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Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Перші чотири австралійських бронетранспортери M113AS4 доставив Ан-124. Всього до України направлять 14 машин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сайт Міністерства оборони Австралії.

Зазначається, що пакет військової допомоги австралійського уряду на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включає броньовані автомобілі Bushmaster, гаубиці M777; протитанкове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 01
Фото: defence.gov.au

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія передасть Україні ще 14 бронетранспортерів M113 та 20 Bushmaster, - міністр оборони Даттон

Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 02
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 03
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 04
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 05
Фото: defence.gov.au

Також читайте: В Україну з Австралії відправлено останній бронетранспортер Bushmaster та партію гаубиць M777, – посол

Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 06
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 07
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 08
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 09
Фото: defence.gov.au

Читайте також: Делегації США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили зал засідань АТЕС на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну

Мілітарний повідомляє, що Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+56
Австралійцям-респект...
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19.06.2022 21:01
+52
Дякуємо.
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19.06.2022 21:03
+44
Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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19.06.2022 21:06
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Австралійцям-респект...
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19.06.2022 21:01 Відповісти
Дякуємо.
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19.06.2022 21:03 Відповісти
зелень і Мрію не вивезла та дала знищити, щоб вона не перевозила те що треба від союзників .
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19.06.2022 21:04 Відповісти
Зелень вже країну збирались здавати, а на Мрію їм було і зовсім насрати.
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19.06.2022 21:07 Відповісти
Якщо Мрія не могла вкладати асфальт, то кому вона потрібна була взагалі?
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19.06.2022 21:10 Відповісти
не воняй, чувырло...

Мысли вслух: Зеленский, Ермак и их "подвиги"
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19.06.2022 21:48 Відповісти
Справжні друзі не ******* як німецькі та французські шльондри, а поставляють зброю навіть з іншої півкулі.
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19.06.2022 21:06 Відповісти
Нормальні люди дякують за допомогу,а не вимогають ,як гопники, більше та негайно !!))
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19.06.2022 21:56 Відповісти
Тим часом десь за півсвіту від Австралії...

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19.06.2022 21:06 Відповісти
Оружие будет доставлено точно в срок (но это не точно).
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19.06.2022 22:07 Відповісти
Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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19.06.2022 21:06 Відповісти
Це так, начебто і допомогли, але водночас щоб і не роздротувати окурка.
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19.06.2022 21:07 Відповісти
да уж можно сказать и красиво оружие техника....... а ведь красиво......чтобы не говорили...почему чтобы понять простые вещи--- мир ......содружество...... сосуществование....... между странами...... народами .......территориями ----нужны страшные вещи..... война.... бомбежка.... .....горе .....страдания ....слезы...... убийства ранения........ разрушения ........ненависть....... геноцид........ обман .....
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19.06.2022 21:07 Відповісти
Дякуємо, гарні коробочки.
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19.06.2022 21:09 Відповісти
тоді візьміть у Володі Боневтіка ті, що не пробивають, він їх тисячі заховав під асфальт, якщо Вам не подобаються ті, що дають люди.
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19.06.2022 21:28 Відповісти
Не верю
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19.06.2022 21:29 Відповісти
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Джерело: https://censor.net/ua/p3348890
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19.06.2022 21:36 Відповісти
Читай уважно:
Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
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19.06.2022 21:32 Відповісти
"Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм"

Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
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19.06.2022 21:32 Відповісти
14,5 мм це КПВТ !!!))
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19.06.2022 21:43 Відповісти
Менше *****, "свідок секти ак"!
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19.06.2022 22:50 Відповісти
Дякуємо Австраліі за допомогу , якої нам наразі дуже бракує 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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19.06.2022 21:10 Відповісти
Це добре, Велика подяка Австралії, але треба більше, треба більше озброєння Україні, тому що росія завалила Україну своєю іржавою технікою шістдесятих років.
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19.06.2022 21:10 Відповісти
І диких собак Дінго, в додачу, тут ще орки недоїдені лежать.
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19.06.2022 21:13 Відповісти
геть худі собачки
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19.06.2022 22:21 Відповісти
Ви про орків, чи Дінго?
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19.06.2022 22:54 Відповісти
Динго в Австралии ловит крокодилов и акул в мелководье. Орков они будет грызть ещё живыми.
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19.06.2022 23:48 Відповісти
де та Австралія... а співчувають і допомагають як добрі сусіди (не всі сусіди такі добрі як Австралія)
(ну ви зрозуміли )))
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19.06.2022 21:13 Відповісти
Австралия дает немного. Но зато нет завышенных обещаний.
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19.06.2022 21:21 Відповісти
Креилівські пропагандону женуть вселяку шнягу відносно мізерної та несвоєчасної допомоги європейцями!! Мета одна посрати Україну з ЄС,пригальмувати чи навіть зупинити євроінтеграційний процес України!!!)))
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19.06.2022 21:36 Відповісти
Московскую пропаганду не смотрю, но тем не менее считаю что помощь оружием от европейских и других союзников может и должна быть больше.
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19.06.2022 22:41 Відповісти
не повинна,вони нам нічого не повинні,але просити,іменно просити мусимо,а не шантажувати,вимагати ,і що дадуть те і брати,нажаль такі реалії
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20.06.2022 00:20 Відповісти
RESPECT!
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19.06.2022 21:18 Відповісти
А дядько Шольц пообіцяє відправити не 4 машини, а 6. В грудні, 2025 року, напевно
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19.06.2022 21:20 Відповісти
"Валять шольца" у австралийцев не в традициях.
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19.06.2022 21:23 Відповісти
А ттх прочитать лень?
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19.06.2022 21:35 Відповісти
"Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм"

Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
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19.06.2022 21:34 Відповісти
А при чём тут сраный АК?!
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19.06.2022 22:05 Відповісти
Саме так,тому що 14,5 мм це КПВТ !!))
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19.06.2022 22:15 Відповісти
Выше в теме, этот бот заявил что броня пробивается даже АК-47. Вероятно настолько "грамотный" что цифру калибра АК, к сожалению не знает.
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19.06.2022 22:23 Відповісти
Респект та щира подяка,за таку потрібну допомогу!!!)))
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19.06.2022 21:29 Відповісти
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено: противотанковых пушек более 5000 штук; автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов); пистолетов 12 997 штук; винтовок 8218 штук; взрывчатые вещества: 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн; толуола 107 683 тонны; динамита 31 933 тонны); пороха 127 000 тонн; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров; детонаторов 903 000 штук; радиостанций 35 800 единиц; радиолокаторов 2074 единицы; противолодочных кораблей 105 единиц; торпедных катеров 202 единицы; грузовых судов 90 единиц; подводных лодок 4 единицы; двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки; товарных вагонов 11 075 штук; локомотивов 1981 штука; тракторов 8071 штука; металлорежущих станков 38 100 штук; телефонов 2 500 000 штук; продовольствия 4 478 000 тонн; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов; оборудования зданий на 10 910 000 долларов; стали 2 800 000 тонн; цветных металлов 802 000 тонн; нефтепродуктов 2 670 000 тонн; химикалий 842 000 тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860 тонн; шин 3 786 000 штук; армейских ботинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук; пуговиц 257 миллионов[35].
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19.06.2022 21:33 Відповісти
Vsego uze okolo 400 stuk polucit Ukraina M113 s raznix stran i raznix modifikaciji.stati ix 200 dast,Danija 50,drugyje strani ostalnyje.Etix zavezut ecio mnogo ix jest u mnogix stran
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19.06.2022 21:36 Відповісти
Щира подяка всім друзям України і закрема Лієтуве,лісовим браттям бандерівців!!)))
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19.06.2022 22:01 Відповісти
God bless you, friends!
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19.06.2022 21:36 Відповісти
Спасибо, наши новые БРАТЬЯ!
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19.06.2022 21:44 Відповісти
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19.06.2022 21:47 Відповісти
якби ми робили Вільху, то менше асхвальтували доріг.
Діду Байден, де "наші" ХІМАРСИ ?
В.А.Зеленський "Вирване з контексту"
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19.06.2022 22:24 Відповісти
Та нашо та Вільха, лохи нам ще зброї пришлють, а ви українці потім за неї розрахуєтесь, а ми в ОП відосік класний забабахаєм.
В . Зеленський
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19.06.2022 23:08 Відповісти
К чему тут это постить? Вы мозги включайте.
Все места производства ольхи уже разбомблены рашистами. Где вы собираетесь её производить? За границей разве что.
Американцы же нам шлют готовый продукт, главное, чтобы мы продержались и не проиграли.
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20.06.2022 12:15 Відповісти
шоб ты следующий раз голосовал не сракой... а умом. может и войны не было. если б твой
избранный през клепал ракеты , а не асфальт..
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20.06.2022 15:43 Відповісти
AC⚡DC
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19.06.2022 22:09 Відповісти
Они еще там кенгуру и коалочек малюют. Вы лучше присылайте все что у вас там во дворике на заднем плане стоит)) Гусеницы мы разрисовать и сами можем.....маскальскими кишками...
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19.06.2022 22:13 Відповісти
Та й переклад напевно виглядав би краще як " "Разом з Украiною".

Thanks Australians!
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20.06.2022 00:45 Відповісти
Це нормальна техніка для людей, а не савдепівські БМП
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19.06.2022 23:06 Відповісти
подяка, близьким далеким друзям,
взяли і відправили,
а не як шольц третій місяць тільки обіцяє
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20.06.2022 00:15 Відповісти
Переклад кривий. "Разом з Украiною" треба.
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20.06.2022 00:43 Відповісти
Пороха- до трибуналу! Злодюга та жмот. А його сина -Сьому - на фронт!
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20.06.2022 05:13 Відповісти
А теперь ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на карту мира, где находится Германия и где Австралия , разницу чувствуете ?
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20.06.2022 07:05 Відповісти
Там ещё батальон кенгруру плывёт, просто океан большой.
Мало не покажется.
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20.06.2022 09:35 Відповісти
Нашим треба вже робити антикумулятивні решітки поки не пізно ! Без них нікуди !
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20.06.2022 13:34 Відповісти
Зедроти прої..али Мрію так би більше влізло !
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20.06.2022 14:04 Відповісти
все время ипучие кацапы трындели шо мы братья, а западный мир враги, но ...оказалось что кацапы твари конченные а весь западный мир нам братья...
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20.06.2022 15:40 Відповісти
 
 