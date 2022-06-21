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У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, кількість жертв встановлюється, штурм біля Сиротиного стримано.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив 21 червня зранку, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", – зазначив Гайдай.

У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай 01
У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай 02
У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай 03
У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай 04
У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай 05

Також серйозні руйнування у Гірському - пошкоджено 13 будинків, у Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Начальник обласної військової адміністрації поінформував, що у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої: "Росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів".

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.

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Тривають бої поблизу Миколаївки.

Сергій Гайдай додав, що штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

Автор: Ірина Дашківська
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Грузины, граждане, хотят в ЕС и освободить свои оккупированные территории военной силой, 100% инфа)
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21.06.2022 08:32 Відповісти
Пишуть різне і багато. Нові блоги,то зовсім збір жовтої преси. В сусідньому селі 2 поранених, дома на лікуванні і вчора машина виїхала туди,в саме пекло. Тримайтесь і бережіть себе
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21.06.2022 08:33 Відповісти
Щодо істерики Подоляка, etc відносно нестачі зброї союзників, голова комітету начальників штабів США Марк Міллі відповів, що не знає хто такий Подоляк, а от усе що просить Залужний надається з надлишком:
«Вони [Україна] запросили 10 артилерійських дивізіонів - було доставлено 12.
Знову ж таки, поставлено 97 000 протитанкових систем. Це більше, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків - отримали 237. Запросили 100 БМП - у них понад 300. Ми поставили, грубо кажучи, близько 1600 ЗРК і 60 000 снарядів до них»
Питанння: якою була мета медійної істерики?
Олександр Бригинець
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21.06.2022 08:45 Відповісти
зато Шольц,Макрон и ещё парочка европейских чиновников терпеливо дожидаются,когда уже превосходящие силы российских захватят остатки Луганской и Донецкой области...Они не дают Украине вооружение и вообще "зарезали" посылку танков и авиации именно с тем,чтобы дать путину захватить остатки этих двух областей,чтобы "дать путину "сохранить лицо" и "дать выход из тупиковой ситуации "(подразумевается война).Эти чиновники больше озабочены подыгрышем путину,чем вопросу победы демократии над автократией и свободой.Эти чиновники "устают от войны" в своих офисах и своих виллах.А вот ответить бы им,почему уствют от Украины.обороняющейся стороны,а не от агрессора россии,породившей эту войну ещё в 14 году...Вот теперь украинские воины продолжают гибнуть под Северодонецком и Лисичанском,стараясь защитить каждый метр украинской территории.а эти "шольцы-макроны" всячески тормозят дачу необходимого оружия.они просто НЕ ХОТЯТ полной победы Украины и они НЕ ХОТЯТ,чтобы Украина начала освобождать Крым,который подковёрными договорняками кое-кто уже "отдал россии" и типа неудобно получится.если Украина войдёт в Крым.даже наверное условие поставлено,что Украина не будет обстреливать Крым,или вообше не получит вооружения.Иначе как объяснить,что оружие не даётся пока россия не выйдет на рубежи обещанных своим пиплам путиным? И почему не разбиваются воен. базы в Крыму,хотя есть такая возможность?
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21.06.2022 09:09 Відповісти
так это макроны "не хотели паники"? так это они расплодили демченок и тимченок, которые мамай клилис шо не нападут? так это они баканова поставили? они же Херсон сдали, да? ты запомни - посмотрев на высеры клоунов, ябы например вообще недал ничего.
это для аразламидий = тов. Джо, дай ка 100 танков, вперед. че так мало МЛРС то, зрада, ты же должен.
послушай Швеца, я не за то шо он возм. гебуин, но объяснил шо для тех же 4 Химарсов, надо очень немало всего прочего поставить.
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21.06.2022 09:38 Відповісти
Нам никто ничего не должен. Все нужно делать самим. А дают они по своему доброму желанию и усмотрению.
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21.06.2022 09:49 Відповісти
 
 