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За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецької області поліцейські за минулу добу задокументували 18 ударів російських військ по населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Національна поліція.

"Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких – житлові будинки", – ідеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське.

Також читайте: Протягом 18 червня росіяни у Донецькій області вбили 1 і поранили 11 цивільних громадян, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 01

Російські війська завдавали ударів з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем "Град" та зенітно-ракетних комплексів С-300.


За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 02

Унаслідок ворожих обстрілів руйнувань та пошкоджень зазнали 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних, а також пекарня, агрофірма, птахофабрика, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 03

За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 04

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За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 05

За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 06

За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 07

За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 08

Автор: Наталя Джума
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19.06.2022 11:10 Відповісти
У крыс мавзолейных паталогическая *любовь* к Донбасу и городу Сралино...
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19.06.2022 11:52 Відповісти
 
 