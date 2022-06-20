Здійснював розвідку для "ДНР": 45-річного жителя Києва затримали у Чернівцях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Житель Києва здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь "ДНР" у Чернівцях.
Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, з травня 2022 року 45-річний житель Києва вступив до лав так званої "Донецької народної республіки" та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь. Збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури (залізничних переїздів, тунелів, мостів), а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться в повідомленні.
Інформацію ворогу передавав через Telegram. Його затримали 18 червня 2022 року у Чернівцях.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
1. Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Нам не випадуть з рук.
Приспів:
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
2. Ми питаєм, можливо, останній раз,
Хто боївку продав.
Чи не має часом серед смертних вас,
Хто запроданцем став?
3. За боївку наварено, змелено,
Але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
Вітер ноги гойдав.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
Хоча, якби громадяни бачили їх обличчя, то могли б впізнати і надати додаткову інформацію з розряду, де і коли бачили.