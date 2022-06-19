Протягом 18 червня росіяни у Донецькій області вбили 1 і поранили 11 цивільних громадян, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Керівник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив втрати середмирного населення області за 18 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Кириленко зазначив: "За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.

Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 червня у Донецькій області вбитий 1 мирний житель і ще 10 зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА