землею, мали б, але про"бали всі підземні сховища ще на початку 2000х. Знаю точно , бо бачив що з тих сховищ залишилось. Все пішло у "кооперативи".
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18.06.2022 21:31 Відповісти
Не вижу проблем в строительство баков и газголдеров под землей вот сейчас прямо. Да может не полностью заполнять, на две трети от нормированной нагрузки, но это уже по сути листы стали, которые свариваются роботом или с небольшим участием человека. Затем накрыть бетонной плитой на опорах. Уничтожить можно, но ракет намного больше будет нужно. Вот как раз мобилизовать сварщиков, леса строительные, других рабочих, а их реально надо много, в первую очередь яму выкопать и логистически доставлять листы, аргона много будет нужно, но все это решается.

То есть не делается нихрена с точки зрения управления государством. Люди технику добровольно чинят, но они же не могут выкопать огромный котлован, залить бетоном и начать варить хранилища. Надеюсь хотя бы мозгов хватит начать рубить лес на дрова заранее, чтобы дрова успели просохнуть к холодам и была возможность их доставить, а также наделать котлов и вентиляцию в том числе и многоквартирные дома, так как газа может и не быть. Да и вообще надо рассмотреть вариант газогенераторных транспортных средств, если по какой-то причине вообще отрежут Европу даже от поставок топлива нам, вероятность этого же есть.
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18.06.2022 21:48 Відповісти
Там целый буроугольный бассейн.
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18.06.2022 22:31 Відповісти
Під аргоном зварюють алюміній. Сталь під веглекислотою, або ще простіше електродами.
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18.06.2022 22:56 Відповісти
Який нах "аргон" ?!?!? тільки електрозварювання, для втготовлення сосудів для зберігання чогось під тиском викорстовується зварювання електродами. і ще треба мати чим заповнити ці ємкость.
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18.06.2022 23:48 Відповісти
да это правда
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18.06.2022 21:48 Відповісти
Наземні сховища значно більших розмірів, дешевші по вартості і монтуються прямо на місці експлуатації. Підземні маленькі, виготовляються як готові ємності і монтуються в котловани, накриваються шаром ґрунту 50-70 см (крім того високі екологічні вимоги).
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18.06.2022 22:38 Відповісти
Пад зимлей
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18.06.2022 22:29 Відповісти
Всі заправки пусті. Краще б людям продали.
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18.06.2022 23:02 Відповісти
а где хранить? в вагонах-цистернах? туда тоже прилетает? где набрать столько емкостей чтоб рассредоточить запасы ??? да и как это сделать?
теория хорошо...на практике тяжело все сделать по уму (за что и платятся взрывами... с подачи предателей...ибо ж точно что выжидали когда наполнится...накопиться)
вот у вас (допустим) 20 канистр с накопленным бензином.. куда припрячете??? а 100 или 200 ??? а если это для целого района ???
теория - всегда великолепна и правильна и мудра...
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18.06.2022 21:28 Відповісти
я про подібне писав ще пару місяців тому. Нащо тримати на базі, коли можна розвезти по підприємствам де є пусті ємності. Скажімо навіть у нас з братом (дуже дрібні виробники) є ємність для соляри на три куби. Нам стільки й не треба. Могли б взяти на відповідальне зберігання. А таких як ми - сотні тисяч чи й мільйони. Є ще... але промовчу.
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18.06.2022 23:40 Відповісти
А що "хранить"? Все повинно бути "з колес". Бензину немає ніде, а там до неба палає. Нам так перестануть давати взагалі. Якщо то база ЗСУ, то тупо, далі нікуди. Не повинно бути ніяких баз. Наперлося зрадників із даунбасії видимо-невидимо. А тут все, як на долоні. Ви думаєте, що отой натовп сюди з добрими намірами приїхав? Та половина з них уже кричить, що вони не хотіли, щоб їх захищали. Плебс чекав "руський мір". А тут завадили. Причому не тільки в даунбасії. І в Запорізькій, і в Херсонській областях також.
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19.06.2022 07:29 Відповісти
беня не думает про это, ему чем хуже тем лучше, его заправки продают не хило , он же сказал - кровь забудется , война закончится, и будем дальше дружить .............., 1+1 ему помогут забыть , не зря эти прилеты , ой не зря.
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18.06.2022 21:54 Відповісти
Нібуя його заправки не продають. Кожного дня мимо трьох проходжу - пусто, машин немає.
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19.06.2022 07:30 Відповісти
Коли будуть працювати СБУ? Це т очно сдача місць заповнення нафтопродуктами, чи вирішили здати все?
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18.06.2022 21:20 Відповісти
відповідь шокує

Під час обшуків з'ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. - березень 2022 року.

наумов втік з чемоданами доларів, співробітники сбу під час російського нападу охороняли його дачі.
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18.06.2022 21:32 Відповісти
Зелені покидьки самі виступили коригувальниками ракетних ударів по нафтобазах. Ці тупаки схоже злили все рашистам, як то тепер кажуть "про*бали".

Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.
Як повідомляють "Українські новини", таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.
За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данилу Гетманцеву.

"Начебто він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз у податкову звітність. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу до інтернету", - доповнив Давидюк.
https://delo.ua/uk/politics/usix-cinovnikiv-yaki-mozut-buti-pricetni-do-dopomogi-vorogovi-potribno-pereviriti-z-metoyu-zaxistu-nacionalnix-interesiv-politolog-pro-getmanceva-394913/
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18.06.2022 21:36 Відповісти
На нафтобазах встановлені трекери для відстеження рівня палива. Такий міг бути і на луцькій, по якій вдарили ракетою.

Ведучий Євген Чечеринда в розмові з очільником Волинської військової адміністрації Юрієм Погуляйком в ході телемарафону озвучив інформацію про те, що кожна нафтобаза в Україні має GPS-давач і рівнемір, який дозволяє на відстані отримати дані про наповнення резервуарів паливом. Таку систему запровадили в минулому році податківці, аби мінімізувати ухиляння від сплати податків. Ведучий назвав це "клондайком для російських диверсантів". Мовляв, що більше людей мають доступ до цієї інформації, тим більша ймовірність витоку.
https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/
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18.06.2022 21:39 Відповісти
Друзья шепчут, что Окко больше нет.

Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.

Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..

А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.

Точно бьют как, сволочи..

А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..

Но как же узнала адреса нефтебаз то?

И тут понимаю, да через Налоговую!

А что если так!!

За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.

3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.

Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..

А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.

СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?

Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..

А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..

И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..

Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?

Михно Сергей, facebook.com
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21734:--q--------q--&catid=2:2010-01-21-20-27-57
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18.06.2022 21:45 Відповісти
Еси точно знаешь трассу рокеты, то ей адназначный пистец.
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18.06.2022 22:37 Відповісти
подібний маразм почався ще до гетьманцева і зеленої команди. Ще за часів овоча і особливо яйценюка з гройсманом податківці дуже прискіпувалися до місць зберігання палива у аграріїв. ТОж нам, дрібним, краще було заправлятись із каністр возячи соляру із заправки (коломойського звичайно ж), ніж чекати комісію по перевірці екології та приладів обліку.
Але не відключити прилади обліку податкової під час війни - шпигунство і диверсія. гетьманцева на мило!!!
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18.06.2022 23:49 Відповісти
спростував? ця гнида ще й оправдується? якою ж ***** і безмозглим треба бути, щоб самого себе не чути: "данниє нє находятца в аткритом доступє". А в закритому ж є? ти впевнений що москалі твої закриті дані не читають як буквар?
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18.06.2022 23:57 Відповісти
а що, асфальтом не змогли їх збити на підльоті? Порошенко ж винен, так Зе!бені трахнуті в мозок?
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18.06.2022 21:20 Відповісти
це таке пво зі штучним інтелектом "спрацювало" чи вони тільки для Киева?
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18.06.2022 21:22 Відповісти
Nikolai Chizhevsky

Про ПВО зі "штучним інтелектом" спитай у того дебіла, який це бовкнув (25 річний недолугий типу радник міністра внутрю справ), звісно, воно у ППО розуміється так, як в класичному китайському танці.
Нема у нас ПВО зі штучним інтелектом.

Для збиття ракет треба ПРО, його у нас нема, ракети збивають в основному ППО (для цього не призначені, мають ще совкові ЗРК) та ВПС, і те, що стільки збивають таким обладнанням, то вже диво і надзвичайна майстерність.

Крім того, в ПРИНЦИПІ, ніякі існуючі в світі системи ППО та ПРО не можуть знешкодити ВСІ цілі.
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18.06.2022 21:56 Відповісти
Хто типе такое расскассал, мабуть шакшота хухеля.
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18.06.2022 22:39 Відповісти
Звичайний дебіл, чи черновий трольок обкурився?
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18.06.2022 23:16 Відповісти
виникає одне питання - враховуючи скільки нафтобаз було зищено, чому тамтешній "царьок" його не вивіз знаючи, що це ціль номер один чи було розкрадено стільки пального, що краще нафтобазу треба було знищити і кінці у воду, можливо і сам коригував
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18.06.2022 21:26 Відповісти
зелені вже втомились воювати

"Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що можлива зупинка в бойових діях з Росією має бути підтримана суспільством, інакше суспільство може піти воювати без команди влади.

Джерело: Данілов в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Кінець війни для нас - це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство.
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18.06.2022 21:31 Відповісти
тут про освіту, знання та скепсис, щодо цього зебеніного поца.
18.06.2022 18:32
18.06.2022 21:06
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18.06.2022 21:58 Відповісти
" у нас знову прильоти.." , " ну просто прое#алі .."...--- нічому війна не вчить..
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18.06.2022 22:36 Відповісти
Краще б заправили всіх мешканців безкоштовно.
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18.06.2022 22:55 Відповісти
Вони це паливо самі розікрали, а тут як раз момент підвернувся гарний. Дуже багато співпадінь.
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18.06.2022 23:16 Відповісти
Могло й таке бути. Як із складами зброї.
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19.06.2022 07:32 Відповісти
Да на фиг те большие легко поражаемые нефтебазы.Арендовать для ВСУ частные АЗС,коих расплодилось достаточное к-во, на поджег которых рашракет уж точно не хватит,да и с координатами будет трудновато..Поди знай, есть там ГСМ или нет,..ежели, конечно, местная коллаборантная гнида не подскажет..
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19.06.2022 08:26 Відповісти
 
 