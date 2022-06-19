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Донецька область (5705) Кириленко Павло (866)

Протягом 18 червня росіяни у Донецькій області вбили 1 і поранили 11 цивільних громадян, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив втрати середмирного населення області за 18 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Кириленко зазначив: "За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.

Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 червня у Донецькій області вбитий 1 мирний житель і ще 10 зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 18 червня росіяни у Донецькій області вбили 1 і поранили 11 цивільних громадян, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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Царство Небесне вбитому...
Одужання пораненим.
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19.06.2022 00:30 Відповісти
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат.

Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
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19.06.2022 00:41 Відповісти
 
 