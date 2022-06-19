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Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Пожежа трапилась в селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Білка, Іванівської територіальної громади, по вулиці Тригубова, виникла пожежа. По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди.

О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 м.кв", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

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Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС 01
Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Це було прогнозовано та очікуванно. Нам не дадуть зібрати врожай. Або будуть спалювати поля з пшеницею, або обстрілювати фермерськи господарства та зерносховища.
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19.06.2022 21:59 Відповісти
Это настолько важная новость, что просто пипец. Каждый день гибнут наши солдаты и мирные жители. РФ наверное сутки несколько тысяч тонн зерна вывозит, а вы про 4,5 тонны пишите.
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19.06.2022 22:01 Відповісти
Причому в заголовці пишеться про "Врожай", а в тексті - про "Сіно, 150 тюків"!
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19.06.2022 22:57 Відповісти
біда, що тварі навмисно будуть бити по зерносховищам та нафто-газо сховищам і базам...
бо як сказала ****-симоньян на шабаше с ****** - "Вся надежда на голод! Что имеется в виду - что сейчас начнется голод и они.. на западе... образумятся, санкции снимут и будут с нами дружить, потому что не дружить с нами невозможно" - цитата
тож ціль срашки та що й 100 років тому - Голодомор и знищення українців як нації....
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19.06.2022 22:07 Відповісти
Не думаю, що від того, що в пожежі сгоріло 5 тон сіна, в Україні почнеться голод.

Хоча по суті я з Вами згоден.
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19.06.2022 22:58 Відповісти
10 квітня

@buch10_04

·
5 ч

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у інтерв'ю The New York Times повідомив, що не підтримав би перейменування вулиці Пушкінської в Одесі.
"
Одеса є міжкультурною столицею України.

Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - зазначив він.

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19.06.2022 22:21 Відповісти
Як би він глядівся біля пам"ятника курві катерині! У зашморзі.
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21.06.2022 13:40 Відповісти
.ука!
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19.06.2022 22:43 Відповісти
і хто ж то його вибрав?
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19.06.2022 23:02 Відповісти
Хто ще побачив, що у пожежі сгоріло не зерно, а сіно?
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19.06.2022 22:55 Відповісти
 
 