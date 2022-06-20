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Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Полтавської області на залізничному переїзді загорівся військовий автомобіль з боєприпасами.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.
"Загоряння вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - написав очільник ОВА згодом.
Топ коментарі
+20 freedom of speech
показати весь коментар20.06.2022 19:35
+14 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар20.06.2022 20:39
+11 Осипенко Володимирівна Оксана
показати весь коментар20.06.2022 19:53
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Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!