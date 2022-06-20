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Затримано прихильника "русского мира" у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацполіція затримала прихильника "русского мира", у якого вилучили зброю та боєприпаси. 65-річний мешканець м. Буча відкрито підтримував військову агресію Росії проти України та виправдовував окупацію її територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями РФ на території Київської області, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали інформацію про мешканця Бучі, який підтримував окупацію півострова Крим та повномасштабне вторгнення російських військових в Україну.

"Зловмисник – уродженець Росії, тривалий час проживав в Україні.

Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено символіку, яка вказує на його прихильність до "русского мира".

"Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), в повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 01
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 02
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 03
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 04
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 05
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 06
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 07
Затримано прихильника русского мира у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція 08

Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
повісити, підара, ну або руки відрубати, ********
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20.06.2022 10:57
+26
живе така тварь поміж нас, а ми й не знаємо, що воно страшніше чікатіла
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20.06.2022 11:02
+19
65 років то не той вік щоб бути хворим на голову за віком, він ублюдок а не маразматик.
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20.06.2022 11:07
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повісити, підара, ну або руки відрубати, ********
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20.06.2022 10:57 Відповісти
вислати на рашку, тому хто любить росію місце в росії і най там в своєму "русскому мирі" вариться.
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20.06.2022 11:06 Відповісти
Отдать бучанам, которые пострадали от этой войны.
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20.06.2022 13:13 Відповісти
65 років то не той вік щоб бути хворим на голову за віком, він ублюдок а не маразматик.
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20.06.2022 11:07 Відповісти
Цікаво, чого воно з кацапами не втікло? Чи просто братушкі кинули його?
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20.06.2022 11:02 Відповісти
"чого воно з кацапами не втікло?"
Напевно, отримав наказ "залєч под корягу".
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20.06.2022 11:13 Відповісти
живе така тварь поміж нас, а ми й не знаємо, що воно страшніше чікатіла
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20.06.2022 11:02 Відповісти
......все проблемы Украины в дураках и предателях.......
......вот где нужно было вводить "превентивные санкции", что бы потом не обвинять "руку дающего"....
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20.06.2022 11:03 Відповісти
ага, в зрадниках, які намогаюься приборкати українське суспільство надаючі громадянство України чудовиськам які зі свого русского народу зробили зомбі, сподіваючись що то саме вони зроблять і з нами. І в дурнях, які думають що "русскіє мозги" (якщо у них мозгів немає, це ж не означає що у нас всіх теж їх немає) і "русскіє олігархи" зроблять щось добре для України, це при тому що вони навіть для рашкі нічого доброго не зробили.
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20.06.2022 11:10 Відповісти
о любитель Савєцкаго Саюза.. Дєди ваєвалі!!
Відповідаю. Тому що Україна правова країна. І є відповідні правові процедури які і здійснюють правоохоронні органи.
Те що було у вашому коханому Саюзє взагалі страшно.
Скільки людей було вбито за наклеп, які ніби то "воювали на боці ворога"
А вам би лише "тройку"..
Не забудь дєда на палку начіпити
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20.06.2022 12:42 Відповісти
Потому что идиоты, вот почему. Прежде чем разбираться со внешними вшами, нужно передавить внутренних гнид.
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20.06.2022 13:15 Відповісти
Ось чому потрібно було ще вісім років тому запровадити закон про інтернування. На сто відсотків це працювати не може, але таких обсосів можна було б ізолювати.
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20.06.2022 11:10 Відповісти
Це не уродженець рашки, а її вирождєнєц! Навіщо в нас при розмінуванні песиком ризикують? Ось же ш справжній клієнт на розмінування... і таких, курво, багацько...
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20.06.2022 11:17 Відповісти
Почему ето гнида сидит за столом как на свадьбе а не мордой в пол и зубами в паребрик?
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20.06.2022 11:29 Відповісти
Зараз зелені автори подібний шлак з запарєбріка за візами напустять в Україну
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20.06.2022 11:41 Відповісти
чомусь у ВСІХ пдрів є зброя, у тому числі короткоствольна, а пристойні, законослухняні люди мають виживати геть беззахисними, бо зедержава щось зовсім не справляється з захистом Українців, а лівоохоронці часто стають на бік агресора, часто з усіма базами даних
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20.06.2022 11:50 Відповісти
Почему у него еще не прострелены коленки?
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20.06.2022 11:58 Відповісти
оце так прикол. у нас же короткоствол заборонений. як бачите, заборонений він лише для лохів. а отакі виродки ходять із пістолетами і чекають свого моменту
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20.06.2022 12:10 Відповісти
У всіх пвдарасів є нарізний короткоствол і так було , ще до війни, а от у тих хто готовий захищати себе, свою сімю , Україну ніколи не було і дивлюсь система не поспішає таким ії надавати !

Чому так питання риторичне , але для мене це наслідок того , що народ україни має постколоніальну владну еліту яка не асоціює себе з укр народом і етнічно не є українцями
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20.06.2022 12:51 Відповісти
От нащо ви його затримали??треба його було підвісити, або розстриляти в скроню, він же громадян рашки і потім спокійно його ті вилупки і обміняють ,не треба іх арештовувати ,стриляйти на місці не треба нам тут гуманості ,після Бучі всіх орків закопувати наживо в землю!Слава ЗСУ!!!!
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20.06.2022 12:54 Відповісти
У Бучі і є такі цінні речі? Як я розумію ця тварюка допомагала під орам , яке "..до восьми років"? як мінімум від п'ятнадцяти.
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Непростий дідо, пістолетик з непростих, тай з подовженим стволом для приєднання глушника, певно сволота з кадебістів, саме в них на озброєнні часто були ПСМ.
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20.06.2022 13:34 Відповісти
 
 