За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Донецької області поліцейські за минулу добу задокументували 18 ударів російських військ по населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Національна поліція.

"Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких – житлові будинки", – ідеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське.

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Російські війська завдавали ударів з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем "Град" та зенітно-ракетних комплексів С-300.





Унаслідок ворожих обстрілів руйнувань та пошкоджень зазнали 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних, а також пекарня, агрофірма, птахофабрика, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









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