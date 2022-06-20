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Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уночі ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки обстрілів населеного пункту опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

"Пізно увечері під обстрілом було село Велика Костромка, пошкоджені житлові будинки і споруди жителів. Протягом ночі були обстріли прикордонної території села Велика Костромка. Інші населені пункти громади: с.Мар‘янське та м.Зеленодольськ - ніч без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко


Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці 02
Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці 03
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Підараси кацапсячі...
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20.06.2022 12:05 Відповісти
Треба перенести ці жахіття на іхню землю. Іншого не дано. Це війна. Вони перші розпочали і є агресорами.
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20.06.2022 12:13 Відповісти
 
 