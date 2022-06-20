Жителі Маріуполя на межі виживання через нестачу питної води, - Бойченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи через нестачу питної води.
Про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", - сказав міський голова.
Він додав, що росіяни й колаборанти обмежили доступ жителів також до їжі. При цьому місто залишається без світла газу та системи водовідведення.
Топ коментарі
+4 Eight Wonder 56eae116
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А що зараз? Поранені - в полоні. Та ще більше 2 тис. - також в полоні. А це були - найкращі з найкращих 2 тис. наших бійців. Та вони б зараз били ворога на Луганщині, на Запоріжжі чи на Херсонщині.
Зрадив народ України КращебВінВтік найвеличніший, який його продав ще в омані
ПС - якщо вони готувались, то де камуфяжі, бронікі, аптечки, машини - це ж не важке озброєння. Хто забороняв все це купувати ? Чому було готово 0 бомбосховищ, було 0 бетонних укрепрайонів...
А не бажаєте на російських ресурсах з під-проксі попрацювати?