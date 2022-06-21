Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нардеп СН Мар’яна Безугла опублікувала фото візиту президента Володимира Зеленського до Лисичанська на початку червня та розкрила деталі поїздки.
Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - підписала Безугла світлину.
Невдовзі нардеп розкрила деталі візиту.
"Це було 5 червня. Так, під обстрілами. Таємно для ворога. В саме серце битви за Донбас. Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.
Вона також зазначила, що, коли розмовляла із Зеленським на вулиці, розмову час від часу перебивали гучні звуки ворожих обстрілів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський вручив воїнам нагороди на передових позиціях під Лисичанськом.
Будь ласка, зачекайте...
Нагадало - "Все так же по небу плывут облака
И солнце сияет по прежнему
Спасибо за это родному ЦК
И лично товарищу Брежневу."
Что ходім ми зімой в пальто
Прошла вєсна настало лєто
Спасібо партіі за ето
Правда, не буду удивлен, ежели безумная через недельку-другую скажет, что Зельц лічно шмалял по Змеиному...
Боневтік Луі Бонапарт І
Не вірю, що воно вилізло б з бункеру.
Воно навіть в Ірпінь не поїхало разом з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Брехуни, що він, що вона.
Черговий лизоблюд з нестерпних прихильників зебілів, чи звичайний трольок на зп з Франції
та реєстрацією 18 червня 2022?
Доречі, мову підучи, ЧОТИРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок, навіть для двієчника середніх класів забагато.
А в попередньому коменті взагалі перлина:
"не мішай працювати президенту"
що, Google-Перекладач глючить?
Дуй швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
пароль не спросили от неожиданности. И враг даже не догадался, потому как всё было скрыто и тайно. Удалось вдвоём под обстрелами найти свободную улицу и перетереть ситуацию тэт-о-тэт. Стоял ли рядом Ермак, узнаем после победы, когда можно будет всё открыто рассказать в своих мемуарах. Эта несанкционированная встреча и храбрость фельдмаршала отразилась на воинах лучшим образом и, хочется верить, изменила исход битвы за Донбасс.