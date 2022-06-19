УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14111 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
4 740 5
війна (56581) Гуляйполе (68) обстріл (21149) Запорізька область (2565)

Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Війська РФ обстрілювали цивільну інфраструктуру Гуляйполя Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Внаслідок обстрілу снарядами влучено у декілька десятків приватних помешкань гуляйпільців. В результаті - частина з них розбиті повністю, інші - мають різні руйнації.

Також ворожі снаряди зачепили й інші прибудинкові споруди, гаражі, погреби, літні кухні і двори містян", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти обстріляли й інші об'єкти.

"Осколками ракет пошкоджено один магазин, олійницю та адміністративне приміщення відділення Оріхівського РЕМ. В них вибиті вікна, посічені фасади та дахове накриття. Наразі встановлено, що постраждалих жителів райцентру доставили до медичного закладу з пораненнями різного ступеню важкості", - додали в ОВА.

Також читайте: Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі

Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 01
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 02
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 03
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 04
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 05
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 06
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 07
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 08
Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені 09

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
твари... какие ж козломордые твари...варвары...ордынцы...
(еще и овчарика напугали)
показати весь коментар
19.06.2022 20:48 Відповісти
вони нищать українську історію...нещодавно сковорода, цього разу махно...
хто наступний
показати весь коментар
20.06.2022 06:26 Відповісти
Ну що сказати -орки Варвари і є орки, нічого створити не можуть Зате руйнують все що можуть, що можна очікувати від бидлостада зі скріпою в голові замість мозку, якщо вони так звикли жити на Росії де спальня, сральня і їдальня -це одне й те саме місце.
показати весь коментар
19.06.2022 21:07 Відповісти
у цьому будинку дивилися московські ТВ-канали 👇

показати весь коментар
19.06.2022 21:21 Відповісти
І мабуть думали: " Путін, прийди!" Прийшов.
показати весь коментар
19.06.2022 22:13 Відповісти
 
 