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22 червня у Києві попрощаються з командиром батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олегом Куцином, який загинув у бою з окупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом" відбудеться у середу, 22 червня, о 12:00, на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомили в Добровольчому батальйону "ОДЧ Карпатська Січ", передає Цензор.НЕТ.

Після прощання відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

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22 червня у Києві попрощаються з командиром батальйону Карпатська Січ та Легіону Свободи Олегом Куцином, який загинув у бою з окупантами 01
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