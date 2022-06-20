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Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Прикордонники Білорусі намагалися підірвати огорожу на кордоні із Польщею.

Про це повідомила польська Прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося біля прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. Шестеро білоруських солдатів "намагалися підірвати огорожу".

Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.

Читайте: На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук

Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
Свиньи в хлеву тоже постоянно стены подкапывают)
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20.06.2022 14:55
+30
Ты их в дверь, - они в окно... Таракани.
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20.06.2022 14:56
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ta strelatj na porazhenie kak tolko podhodjat do zabora. pustj trupi tam valjaetsa....
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20.06.2022 14:54 Відповісти
Дєбіли, бл...?
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20.06.2022 14:54 Відповісти
по ГОСТУ
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20.06.2022 15:00 Відповісти
Свиньи в хлеву тоже постоянно стены подкапывают)
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20.06.2022 14:55 Відповісти
Хотели на металл сдать, 10000%
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20.06.2022 14:55 Відповісти
Ты их в дверь, - они в окно... Таракани.
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20.06.2022 14:56 Відповісти
так у них же президент таракан )))
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20.06.2022 15:00 Відповісти
Тому що треба не у двері, а сокирою в голову.
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20.06.2022 15:25 Відповісти
Ці дурікі таки дограються...
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20.06.2022 14:58 Відповісти
А шо там, ***** знову мігрантів єшалонами завозить?
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20.06.2022 14:58 Відповісти
Dzielni polscy żołnierze, zabijają każdego, kto przekroczy granicę. Nie powtarzaj naszych błędów. Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.06.2022 14:59 Відповісти
встають зранку шість дебілів і йдуть до лісу копати штольні і ламати огорожу щоб пакистанці могли до Польщі потрапити ... такіж дауни як і їх старщі братушки орки
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20.06.2022 15:00 Відповісти
вспоминается один польский перебежчик в бульборай. так и тот на шнурках у пустого белорашского холодильника повесился )
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20.06.2022 15:01 Відповісти
Це вони превінтивно. Якби білокацапи не намагалися підірвати огорожу, то буквально за кілька годин її би підірвали солдати нати, зараз бульба карти привезе із точками
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20.06.2022 15:02 Відповісти
прикордонники Білорусі поводяться як підірваси
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20.06.2022 15:04 Відповісти
На часі вже окупація бульбашів .... вони починають зайобувати усіх сусідів
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20.06.2022 15:04 Відповісти
І чому це цим мігрантам не сидиться в білоруському раю?
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20.06.2022 15:04 Відповісти
йо....бані бульбаші... це та сволота, яка розказує брехливі байки про те, що не хоче воювати з Україною, нахабно рвучи кордони з сусідньою державою... й похабно танцюючи під кремлівську балалайку.
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20.06.2022 15:07 Відповісти
Копаю, некогда вам ответить. Брошу лопату, нажрусь бульбы, тогда отпишусь.
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20.06.2022 16:59 Відповісти
Пока главного урода не уничтожат, ябатьки будут гадить.
Уничтожение взрывом имущества сопредельной страны есть нападение.
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20.06.2022 15:09 Відповісти
и еще о прекрасном)))
///
У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони» вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».

Про це повідомляє ГУР МОУ.

Після цього, з території одного із прилеглих господарств зайшла коза.
В результаті хаотичного руху розумна і патріотично налаштована тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання *********** кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Сподіваємось козонька не дуже постраждала(нема відомостей, нажаль)
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20.06.2022 15:09 Відповісти
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20.06.2022 15:22 Відповісти
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20.06.2022 15:23 Відповісти
Оце самогон з картоплі такий ******** - шо людина робить не пам"ятає.
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20.06.2022 15:11 Відповісти
Для того щоб збільшити вихід спирту на спиртзаводах в пшеничну закваску додають картопляний крохмадь. Чим більше крохмалю тим нижче якість спитру. Єдиний спитр при виготовленні якого крохмаль не застосовується це "Альфа", але з нього горілки не роблять бо дуже дорого. А те що в інтернеті по ціні "Люксу" (15% крохмалю) та "Екстри" (25% крохмалю) фальсифікат. Для того щоб придбати сморід крохмального спирту і неякісної дешевої очистки виробники додають гліцерин (також для помякшення) перевищуючи нормативи в 10-30 разів. В результаті українці пьють горілку від якої дуріють (крохмаль) і яка знищує печінку і нирки (гліцерин). Тому рекомендую робити якісний самогон. Навіть на примітивному апараті після третьої перегонки (голови і хвости викидаєте кожного разу) і очистки марганцівкою (після першої) та крейдою (після другої) отримуєте високоякісний натуральний продукт виключно для власного споживання.
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20.06.2022 16:03 Відповісти
Картопляна горилка - самая дурная, от нее и у нормальных людей крыша едет.
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20.06.2022 18:38 Відповісти
білоруси тупаки
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20.06.2022 15:13 Відповісти
Вот бы пшеки завалили пару ублюдков, и показали на весь мир, смотрите какой ******** презик у бяларусов!!! 100 в гору что с его команды весь этот треш!!! Таракан усатый, то на карте шот то показывает, то не они напали, не с его стороны к нам ракеты летят, не от них черножопые к полякам лезут а это все поляки плохие, ****...л уже!!! ЧТОБЫ ТЫ ИЗДОХ ТВАРЫНА БРЕХЛИВАЯ!!!
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20.06.2022 15:15 Відповісти
я тут бачу спробу підкопати, а ви?
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20.06.2022 15:15 Відповісти
Думаю , бульбашські пограничники вже давно підробляли , перекидуючи у Польшу - ЕС нелегалів !
А тут такий облом !
Ну треба щось робити , заробітки пропадають
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20.06.2022 15:28 Відповісти
eto oni kartofel sadili
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20.06.2022 15:35 Відповісти
Бульбаши рвутся из соцлагеря а Бульбофюрер рассказывает про процветающую Беларашку и что Запад на нее хочет напасть.
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20.06.2022 15:17 Відповісти
Перестріляти потрібно було тих бялоруських прикордонників 😠‼️
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20.06.2022 15:19 Відповісти
Зато Лукашеску рассказывает что Бульбашия мирная страна и ето проклятый Запад всех правацирует
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20.06.2022 15:21 Відповісти
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20.06.2022 15:22 Відповісти
Будет ядерная война. Запад должен быть умнее.
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20.06.2022 15:22 Відповісти
да какая ядерная война ... завалят ***** с раптора и на том все закончится ... орда это стадо баранов с ******* пастухом ... а бульбафюрер без ***** и месяц не продержится
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20.06.2022 15:59 Відповісти
Насколько я понимаю забор стоит на территории Польши. Тоесть польские пограничники имели полное право уничтожить нападавших лукашистов
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20.06.2022 15:24 Відповісти
До них ще не дійшло, що скажених треба відстрілювати..
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20.06.2022 15:30 Відповісти
Ні..я б вже замінувала..і кілометра на 2 вглуб теріторії..щоб вєрняк..
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20.06.2022 15:29 Відповісти
тупе бульбо-бидло)
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20.06.2022 15:48 Відповісти
Снацпери у такому випадку допоможуть
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20.06.2022 16:04 Відповісти
Нещасні бяшки... Кацапи їх патрають як останнє чмо... Зате "бульбофюрер і ***** ВЄЛІКАЯ СІЛА"... бяшкостан перетворвся на "країну-агресор і на країн-терорист". А вони ж тільки хотіли спекулювати бензіком і дізєлем з "ХАЛЯВНОЇ" кацапської нафти... А якби замість жерти бульбу читали "Біблію" то знали б що "бійтесь данайців що дари приносять"...
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20.06.2022 16:13 Відповісти
Взагалі-то про "данайців" не в Біблії написано
Timeo Danaos et dona ferentesлат. - «Бойся данайцев, дары приносящих») - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида». Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.
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20.06.2022 17:06 Відповісти
вони хочуть по зубах отримати..
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20.06.2022 16:48 Відповісти
Моя полякам порада - взять "земляний бур" з діаметром трохи ширшим , як півлітрова банка Пробурить коло опор (з білоруського боку) ямку глибиною у півметра В ямку обережно вкласти ручну гранату і висмикнуть чеку Банку закрить поліетиленовою кришкою (вона не псується довго) Потім банку опустить у ямку засипать землею і утрамбувать Досвід афганський - гранату вкладали у банку і кидали в ущелину Коли висота велика , то , бувало , граната не долітала до дна і вибухала у повітрі А так стінка банки утримувала скобу на місці і граната вибухала , лише коли банка розбивалася від падіння А тут - один необережний удар лопатою і банка - "в скалля" І "білоруський ********" пішов "на той світ" з відірваною головою!
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20.06.2022 17:02 Відповісти
Так, адже в тих місцях з часів ще другої світової залишилось багато ***********, які досі не знешкоджені...
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20.06.2022 22:45 Відповісти
це схоже буде на погибель Лошарика, де моремани рузге вкрали якийсь апарат америкосів, а той виявився замінований, і побило всіх моряків, це вони в Кобзона зараз співають - Ех яблочко, куда ти котишся....
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21.06.2022 03:41 Відповісти
Не чув...
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21.06.2022 05:55 Відповісти
Один гэбист полковник уже где-то подорвался. Сразу засекретили. Так что от потери одного, двух рядовых у таракана не убудет.
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20.06.2022 17:30 Відповісти
Треба стріляти на ураження, тоді не полізуть
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20.06.2022 19:32 Відповісти
Не можна. Заратустра не дозволяє.
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20.06.2022 22:47 Відповісти
А що електроструму не було? Требо ще й мінувати
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21.06.2022 00:26 Відповісти
 
 