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Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти били крилатими ракетами "повітря-земля", "Градами", артилерією, танками. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, смт Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Dmitry Begemotovich
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+22 Ireland
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Заголовок зачьотний!!!
Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.
Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.
Чекаємо на офіційне підтвердження.
Globusnews
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17 июн.
Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"
Стріляти з ЗРК С300 по гаражах і колоніях , це щось нове у військовій тактиці . Це всеодно що - ядерною бімбою глушити рибу . Кацапи , ви перегрілись на сонці ??