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Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За останні півтори доби знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Дуже непроста ситуація в Сєверодонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєверодонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.

Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.

Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.

У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки, - Гайдай

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 01

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 02

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 03

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 04

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 05

Читайте: Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай



Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 06

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 07

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 08

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
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19.06.2022 09:09
+12
за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
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19.06.2022 08:42
+8
Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
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19.06.2022 09:25
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Розуміють, що бравурно захопити територію не вдається і знищують все під корінь, тварюки російські.
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19.06.2022 08:35 Відповісти
за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
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19.06.2022 08:42 Відповісти
Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
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19.06.2022 09:09 Відповісти
ось такі і підштовхнули путіна до нападу на Україну - президент какаяразница з комплексом меншевартості малороса, у ВР російський ОПЗЖ, бидло голосує за Шарія, Бойка, Медведчука та Рабіновича і таких багато.

Чому б не напасти?

Мудрий і простий нарід сам покликав війну та смерті у свій дім
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19.06.2022 09:18 Відповісти
Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
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19.06.2022 09:25 Відповісти
подивіться Запоріжжя та сама картина..
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19.06.2022 09:18 Відповісти
Мало того. Ще подібні тікають по Україні та продовжують бризкати ватними слюнями,там де їх прихистять.
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19.06.2022 09:39 Відповісти
нічого дивного. Українців там винищили голодом а заселили москалів туди

Тому це ватне бидло і хоче в свою расєюшку
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19.06.2022 11:53 Відповісти
Ворог просувається на Попаснянсько-Лисичанському й Ізюмсько-Слов'янському напрямках завдяки використанню важких вогнеметних систем ТОС-1 і ТОС-1А, що стріляють залпами термобаричних зарядів, що при підриві створють об'ємні хмари із вибухової суміші, що підривається хвостовиками снарядів. Внаслідок цього при температурах близько 1000 градусів виникає високий тиск, тому в зоні ураження, якщо ти не в танку, уціліти майже неможливо.
Стріляють ворожі ТОСи переважно вночі, щоб з безпілотників не засікли їх переміщення до лінії фронту і бойові позиції, бо вони важкі і тихоходні й у них дальність стрільби - близько 5 км., тому можуть легко попасти під вогонь української артилерії.
Отже, Силам оборони України потрібно вирішувати цю проблему або створенням спецгруп для своєчасного виявлення цього озброєння супротивника поблизу наших позицій, а краще на їх підході у ворожих тилах, бо інакше просування ворога продовжиться.
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19.06.2022 11:33 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.06.2022 11:40 Відповісти
 
 