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Здійснював розвідку для "ДНР": 45-річного жителя Києва затримали у Чернівцях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Житель Києва здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь "ДНР" у Чернівцях.

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з травня 2022 року 45-річний житель Києва вступив до лав так званої "Донецької народної республіки" та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь. Збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури (залізничних переїздів, тунелів, мостів), а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Інформацію ворогу передавав через Telegram. Його затримали 18 червня 2022 року у Чернівцях.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Здійснював розвідку для ДНР: 45-річного жителя Києва затримали у Чернівцях 01
Здійснював розвідку для ДНР: 45-річного жителя Києва затримали у Чернівцях 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
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20.06.2022 18:34
+14
Колись я був противником смертної кари.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
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20.06.2022 18:01
+13
на пляшку цього негідника
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20.06.2022 17:58
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на пляшку цього негідника
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20.06.2022 17:58 Відповісти
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20.06.2022 18:34 Відповісти
Если бы наши действительно сопли не жевали в отношении предателей...
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20.06.2022 21:00 Відповісти
Таке має бути кожному зажопнику ,мураєвцю,ригу,соціалісту ,шаріївцю і решті покидьків
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20.06.2022 21:31 Відповісти
Чоботи забули зняти.
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20.06.2022 22:30 Відповісти
По сюжету відеокліпа якраз чоботи були нагородою за зраду.
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo

1. Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Нам не випадуть з рук.

Приспів:
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.

2. Ми питаєм, можливо, останній раз,
Хто боївку продав.
Чи не має часом серед смертних вас,
Хто запроданцем став?

3. За боївку наварено, змелено,
Але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
Вітер ноги гойдав.
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20.06.2022 23:25 Відповісти
Колись я був противником смертної кари.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
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20.06.2022 18:01 Відповісти
Цих покидьків навіть обличчя приховують, а про більше покарання і мови не може бути.
Хоча, якби громадяни бачили їх обличчя, то могли б впізнати і надати додаткову інформацію з розряду, де і коли бачили.
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20.06.2022 18:06 Відповісти
Цих покидьків пів верховної ради і ніхто їм нічого не робить,заборонені судом зажопники ще й скарги подають а мали б давно висіти,
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20.06.2022 18:25 Відповісти
а мали б давно висіти +++++
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20.06.2022 20:48 Відповісти
позбавлення громадянства та видача паспорту негромадянина - це гірше ніж смерть. Я таких бачив у Балтії, вони схожі на беззубих змій
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20.06.2022 21:07 Відповісти
У нас і такого механізму, нажаль немає.
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20.06.2022 21:29 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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20.06.2022 18:02 Відповісти
Стратити!
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20.06.2022 18:09 Відповісти
За одягом можна розшукувати, вони всі типово ватно одягаються...
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20.06.2022 19:11 Відповісти
А ведь старая наша это хохлацкая беда. Только одних мэров райцентров не пересчитать. А депутатов всех уровней? А совков что партбилеты таскали, сколько ещё сидит в раисполкомах? И ведь знаем таких. Только срочный закон об коротком огнестреле--- и 5 колона к концу недели ляжет вся---или мы. Ведь война. Пора. Кто не с нами, тот против нас!
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20.06.2022 19:33 Відповісти
Розстріл на місці !
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20.06.2022 20:21 Відповісти
Пане Дородний,от навіщо шукати якихось допотопних"совків"?Вони-це динозаври управління з ВПШ.Зараз біля корита-керма управління нова генерація.Дітки працівників базарів.торгаші і,як не прикро казати,бариги-скупники краденого.Всі купили місце біля бюджетного корита і жеруть,аж присьорбують.Не чекайте законів про короткоствол.Поки молоді-в тероборону,одержуй зброю і будуй свою країну...
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20.06.2022 20:23 Відповісти
Херня якась ! Ну і що ? Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. прокуратура де зізнання у скоєних злочинах, де суди, де вироки,???
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20.06.2022 20:44 Відповісти
Вы тоже заметили, какие они все жирненькие, эти "разведчики" москальские?
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20.06.2022 22:19 Відповісти
 
 