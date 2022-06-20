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Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Полтавської області на залізничному переїзді загорівся військовий автомобіль з боєприпасами.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА 01

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.

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"Загоряння вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - написав очільник ОВА згодом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
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20.06.2022 19:35
+14
Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!
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20.06.2022 20:39
+11
Боже, збережи хлопців.
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20.06.2022 19:53
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Не так давно новини були просто про ДТП.
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20.06.2022 19:22 Відповісти
итить колоить... жара? диверсия?? халатность?
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20.06.2022 19:28 Відповісти
Просто российские диверсанты захотели остановить поезд
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20.06.2022 19:31 Відповісти
Диверсії - московська традиц.ія. На*рать.
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20.06.2022 19:32 Відповісти
Мабуть , диверсія !!
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20.06.2022 19:33 Відповісти
На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
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20.06.2022 19:35 Відповісти
Жаль... оно так нужное сейчас
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20.06.2022 20:44 Відповісти
БК то важливо, але не критично. Аби з хлопцями було все добре.
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20.06.2022 19:53 Відповісти
Боже, збережи хлопців.
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20.06.2022 19:53 Відповісти
Їхав собі їхав і тут хопа спалахнув сам по собі ще й з боєкомплектом,цікавинка!
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20.06.2022 20:13 Відповісти
Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!
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20.06.2022 20:39 Відповісти
 
 