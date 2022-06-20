Парамедик Паєвська (Тайра) про перебування в російському полоні: "Умови нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Необхідно добитись аби всі українці, які перебувають в російському полоні, були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо вони там абсолютно безправні, як раби. Також необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну.
Про це розповіла звільнена з полону росіян парамедик Юлія Паєвська (Тайра), передає Цензор.НЕТ.
"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій.
Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива.
Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава.
Необхідно добитись, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби.
Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна.
Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль.
І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення.
Ця тема болюча і гостра.
Всі полонені мусять бути звільнені.
Необхідно розробити систему контролю й алгоритм обміну.
Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів.
Скоро повернусь у стрій, та треба відновити сили.
Дякую за ваші молитви і допомогу!
Мир вам
Разом все здолаємо", - розповіла Паєвська.
Будь ласка, зачекайте...
А ти, старе *********, відкрив своє хлєбало з критикою? *****, нехай мене забанять, але ти ****** в роте стерво.
Пішой на ***, страий тупий баранидло.
А з іншого, загалом, набивання татуювань, це, певний прояв вже залежної поведінки. Як от вживання наркотиків, алкоголю, шопоголізм, лудоманія і т.д. Що є певним виразом невдоволення й несприйняття самого себе таким, який ти є. І це не закид до тієї ж таки Тайри, а, скоріше, констатація того факту, що, з огляду психотерапевтів чи психіатрів, всі ми, переважна більшість, маємо певні психологічні особливості і є трохи "хворими".
І я не знаю, наприклад, з огляду на це, чи стали би ви виходити з принципу "його тіло - його діло", коли б, не дай Боже, якась близька чи кохана людина почала б вживати наркотичні препарати чи стала тим же таки лудоманом.
Та й загалом, "моє тіло - моє діло", в даному випадку, не зовсім спрацьовує. Бо якщо ви набиваєте татуювання на відкритій ділянці тіла, котру потім демонструєте всім в публічному просторі, то, це вже не "ваше тіло - ваше діло", але, почасти - публічне "послання" у той же таки "публічний простір". І воно може не всім сподобатися, а багатьох, може психологічно й травмувати. І викликати щодо вас відповідну реакцію. І ви за це теж вже несете відповідальність, подобається вам це, чи ні. Бо якщо ви набиваєте татуювання з певного "протесту" чи зневаги щодо суспільства, наприклад, то суспільство має таке ж саме право виразити зневагу й до вас також. Звичайно, якщо це суспільство - вільне. Бо в нас, загалом, свобода совісті, думки й висловлювань. І вас ніхто не зобов`язаний любити, чи давати вам ту реакцію, яку ви хочете у відповідь на певні ваші "послання" до людей. Бо ті ж таки татуювання ми робимо, насправді, не для себе, але для соціуму. Щоби певним чином себе в цьому соціумі "подати", "самоствердитися". Бо ж ви, наприклад, не ходите, в публічних місцях голою, не займаєтеся сексом та не відправляєте ваші природні чи неприродні потреби і т.д перед людьми (хіба що це будуть якійсь спеціальні, відведені для цього місця).
Тобто, Людина у вільній країні має право не сприймати вас, ваше тіло чи вашу позицію, так само, як і ви маєте право свою позицію виражати.
І так само, якщо люди сприймають ваше "самовираження" надто руйнівним для суспільства, вони можуть вас в йому обмежувати, як формальними, так і неформальними нормами.
Якщо ж ви хочете "примусити" когось "любити" вас насильно, через вашу "позицію" чи внутрішні чи зовнішні "особливості", то ви вже є, по суті, насильником, гвалтівником.
Згадується курва савченко, як вона полпала в полон і щоб ії звільнити загинуло біля 10 людей.
Як би вони знали що вона кремлівська консерва від медведчука, то зараз були б живі.
Це не доопрацювання.