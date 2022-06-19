Протягом 18 червня росіяни у Донецькій області вбили 1 і поранили 11 цивільних громадян, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив втрати середмирного населення області за 18 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Кириленко зазначив: "За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.
Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
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Одужання пораненим.
Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.
Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.