Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці. ФОТО

Уночі ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки обстрілів населеного пункту опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

"Пізно увечері під обстрілом було село Велика Костромка, пошкоджені житлові будинки і споруди жителів. Протягом ночі були обстріли прикордонної території села Велика Костромка. Інші населені пункти громади: с.Мар‘янське та м.Зеленодольськ - ніч без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко





