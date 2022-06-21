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Воїн батальйону "Свобода" Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Володимир Андрійчук, "Бармен" загинув 18 червня 2022 року від смертельного поранення, отриманого в бою за вільну Україну, при захисті міста Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці екснардеп Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн батальйону Свобода Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну 01

За його словами, як справжній патріот України на самому початку війни Володимир приїхав із Польщі боронити свою рідну землю від російських загарбників і одразу вступив до лав добровольчого батальйону "Свобода".

До цього Володимир не мав військового досвіду, але за кілька місяців активної участі у бойових діях при обороні Ірпеня, Гостомеля та Бучі проявив себе настільки мужньо та ефективно, що став командиром підрозділу.

"Бармен" був справжнім командиром, який завжди піклувався за свій підрозділ. Поклав багато окупантів та ворожої техніки. Ходив у розвідку, організовував вогневі позиції", - зазначає Іллєнко.

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Він також поділився тим, що про "Бармена" розповідають його бойові побратими:

"Дуже відповідальний, ініціативний, все робив продуманно. За ним завжди ішов його підрозділ, йому вірили, за ним йшли хлопці. Завжди усміхнений, позитивний. Чудова людина, дуже любив своїх близьких, був турботливим батьком для свого 8-річного сина.

Це був безстрашний воїн, який щоденно знищував противника і ворожу техніку. Він стійко тримав оборону і відважно йшов у наступ..

Це надважка втрата підрозділу і для України. Боронити країну пліч о пліч зі справжнім патріотом своєї країни — це честь".

"Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати. У нашій пам'яті Володимир назавжди залишиться безстрашним Героєм! Пам'ятаємо і помстимося!", - резюмує Іллєнко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.06.2022 09:42
+23
Світла Пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині та друзям !!
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21.06.2022 09:54
+23
Виродки відповідатимуть за кожного загиблого українця!
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21.06.2022 09:55
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.06.2022 09:42 Відповісти
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21.06.2022 09:44 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині та друзям !!
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21.06.2022 09:54 Відповісти
Виродки відповідатимуть за кожного загиблого українця!
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21.06.2022 09:55 Відповісти
ото ж то і воно, що там виродки, якісь невідомі, нікому не потрібні (навіть своїм близьким) ванькі, а в нас гинуть воїни, герої і справжні чоловіки, дуже-дуже сумно...
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21.06.2022 10:02 Відповісти
Божого царства Герою!!!
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21.06.2022 10:04 Відповісти
Світла памʼять воїну.
--
І разом з тим в мене стійке відчуття, що "Свободу" почали активно піарити.
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21.06.2022 10:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.06.2022 11:09 Відповісти
Герої не вмирають! Світла пам'ять Воїну!
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21.06.2022 11:37 Відповісти
Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним і близьким.
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21.06.2022 12:36 Відповісти
Низький уклін Герою,світла пам`ять .
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21.06.2022 14:27 Відповісти
 
 