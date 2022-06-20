Здійснював розвідку для "ДНР": 45-річного жителя Києва затримали у Чернівцях. ФОТО

Житель Києва здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь "ДНР" у Чернівцях.

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з травня 2022 року 45-річний житель Києва вступив до лав так званої "Донецької народної республіки" та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь. Збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури (залізничних переїздів, тунелів, мостів), а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Інформацію ворогу передавав через Telegram. Його затримали 18 червня 2022 року у Чернівцях.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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