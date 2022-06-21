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Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 01

Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Військові експерти, яким журналісти "Схем" показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 02

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Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 03

Також журналісти тоді проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. Станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явилися 30 та 31 травня.

Також читайте: Окупанти обстрілюють Харків та область, на лінії зіткнення ворог переважно сконцентрований на обороні, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
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21.06.2022 01:51
+32
«Это сироты»(с)
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21.06.2022 02:36
+30
Самое время ее рас**ярить к **беням
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21.06.2022 01:31
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Самое время ее рас**ярить к **беням
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21.06.2022 01:31 Відповісти
Не надо подождать когда туда технику с боезапасом подгонят и тогда уже ударить ,чтобы как говорится одним выстрелом двух зайцев благо разведка у нас работает
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21.06.2022 04:15 Відповісти
Так все-таки, "надо" подождать или "не надо"?
Вы там определитесь со знаками препинания...
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21.06.2022 07:26 Відповісти
John Cane 6e99dba6
Интересно,и сколько,теперь,надо будет ждать пока эту переправу уничтожат?Наверняка по ней каждый день и ночь идут грузы и техника.Ну,..ну..
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21.06.2022 12:15 Відповісти
Там у вас HIMARSы завелись, люди говорят...
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21.06.2022 01:33 Відповісти
от Харькова по прямой на юго-восток до станции Купянск Узловой почти 125 км 😕
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21.06.2022 03:15 Відповісти
и бесптлотнику для наведения лететь от линии огня минимум 40 км
тут тяжелый беспилотник нужен с авиабомбой кило на 100+
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21.06.2022 03:18 Відповісти
При чём здесь Харьков? От Львова ещё дальше.
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21.06.2022 06:51 Відповісти
тепер за законами жанру треба розбити фляшку шампанського об той міст,марка * HIMARS*,рік 2022,з найкращих виноградників Каліфорнії.
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21.06.2022 01:40 Відповісти
В этом сезоне моя горилка-абрикосовка будет называться М777(была - Злий Бандерiвец), а смешанную фруктово-ягодную назову HIMARS ( была - просто горилка )
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21.06.2022 01:49 Відповісти
Ходят упорные слухи, шо крайний удар по Змеиному ЗСУ нанесли как раз HIMARSами
https://24tv.ua/ru/vsu-ugotovili-po-zmeinomu-i-unichtozhili-nemalo-rossijan-verojatno-raketami-himars_n2041378
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21.06.2022 01:46 Відповісти
Писали, что было много пусков ПВО в сторону моря, как раз в это время, однако не специалисту тяжело отличить по звуку пролет "Бука" от HIMARS. Так что возможно то было не ПВО.
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21.06.2022 02:10 Відповісти
Так ППО сьогодні добре працювала над морем , але наврядче по Зміїному
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21.06.2022 02:14 Відповісти
так збили 10 чи 12 кацапських ракет над морем за раз
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21.06.2022 02:29 Відповісти
Сьогодні було посилання від італійського воєнного експерта про застосування цих залпових систем по острову міїний
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21.06.2022 02:12 Відповісти
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21.06.2022 01:51 Відповісти
«Это сироты»(с)
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21.06.2022 02:36 Відповісти
Коли по ній пройде кількість техніки, комфортна для утилізації нашими військовими, переправу буде знищено, а те, що переправилося, вдумливо і дбайливо обробить наша арта на радість Кобзону.
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21.06.2022 01:54 Відповісти
По темі цілей . Завтра буде прощання з комбатом на майдані з подальшим захороненням на Байковому . Буде багато «цілей» , відчуваю щось не добре (
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21.06.2022 02:17 Відповісти
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21.06.2022 05:45 Відповісти
It's time to show the structure completely destroyed, isn't it?
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21.06.2022 03:37 Відповісти
Хай вона вам могилкою стане, покидьки !
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21.06.2022 05:35 Відповісти
Окупанти добудували переправу біля селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині значить прийшла пора знищити переправу
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21.06.2022 06:37 Відповісти
не про.бите "на бис"
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21.06.2022 08:49 Відповісти
хм. а нахуа ви дали це зробити?! шоб потім фотки показати...
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21.06.2022 10:27 Відповісти
1. Заряджай
2. Вогонь!
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21.06.2022 11:11 Відповісти
І що, ракетами вразити ніяк чи що ?
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21.06.2022 15:51 Відповісти
 
 