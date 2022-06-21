Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Військові експерти, яким журналісти "Схем" показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

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Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.

Також журналісти тоді проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. Станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явилися 30 та 31 травня.

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