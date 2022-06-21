УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13403 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
17 599 55
військовополонені (618) війна (56671) Малюська Денис (295)

Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", - розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, якщо доставити військовополонених безпосередньо до табору для тримання таких осіб неможливо – з метою збереження життя та здоров'я військовополонені можуть тимчасово перебувати у дільницях, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Крім того, до дільниць направляють тих військовополонених, щодо яких є інформація стосовно їхнього обміну найближчим часом.

"Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їх статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права. Адже ми, зокрема і у питанні поводження з військовополоненими, не можемо поводити себе як варвари. Тому що ми – країна цивілізована, ми – частина європейської спільноти. Крім того, я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в рф, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо", - пояснив очільник Мін'юсту.

Також читайте: В Україні створили спеціальний табір для російських військовополонених

Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 01
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 02
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 03
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 04

Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 05
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 06
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 07
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 08
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська 09

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, а чому не на уранових копальнях під жовтими водами?
показати весь коментар
21.06.2022 10:53
+25
Что за пионерский лагерь? Рашисты должны как огня бояться ехать в Украину а не становиться в очередь на этот курорт. А в это время наши в ямах сидят на воде и им уши отрезают
показати весь коментар
21.06.2022 10:55
+12
99% вважають, що попали до РАЮ та дякують за це Путіна!
показати весь коментар
21.06.2022 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, а чому не на уранових копальнях під жовтими водами?
показати весь коментар
21.06.2022 10:53 Відповісти
Потому что тут своим работы не дают, умник. 80% шахтеров мобилизовали, денег не платят (требуют готовый продукт, а как его без людей выпускать, работаем хорошо если неделю в месяц.) Броня пришла поздно, еще и мутки постоянные с финансированием стратегического госпредприятия(!). В общем кому война, а кому шанс развалить все и продать по дешевке
показати весь коментар
21.06.2022 11:01 Відповісти
Еще и мудак какой-то в спам кидает. Я здесь живу и работаю, и говорю правду. Любой местный вам подтвердит. Или что, не нравится правда? Про разваливание во время войны крупнейшего в Европе ГОКа уранового? Думаете вброс? Приезжайте, посмотрите и поощайтесь с людьми. Можете и предьявы покидать, но не факт что с целыми зубами уедете.
показати весь коментар
21.06.2022 16:48 Відповісти
Малюська **** ты ПРЕДАТЕЛЬ или кремлевский крот
показати весь коментар
21.06.2022 17:36 Відповісти
так ты оправдываешь военных преступников ты в своем уме?
показати весь коментар
21.06.2022 17:37 Відповісти
Где я оправдываю военных преступников, але?!
показати весь коментар
21.06.2022 19:28 Відповісти
И да, добыча и обогащение урана - этотне деревяшку строгать, здесь нужны знания и квалификация, и это довольно высокооплачиваемый труд.
показати весь коментар
21.06.2022 11:05 Відповісти
зубило і молоток, лом і кувалда, і довбати граніт.. не треба кваліфікації
показати весь коментар
21.06.2022 12:13 Відповісти
Я тут работаю уже 10 лет почти. Давай, расскажи мне сказки.
показати весь коментар
21.06.2022 13:45 Відповісти
Ти просто довбойоб, це дуже кваліфікована робота. Важка буроватехніка, робота з вибухівкою. Короче, тобі відсталому не по силі.
показати весь коментар
26.06.2022 22:47 Відповісти
По-перше - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/11/9/7313280/ , по-друге, враховуючи Ваш підтекст, Женевська конвенція ЗАБОРОНЯЄ використовувати військовополонених на шкідливих і небезпечних роботах.
показати весь коментар
21.06.2022 11:11 Відповісти
у них спецоперація, війну офіційно вони не ведуть, вони не військовополоненні, а терористи. яка там конференція...
показати весь коментар
21.06.2022 12:10 Відповісти
Согласно международным нормам, война считается войной даже без объявления, если есть боевые действия.
показати весь коментар
21.06.2022 14:14 Відповісти
а-га счас мы должны соблюдать а кацапы нет иди те вы ***** кацапские боты
показати весь коментар
21.06.2022 17:40 Відповісти
впесду - это военные преступники они должны сидеть в одиночках
показати весь коментар
21.06.2022 17:39 Відповісти
користь? вот **** - это же убийцы и насильники вы в своем уме еще скажите про хороших русских
показати весь коментар
21.06.2022 17:34 Відповісти
клоун, а цирковые представления им устраиваешь?
показати весь коментар
21.06.2022 10:54 Відповісти
Что за пионерский лагерь? Рашисты должны как огня бояться ехать в Украину а не становиться в очередь на этот курорт. А в это время наши в ямах сидят на воде и им уши отрезают
показати весь коментар
21.06.2022 10:55 Відповісти
Це називається пропаганда. Під час другої світової німці також обіцяли, тим хто здається в полон кисельні ріки та молочні береги. Чим більше орків дезертирують та здадуться в полон, тим швидше буде наша Перемога. Це ж очевидні речі, чи не так?
показати весь коментар
21.06.2022 11:25 Відповісти
впесту твоих кацапов и их прихвостня малюську
показати весь коментар
21.06.2022 17:41 Відповісти
99% вважають, що попали до РАЮ та дякують за це Путіна!
показати весь коментар
21.06.2022 10:55 Відповісти
украинские зеки, видя такие перспективы, походу, сами бы непрочь записаться в армию Мордора и тут же сдаться геройским ЗСУ "шоб я так жил"..
показати весь коментар
21.06.2022 10:56 Відповісти
Нехай заробляють собі на хліб.
показати весь коментар
21.06.2022 10:59 Відповісти
они должны сидеть в одиночках пожизненно
показати весь коментар
21.06.2022 17:35 Відповісти
Странный лагерь. Там походу один военнопленный околачивается?)
показати весь коментар
21.06.2022 10:59 Відповісти
русиш солдатен арбайтен гут!
показати весь коментар
21.06.2022 11:03 Відповісти
Який з кацапа толк?
показати весь коментар
21.06.2022 11:06 Відповісти
жодного
показати весь коментар
21.06.2022 11:12 Відповісти
перегній? і той токсичний
показати весь коментар
21.06.2022 12:15 Відповісти
Пилять,курорт какой-то,а не лагерь...
показати весь коментар
21.06.2022 11:12 Відповісти
Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных - эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях.

***-а-а. Какой же дурак, ****. И это, внимание, целый министр.
показати весь коментар
21.06.2022 11:13 Відповісти
редкий дегенерат, даже для зеленого стада. Зебил со знаком качества.
показати весь коментар
21.06.2022 11:14 Відповісти
Идиот Малюська пытается переиграть кацев на их поле... Дурень, у них ГУЛАГ в крови, в ДНК, в лишней хромосоме
показати весь коментар
21.06.2022 11:13 Відповісти
В мене нема слів, тільки матюки.
показати весь коментар
21.06.2022 11:15 Відповісти
Вот такие чудесные изделия изготовляют

показати весь коментар
21.06.2022 11:15 Відповісти
Цікаве 3 фото,як журналістка дивиться на малюску ніби фуу
показати весь коментар
21.06.2022 11:17 Відповісти
Молодец, Писюська. Ещё давай туда проституток и шведский стол. А на выходные - домой. Гуманист е/учий. Рисовальщик картин для Европы.
показати весь коментар
21.06.2022 11:19 Відповісти
Малюська, а ты передовикам производства платные камеры в счёт их з-п не предлагал?
показати весь коментар
21.06.2022 11:24 Відповісти
І коломойшене г+г тут як тут бл. А де слівной бачок муслєчучка ?
показати весь коментар
21.06.2022 11:25 Відповісти
Курорт. Ще ломануться всі в Україну.
показати весь коментар
21.06.2022 11:46 Відповісти
Скільки соплів не зрозуміло для чого. Це все на камеру, такий імідж потрібен.
А в дійсності москалям і пекло раєм покажеться
показати весь коментар
21.06.2022 11:53 Відповісти
та хаи занімаюця а нам чого возбухати -- іх ше на АЗОВ треба поміняти
показати весь коментар
21.06.2022 11:55 Відповісти
рашисты истязают УКРАИНСКИХ военнопленных а здесь пленной русне курорт устроили!
показати весь коментар
21.06.2022 12:05 Відповісти
телепередача называется " В гостях у сказки "! Ну, вы меня поняли, кто смотрел в своё время " Служу Советскому Союзу "
показати весь коментар
21.06.2022 12:10 Відповісти
так рабсіянє у себе вдома не жили, як живуть тіпа в плєну.., терористи підарації, пля
показати весь коментар
21.06.2022 12:19 Відповісти
швабры полируют по привычке?
показати весь коментар
21.06.2022 12:48 Відповісти
а где фотка туалета? уже унитазы спсдли?
показати весь коментар
21.06.2022 12:51 Відповісти
Курорт для врагов
показати весь коментар
21.06.2022 13:33 Відповісти
На 5-м фото медсестра смотрит на министра, не скрывая ужаса. Наверное, что - то знает ))
показати весь коментар
21.06.2022 14:16 Відповісти
Наверное зашел такой и с порога- так, девки, давайте по- быстрячку, кто будет первой ?
показати весь коментар
21.06.2022 14:17 Відповісти
зебанько
показати весь коментар
21.06.2022 15:58 Відповісти
Цікаво хто отримує більше користі? Держава чи начальник табору?
показати весь коментар
21.06.2022 17:10 Відповісти
Телевізор як у піонерлагері прямо в палаті, Зе влада ви зовсім ох**іли ?
Треб цих кацапських виродків всіх звести до декількох концтабору, ніяких телевізорів
і возити їх на роботу по розчищенню завалів у Миколаїві, Бучі, Ірпені, та інших містах
України
показати весь коментар
23.06.2022 14:52 Відповісти
 
 