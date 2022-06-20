Жителі Маріуполя на межі виживання через нестачу питної води, - Бойченко. ФОТО

Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи через нестачу питної води.

Про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", - сказав міський голова.

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Він додав, що росіяни й колаборанти обмежили доступ жителів також до їжі. При цьому місто залишається без світла газу та системи водовідведення.