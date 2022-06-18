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Наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу підприємства у Харкові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову зруйновано цех одного з підприємств.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, 18 червня близько 13:00 російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено одне із виробничих приміщень.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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