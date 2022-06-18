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Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову зруйновано цех одного з підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові 01

За даними слідства, 18 червня близько 13:00 російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено одне із виробничих приміщень.

Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові 02
Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові 03

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові 04

Автор: Володимир Янченко
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Стекол нет, на крыше деревья. Цех стоил сильно дешевле ракеты
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18.06.2022 22:16 Відповісти
той цех мабуть на відшибі якщо його ще на торгівельно-розвважальний базар не переробили
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18.06.2022 22:18 Відповісти
Фігня, після перемоги головне на кацапію рахунок із завищеною залишковою вартістю вказати. Хай уроди платять.
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18.06.2022 22:23 Відповісти
Цех делал рабочие места, налоги, производил продукцию, зарабатывал деньги для Украины. российская ракета ниделала ничего. Поэтому ценность цеха несоизмеримо выше.
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18.06.2022 22:49 Відповісти
Нечисть кацапська... тільки знищувати.
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18.06.2022 22:28 Відповісти
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18.06.2022 22:44 Відповісти
Ви помітили хто був з візитом до Києва..Макрон Шольц Драгі та Йоганніс ,а чому саме Йоганнес а не Дуда??Можливо ми чогось не знаємо,чи є якісь таємні домовленості?
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18.06.2022 23:01 Відповісти
Це напівзакинуте ЖБК за "Тяжмашем", часто здають в аренду під склади, кацапи - завжди знищуйте тільки такі цілі
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19.06.2022 00:25 Відповісти
 
 