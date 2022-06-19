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Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Пожежа трапилась в селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Білка, Іванівської територіальної громади, по вулиці Тригубова, виникла пожежа. По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди.
О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 м.кв", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року.
Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.
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бо як сказала ****-симоньян на шабаше с ****** - "Вся надежда на голод! Что имеется в виду - что сейчас начнется голод и они.. на западе... образумятся, санкции снимут и будут с нами дружить, потому что не дружить с нами невозможно" - цитата
тож ціль срашки та що й 100 років тому - Голодомор и знищення українців як нації....
Хоча по суті я з Вами згоден.
@buch10_04
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5 ч
Міський голова Одеси Геннадій Труханов у інтерв'ю The New York Times повідомив, що не підтримав би перейменування вулиці Пушкінської в Одесі.
"
Одеса є міжкультурною столицею України.
Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - зазначив він.