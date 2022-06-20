Парамедик Паєвська (Тайра) про перебування в російському полоні: "Умови нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую". ФОТО

Необхідно добитись аби всі українці, які перебувають в російському полоні, були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо вони там абсолютно безправні, як раби. Також необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну.

Про це розповіла звільнена з полону росіян парамедик Юлія Паєвська (Тайра), передає Цензор.НЕТ.

"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій.

Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива.

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Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава.

Необхідно добитись, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби.

Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна.

Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль.

І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення.

Ця тема болюча і гостра.

Всі полонені мусять бути звільнені.

Необхідно розробити систему контролю й алгоритм обміну.

Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів.

Скоро повернусь у стрій, та треба відновити сили.

Дякую за ваші молитви і допомогу!

Мир вам

Разом все здолаємо", - розповіла Паєвська.