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Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 21 червня російські війська обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" із магнієвим зарядом.

Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - йдеться в повідомленні.

Кириленко додав, що російські війська прийшли на українську землю "нищити і вбивати, передусім – цивільних".

Також дивіться: Наслідки обстрілів Авдіївки російськими окупантами. ВIДЕО

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 01

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 02

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 04

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 05

Росіяни обстріляли з РСЗВ Град школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко 06

Автор: Наталя Джума
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И что дальше? Это вообще достойно новости? Даже больше скажу: нам придется уничтожить все до одной школы в Херсоне, Донецке, Мелитополе и других городах. Теми же самыми "магниевыми" зарядами (на деле там десяток разных зажигательных веществ существует и все они разные). Потому что кацапы все школы займут как укрепления, кацапы технику под них подгонят, отбивать их без обстрела - терять людей. Плевать на здания, их отстроить можно быстро и дешево, если уничтожить коррупцию. Тем более отопление придется экономить, сразу строить энергоэффективные здания с хорошей теплоизоляцией и вентиляцией центральной, а не топить улицу батареями и открывать окна зимой, если жарко.
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21.06.2022 08:03 Відповісти
И что, в чем НОВОСТЬ!?
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21.06.2022 09:03 Відповісти
в мозгах твоих куриных
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21.06.2022 09:09 Відповісти
Скільки за це районів Білгорода було спалено із РСЗО??? Із застосуванням напалму? Жодного.
А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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21.06.2022 13:31 Відповісти
Рашистська армія - це зграя військових злочинців, вони здійснили всі можливі злочини, навіть фанатики ісламської держави можуть повчитися у фантиків "руского міра.
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21.06.2022 15:18 Відповісти
 
 