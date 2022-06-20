В День батька у Луцьку відбувся благодійний фестиваль "ТАТО Fest": Для дітей загиблих у боях проти окупантів захисників зібрали понад 325 тис. грн. ФОТОрепортаж

19 червня з нагоди міжнародного Дня батька, у Луцьку відбувся благодійний фестиваль для всієї родини "Тато Fest".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки впродовж дня працювали різноманітні локації для дітей та благодійний ярмарок.

Присутні могли відвідати шоу мильних бульбашок, майстер-класи, спортивні змагання, арт-терапію та низку фотозон. В програмі також були Lego роботи, VR-окуляри та багато іншого. На благодійному ярмарку гості свята могли придбати різні патріотичні сувеніри: шопери, футболки, чашки, магніти, статуетки та обручі ручної роботи тощо. Також організатори підготували для присутніх великий асортимент смаколиків.

Зібрані кошти з благодійного ярмарку будуть використані для реабілітації дітей загиблих під час війни військовослужбовців.

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"Гроші спрямуємо на те, щоб цих діток відправити на реабілітацію в Болгарію. Ми поставили за мету зібрати на одну групу - 45 дітей", - зазначив директор Благодійного Фонду "Добра Справа" Юрій Слива.

Завдяки небайдужим людям, було зібрано 325 688 грн. Маленьким учасникам дійства подарували 500 подарунків, які зібрали діти з Америки, щоб підбадьорити маленьких і сміливих українців.

Працівники ДСНС продемонстрували діьлахам роботу рятувальної техніки та ознайомили всіх охочих із особливостями роботи.

Особливим гостем ТАТО Fest був стронгмен Олексій Новіков - український силач, найсильніша людина світу 2020, володар чотирьох титулів Найсильніша людина України. Нещодавно здобув титул найсильнішої людини Європи.

Хедлайнером святкового концерту був гурт бандуристів " Шпилясті кобзарі". Один з бандуристів сьогодні служить у Збройних Силах України, а до Луцька приїхав з колективом спеціально на ТАТО Fest. Команда організаторів заходу подякувала йому за мужність та подарувала бронежилет. Також ще один бронежилет було розіграно між учасниками силових змагань. Переможець планує передати його на лінію фронту військовослужбовцям.

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Організатором дійства виступає Благодійний фонд "Добра справа" за сприяння Луцької міської ради і Волинської обласної ради.

Збір коштів для дітей загиблих військовослужбовців триває. Реквізити:



Рахунок (IBAN): UA763204780000026006924919314

Назва банку:ПАТ "УКРГАЗБАНК", Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1

ЄДРПОУ код фонду: 41735184

Отримувач: Благодійна Організація "Благодійний фонд "Добра справа"

Призначення платежу: Благодійна допомога для фонду "Добра справа"

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