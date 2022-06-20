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Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Прикордонники Білорусі намагалися підірвати огорожу на кордоні із Польщею.
Про це повідомила польська Прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Це сталося біля прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. Шестеро білоруських солдатів "намагалися підірвати огорожу".
Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.
Топ коментарі
+58 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар20.06.2022 14:55
+30 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар20.06.2022 14:56
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Будь ласка, зачекайте...
Уничтожение взрывом имущества сопредельной страны есть нападение.
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У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони» вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».
Про це повідомляє ГУР МОУ.
Після цього, з території одного із прилеглих господарств зайшла коза.
В результаті хаотичного руху розумна і патріотично налаштована тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання *********** кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Сподіваємось козонька не дуже постраждала(нема відомостей, нажаль)
А тут такий облом !
Ну треба щось робити , заробітки пропадають
Timeo Danaos et dona ferentes (с лат. - «Бойся данайцев, дары приносящих») - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида». Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.