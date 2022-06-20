Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки обстрілів населеного пункту опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.
"Пізно увечері під обстрілом було село Велика Костромка, пошкоджені житлові будинки і споруди жителів. Протягом ночі були обстріли прикордонної території села Велика Костромка. Інші населені пункти громади: с.Мар‘янське та м.Зеленодольськ - ніч без обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злий Грицько
показати весь коментар20.06.2022 12:05 Відповісти Мені подобається 6
Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар20.06.2022 12:13 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...