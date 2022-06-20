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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протягом 20 червня війська РФ зі своєї території обстрілювали прикордоння Сумщини з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ 01

Прикордонники зафіксували більше 110 вибухів на українській території. За попередніми даними людських жертв не зафіксовано.

Внаслідок обстрілів на декількох ділянках відбулося займання лісового масиву.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ 02
Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ 03

Також дивіться: Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ДПСУ. ФОТО

Також опівдні два безпілотники ворога скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ 04

Автор: Володимир Янченко
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Де там Йущ вогнеборець?
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20.06.2022 23:27 Відповісти
Моральные уроды....Допрыгаются,что на их территории будет в разы хуже...
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20.06.2022 23:30 Відповісти
Зелена влада гарантуть недоторканність кацапських територій до обстрілів ЗСУ.
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21.06.2022 00:06 Відповісти
Та не, у них там в пабликах тоже истерика, по ним тоже регулярно что то прилетает вдоль границы.. Наверно сами себя согласно их методичкам )) Тоже истерят- а че мы им не отвечаем ?
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21.06.2022 14:07 Відповісти
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20.06.2022 23:39 Відповісти
 
 