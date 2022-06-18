Три ворожі ракети влучили в нафтобазу на Дніпропетровщині, постраждало 11 людей, - ОВА. ФОТО

У Дніпропетровській області три ворожі ракети влучили в нафтобазу. Виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я", - написав Резніченко.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Вони госпіталізовані з опіками.

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Пізніше Резніченко уточнив інформацію по постраждалих.

"Уточнена інформація щодо ракетної атаки у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані.

Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - повідомив очільник ОВА.