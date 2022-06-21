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22 червня у Києві попрощаються з командиром батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олегом Куцином, який загинув у бою з окупантами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом" відбудеться у середу, 22 червня, о 12:00, на Майдані Незалежності в Києві.
Про це повідомили в Добровольчому батальйону "ОДЧ Карпатська Січ", передає Цензор.НЕТ.
Після прощання відбудеться поховання на Байковому кладовищі.
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