Затримано прихильника "русского мира" у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала прихильника "русского мира", у якого вилучили зброю та боєприпаси. 65-річний мешканець м. Буча відкрито підтримував військову агресію Росії проти України та виправдовував окупацію її територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями РФ на території Київської області, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали інформацію про мешканця Бучі, який підтримував окупацію півострова Крим та повномасштабне вторгнення російських військових в Україну.

"Зловмисник – уродженець Росії, тривалий час проживав в Україні.

Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено символіку, яка вказує на його прихильність до "русского мира".

"Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), в повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", - йдеться у повідомленні.

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Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.