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В Одесі лунають вибухи: Над містом дим. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одесі лунають вибухи, в місті лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне Одеса, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що над містом дим. ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

Читайте: Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"

В Одесі лунають вибухи: Над містом дим 01
В Одесі лунають вибухи: Над містом дим 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+80
Zoya Kazanzhy 14 год

Коли мені сказали, що в Одесі виділили 150 мільйонів на ремонт доріг, я подумала: та ні, не може бути, фігня якась, вони довбограї, звісно, але ж не без інстинкту самозбереження. Мені ще раз про це сказали. Сайти владних органів у нас не працюють, війна. Тендери не проводять. Війна. Але дороги ремонтують. Не дивлячись на війну. У нинішньої влади на всіх рівнях щось сакральне відбувається з ремонтами доріг. Байден в хлам розбивався, закликаючи українську владу готуватися до великої війни. А нам Байден не указ. Тому що у нас «велике будівництво». Коротше, в Одесі ремонтують дороги. За 150 мільйонів гривень. Сайт Думская net знайшов підтвердження. Райадміністрації склали перелік доріг, муніципалітет затвердив, а військова адміністрація погодила. Казали люди, що очільник військовоі адміністрації Одещини Максим Марченко - космонавт і його використовують, як і хто може. Не хотілось вірити до останнього. Заспокойте мене, що він хоч не в долі. Переграв Труханов Марченка. Ремонти оформлюють як поточні. Бо капітальні статті витрат в умовах військового стану заблоковані. Шах і мат нам, електоральна отара. Шах і мат. Це при тому, що стан доріг в Одесі нормальний. Фірми, які отримують із міського бюджету кошти на ремонти/будівництво доріг, афільовані з нашими владними пацанами. А найкращий бізнес - то державний бюджет. Тому, як ви розумієте, дороги у нас ремонтуються цілорічно. Навіть під час війни. Бо ж немає більше на що гроші витрачати, розумієте? Чесно, хочеться руками потриматися за їхні горлянки. Просто суки.
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20.06.2022 14:23
+23
Проєкт українського ударного безпілотника Сокіл-300 - 150 млн грн. (КБ ЛУЧ - дивість на ютуб) . Вартість виготовлення по факту замовлення - дешевше ніж Байрактар (не кажу вже про американські). Всі ракети готові, треба певна модернізація. Все є щоб робити самим передову зброю, але ніт, будемо купувати в інших та просити по світу. А це ж ще скільки робочих місць, окрім зміцнення обороздатності.
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20.06.2022 14:35
+21
За «вишки бойка» мстять
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20.06.2022 14:25
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Zoya Kazanzhy 14 год

Коли мені сказали, що в Одесі виділили 150 мільйонів на ремонт доріг, я подумала: та ні, не може бути, фігня якась, вони довбограї, звісно, але ж не без інстинкту самозбереження. Мені ще раз про це сказали. Сайти владних органів у нас не працюють, війна. Тендери не проводять. Війна. Але дороги ремонтують. Не дивлячись на війну. У нинішньої влади на всіх рівнях щось сакральне відбувається з ремонтами доріг. Байден в хлам розбивався, закликаючи українську владу готуватися до великої війни. А нам Байден не указ. Тому що у нас «велике будівництво». Коротше, в Одесі ремонтують дороги. За 150 мільйонів гривень. Сайт Думская net знайшов підтвердження. Райадміністрації склали перелік доріг, муніципалітет затвердив, а військова адміністрація погодила. Казали люди, що очільник військовоі адміністрації Одещини Максим Марченко - космонавт і його використовують, як і хто може. Не хотілось вірити до останнього. Заспокойте мене, що він хоч не в долі. Переграв Труханов Марченка. Ремонти оформлюють як поточні. Бо капітальні статті витрат в умовах військового стану заблоковані. Шах і мат нам, електоральна отара. Шах і мат. Це при тому, що стан доріг в Одесі нормальний. Фірми, які отримують із міського бюджету кошти на ремонти/будівництво доріг, афільовані з нашими владними пацанами. А найкращий бізнес - то державний бюджет. Тому, як ви розумієте, дороги у нас ремонтуються цілорічно. Навіть під час війни. Бо ж немає більше на що гроші витрачати, розумієте? Чесно, хочеться руками потриматися за їхні горлянки. Просто суки.
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20.06.2022 14:23 Відповісти
Хай Казанжи розкаже. як в 2014 році вона закликала патріотів не бішати, як божевільні по місту проти незаконних забудов, бо в країні війна і не час боротися з беззаконням. Тоді вона чкрах і працювала в ОДА Одеської області при Палиці. ї
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20.06.2022 14:31 Відповісти
Проєкт українського ударного безпілотника Сокіл-300 - 150 млн грн. (КБ ЛУЧ - дивість на ютуб) . Вартість виготовлення по факту замовлення - дешевше ніж Байрактар (не кажу вже про американські). Всі ракети готові, треба певна модернізація. Все є щоб робити самим передову зброю, але ніт, будемо купувати в інших та просити по світу. А це ж ще скільки робочих місць, окрім зміцнення обороздатності.
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20.06.2022 14:35 Відповісти
Пока вы поставите на поток проект,пройдёт сколько время ?
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20.06.2022 14:54 Відповісти
Розуміти і думати немає часу ,треба мерщій волати "Зра-а-ада!".
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20.06.2022 15:04 Відповісти
Три місяці вистачить?
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20.06.2022 15:40 Відповісти
правильно, для чого думати про майбутнє і вкладатися в наші власні військові розробки, коли можна тупо все купувати, витрачати гроші на неадекватні речі. Наша країна зараз нагадує тупого члена сімї, який в магазині витрачає свої обмежені кошти на жувачки і снікерси, телефон і 5-ті пари штанів, коли кошти потрібні на ремонт даху, що протікає, лікування та огорожі від диких тварин. А для чого???... простіше ж бетонну доріжку в дворі оновити. Жахливіше те, що чимало людей цей принцип одобряють чи не піддають критиці, так як самі не вміють користуватися власними коштами. Чому бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні.
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20.06.2022 16:34 Відповісти
ТРУХАНОВСКАЯ БАНДА ДО СИХ ПОР НЕ ПРИЗНАЛА РОИССЮ СТРАНОЙ АГРЕССОРОМ, и да, у него гражданство роисси .
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20.06.2022 15:00 Відповісти
ось дороги для чого - зараз дороги відіграют велику справу - бистро міняеться логістика нема доріг нема логістики а це житя наших хлопців
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20.06.2022 15:01 Відповісти
немає доріг , немає логістики для рашистських окупаційних війск ,ось для чого дороги, котрі відіграють велику справу в окупації України.
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20.06.2022 15:15 Відповісти
цей принцип працює якби доріг не було взагалі, але дороги є, в тій чи іншій мірі можливо десь треба провести ремонт. Невже життя не навчило за останні кілька років? Набудувались, бд*ядь.
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20.06.2022 16:36 Відповісти
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20.06.2022 16:29 Відповісти
эти рожи очень много горя Украине принесли - бедный забитый затурканый народ
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21.06.2022 06:43 Відповісти
Рашисты несут в Одессу *рузкиймир*
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20.06.2022 14:23 Відповісти
Труханов проти переіменування вулиці Шушкіна біля мерії Одеси
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20.06.2022 14:26 Відповісти
Зелень тримає цього виплядка завгоспом такого важного міста - це шок особисто для мене.
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20.06.2022 14:31 Відповісти
Насколько я помню именно Петька за Трухана топил
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20.06.2022 14:37 Відповісти
Та яка різниця??? Петі три роки нема!
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20.06.2022 14:39 Відповісти
Мер обирається містянами. Але зараз воєнний стан - треба знімати.
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20.06.2022 14:40 Відповісти
Вовка , ты дурак⁉️
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20.06.2022 15:27 Відповісти
а зелень что лучше? зачем ты косишь под дурочка..
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21.06.2022 06:44 Відповісти
труханова чекає "шконка" і баланда, від цюгундєру йому ніяк не відпетляти - які б патріотичні маски він не натягав на своє кацапсько-бандюганське рило! Прийде час(ОБОВ'ЯЗКОВО)-і він сяде, і надовго!
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20.06.2022 14:40 Відповісти
За «вишки бойка» мстять
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20.06.2022 14:25 Відповісти
И за о.Змеиньій тоже .
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20.06.2022 14:28 Відповісти
за щекой держут , а не "мстят"..
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20.06.2022 15:25 Відповісти
У бубачки памперсів не вистачить на це.
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20.06.2022 14:32 Відповісти
Заодно вже і їх , а що робити ...
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20.06.2022 15:05 Відповісти
Взагалі-то , серби -це *******.
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20.06.2022 15:07 Відповісти
Ви мали на увазі Бєлгород?

Дійсно вийшло гарно, по Фройду.
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20.06.2022 15:29 Відповісти
Модераторы новостей, просили же не показывать фотографии сразу после обстрела. Вы че тормоза чтоли, вы же людей подвергаете опасности
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20.06.2022 14:29 Відповісти
да там такі фотки що локацію взагалі не зрозуміти..
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20.06.2022 14:34 Відповісти
Мабуть добре гахнуло що здійнялась така шапка диму.
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20.06.2022 14:29 Відповісти
Потрібні новини "Жители воронежа проснулись в 4 утра от сильного хлопка. Над городом чёрный дым, вдалеке сильный пожар". Повторити з кожним кацапським містом.
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20.06.2022 14:30 Відповісти
то фігня все он кацпаи знову пишуть

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уверяет, что 20 июня утром ВСУ якобы обстреляли поселок.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "Рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка.
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20.06.2022 14:32 Відповісти
А чого вікна цілі ?
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20.06.2022 15:06 Відповісти
Із сьомої ранку вже три конкретних "бабаху" було... Це під@рузня мститься за вхY&чені ЗСУ сьогодні "вишки бойка" Вони думають Одесу тими "бабахами" залякати..🤨 Фуй їм усім у страку під@расам!!!
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20.06.2022 14:34 Відповісти
Уже даже 4
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20.06.2022 14:39 Відповісти
А до *вышек бойка* Одессу не обстреливали? И каким боком Одесса к вышкам?
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20.06.2022 14:40 Відповісти
Ви "батєнька" яким боком до Одеси? "Какать" - нафуй у парашу! Теж мені "скєптік-ікспєрд" знайшовся! За парєбріком будеш "бока абсуждать"!
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20.06.2022 14:44 Відповісти
ты тупой кацап
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21.06.2022 06:47 Відповісти
Сообщают о взрывах в Очакове сейчас!!!Николаевской области! Столнберг вангує що це на роки що залишиться з нас якщо такими темпами будут ракетами
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20.06.2022 14:35 Відповісти
Столтенберг вонючий імпотент.
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20.06.2022 14:45 Відповісти
Может Западу пора понять. что одними РЗСО до 70 км нам не отбиться. Ибо они будут просто издеваться над нами и уничтожать всю нашу структуру и города. Зеленский конечно виноват с вооружением, но сейчас вопрос существования страны.
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20.06.2022 14:39 Відповісти
не баись кацап всем вашим ублюдкам насыпым а потом и зеленскому добавим за ИЗМЕНУ
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21.06.2022 06:49 Відповісти
Севастополь разом з базою, має бути стертий з лиця землі.80% обстрілів йшло від туди.
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20.06.2022 14:52 Відповісти
Шо, злякався, лапоть?
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20.06.2022 15:11 Відповісти
Так, пєдік, саме мене і злякався.
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20.06.2022 15:23 Відповісти
Не ссы мардва найдецца чем.
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20.06.2022 16:51 Відповісти
Одеса - це наступна ціль для знищення.
Черговий раз пишу, що треба ******* по севастополю і война одразу припиниться.
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20.06.2022 15:10 Відповісти
Шлёпай, разрешаю
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20.06.2022 15:20 Відповісти
Я казала не шльопнути, *******, а це, як кажуть у нас в Одесі: дві велікі різниці.
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20.06.2022 15:25 Відповісти
Пристрілюються.......вираховують де наше ППО розташоване......дай БОЖЕ,що б наші перші вирахували їхні ударні групування.... Матір Божа,захисти наших воїнів,наших громадян своєю благодаттю.
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20.06.2022 15:09 Відповісти
Молитвами та біблією у війні не перемагають!
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20.06.2022 15:54 Відповісти
Ще й як виграють, треба вояку виконувати свою роботу на совість, а бути вояком це таке
ж ремесло як і хлібороб, токарь чи чоботяр. Під совістю мається на увазі не обманювати,
не красти, та інше що сказано в Біблії.
До речі в богородицю не вірю в плані того що у Бога матері бути не може по визначенню.
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20.06.2022 16:36 Відповісти
***** ФЛОТ РОССИИ !!!
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20.06.2022 15:49 Відповісти
Відміність кацапів від ЗСУ

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20.06.2022 16:31 Відповісти
Бачив схожі за змістом ізраїльські антитерористичні постери


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20.06.2022 17:07 Відповісти
 
 