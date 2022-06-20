УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13854 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 604 26
Луганськ (444) Луганщина (4420) обстріл (21162) Гайдай_ЛОГА (905)

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За інформацією Луганської ОВА окупанти почали інтенсивно застосовувати авіацію для винищення Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 01

"Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину. Росіяни завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 02

Сергій Гайдай зазаначив, що під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно.

"Знову були прильоти по "Склопластину" та полігону ДСНС. Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків", - додав він.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Тошківки, - Гайдай


Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 04
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 05
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 06
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 07
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 08
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 09
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 10
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 11
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
показати весь коментар
20.06.2022 08:42
+5
На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
показати весь коментар
20.06.2022 08:33
+5
орда проклята
показати весь коментар
20.06.2022 08:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
показати весь коментар
20.06.2022 08:33 Відповісти
блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
показати весь коментар
20.06.2022 08:42 Відповісти
Так это их тактика. Им нах не сдалрсь все это, главное уничтожить и что останется захватить, а что не захватят, то пох, чтоб побольше ущерба нанести
показати весь коментар
20.06.2022 08:57 Відповісти
У меня для тебя одна новость,хорошая-ты сейчас пойдешь на *** с сайта)))
показати весь коментар
20.06.2022 09:32 Відповісти
о, так це бот. іди на пляшці посидь, гімнюк
показати весь коментар
20.06.2022 09:33 Відповісти
Что именно, репоед, "восстановит" кацапия? Разрушенную без войны Псковщину?
показати весь коментар
20.06.2022 09:34 Відповісти
Так там с часом тільки занепад. Аж унітази ворують у українців.
показати весь коментар
20.06.2022 09:59 Відповісти
у тебя 1 и 2 противоречат, клоун) россия свою территорию не восстанавливает. А вот украинскую будут восстанавливать европейские и турецкие строители за российские деньги.
показати весь коментар
20.06.2022 09:55 Відповісти
орда проклята
показати весь коментар
20.06.2022 08:49 Відповісти
Кацапи просто маніяки, гвалтівники, терористи. Як з ними можуть розмовляти цивілізовані люди? Як з ними торгують?Ви ж їх фінансуєте, даєте гроші, щоб вони більше виготовили ракет і літаків. Вони мають намір спочатку вбити нас, а потім прийти і за вами. Тут і наших вина, бо замість того, щоб робити три роки ракети, танки, літаки ми закатали все в асфальт. Ця помилка чи навмисні дії коштують тисячі життів найкращих синів і дочок.
показати весь коментар
20.06.2022 09:00 Відповісти
тварі скільки будинків в Лисичанскі пошкоджено треба коли закінчиться війна щоб за ремонт вони платили чимало на фото квартир потребує ремонта недешевого черний дим все це потрібно відшкребти щось добудовати покрасити в деяких даху нема і це все кошти
показати весь коментар
20.06.2022 09:20 Відповісти
Відбудовувати будуть за гроші Росії, але ніякої росії вже не буде. Росія вміє тільки воровати.
показати весь коментар
20.06.2022 09:56 Відповісти
Ну вже третину сухопутних військ зс рф перемололи. Щє 2/3 і рабсія сама розбіжиться. Ти ж не приїдеш за неї воювати.
показати весь коментар
20.06.2022 10:08 Відповісти
десь від нуля до 2.5 років, не більше
показати весь коментар
20.06.2022 10:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
20.06.2022 09:43 Відповісти
Російських нациків вже м777 на шашлик сотнями пускають)
показати весь коментар
20.06.2022 10:01 Відповісти
 
 