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Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні на світанку з території Росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району", - йдеться в повідомленні.

Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

Читайте: Зранку окупанти обстріляли Сумщину із артилерії, - Живицький

Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ДПСУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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судячи з фото що дають вони просто по ланам гатять ... це або град або ...
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20.06.2022 10:30 Відповісти
 
 