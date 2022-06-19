Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За останні півтори доби знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Дуже непроста ситуація в Сєверодонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєверодонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.
Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.
Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.
У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.
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Чому б не напасти?
Мудрий і простий нарід сам покликав війну та смерті у свій дім
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
Тому це ватне бидло і хоче в свою расєюшку
Стріляють ворожі ТОСи переважно вночі, щоб з безпілотників не засікли їх переміщення до лінії фронту і бойові позиції, бо вони важкі і тихоходні й у них дальність стрільби - близько 5 км., тому можуть легко попасти під вогонь української артилерії.
Отже, Силам оборони України потрібно вирішувати цю проблему або створенням спецгруп для своєчасного виявлення цього озброєння супротивника поблизу наших позицій, а краще на їх підході у ворожих тилах, бо інакше просування ворога продовжиться.