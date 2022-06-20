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Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні на світанку з території Росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району", - йдеться в повідомленні.
Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.
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Ян Сапега
показати весь коментар20.06.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 0
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