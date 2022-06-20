Внаслідок російських обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа, 1 людина загинула, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Протягом 20 червня війська РФ зі своєї території обстрілювали прикордоння Сумщини з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонники зафіксували більше 110 вибухів на українській території. За попередніми даними людських жертв не зафіксовано.
Внаслідок обстрілів на декількох ділянках відбулося займання лісового масиву.
Також опівдні два безпілотники ворога скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Одна людина загинула, ще одна поранена.
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