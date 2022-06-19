Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС. ФОТО

Пожежа трапилась в селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Білка, Іванівської територіальної громади, по вулиці Тригубова, виникла пожежа. По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди.

О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 м.кв", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

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