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Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нардеп СН Мар’яна Безугла опублікувала фото візиту президента Володимира Зеленського до Лисичанська на початку червня та розкрила деталі поїздки.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - підписала Безугла світлину.

Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала 01

Невдовзі нардеп розкрила деталі візиту.

"Це було 5 червня. Так, під обстрілами. Таємно для ворога. В саме серце битви за Донбас. Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.

Також читайте: До Лисичанська обмежать в’їзд

Вона також зазначила, що, коли розмовляла із Зеленським на вулиці, розмову час від часу перебивали гучні звуки ворожих обстрілів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський вручив воїнам нагороди на передових позиціях під Лисичанськом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
"Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі" - а без цього лайна ні як не можна. Мені аж блюванути захотілось.

Нагадало - "Все так же по небу плывут облака

И солнце сияет по прежнему

Спасибо за это родному ЦК

И лично товарищу Брежневу."
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21.06.2022 11:47
+39
Чем постить дебильные гундосики, лучше бы опубликовали хотя бы 1 снимок, который всех порадует. Это Змеиный вчера перед рассветом. Для орков рассвет был очень ярким.
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21.06.2022 11:48
+37
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21.06.2022 11:50
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"Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі" - а без цього лайна ні як не можна. Мені аж блюванути захотілось.

Нагадало - "Все так же по небу плывут облака

И солнце сияет по прежнему

Спасибо за это родному ЦК

И лично товарищу Брежневу."
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21.06.2022 11:47 Відповісти
Спасібо партіі за то
Что ходім ми зімой в пальто
Прошла вєсна настало лєто
Спасібо партіі за ето
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21.06.2022 12:03 Відповісти
Нарід тепер кіпятком ссятиме...
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21.06.2022 12:53 Відповісти
Навіть якщо і був, то нафіга піаритись. Хлопці місяцями на передовій і шо?
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21.06.2022 14:06 Відповісти
Тема не розкрита. Вдалося поблювати?
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21.06.2022 16:26 Відповісти
Чем постить дебильные гундосики, лучше бы опубликовали хотя бы 1 снимок, который всех порадует. Это Змеиный вчера перед рассветом. Для орков рассвет был очень ярким.
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21.06.2022 11:48 Відповісти
А как тудой Зельца приплести?...
Правда, не буду удивлен, ежели безумная через недельку-другую скажет, что Зельц лічно шмалял по Змеиному...
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21.06.2022 12:57 Відповісти
Ты сам себе ответил. Если в гундосике "мудрость" увидел, то ты и есть дебил.
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21.06.2022 17:40 Відповісти
він мабуть і спить і срать ходить разом з тим Беніним охоронцем.
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21.06.2022 11:48 Відповісти
А охоронець збирає екскременти у чемоданчик?
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21.06.2022 13:41 Відповісти
То Ви переплутали з вашим х.йлом.
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21.06.2022 16:38 Відповісти
Меньше бы вы туда лезли.
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21.06.2022 11:48 Відповісти
Рейтинги дюже печальные, надоть павышать...
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21.06.2022 12:52 Відповісти
Безугла у нас уже к комиссарству на фронте добавила способности фоточки делать и публиковать? Может ей из депутатов пора сваливать и другой полезной для общества деятельностью заняться?..
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21.06.2022 11:49 Відповісти
"...його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.
Боневтік Луі Бонапарт І
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21.06.2022 11:49 Відповісти
Визначило що? 🤔 Наскільки мені відомо, цей візит поки що нічого не визначив. І якщ не приведи Господи Сіверськодонецьк приідеться залишити, або ж чк не дай Боже там бужуть заблоеовані українські військові, то Безумній довндеться самій відкусити власного язика. Щоб не лиге дурню не могла говорити, а й жопу Зєлєнскому лизати.
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21.06.2022 11:56 Відповісти
Даремні у Вас мрії про блокування.
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21.06.2022 16:39 Відповісти
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21.06.2022 11:50 Відповісти
Типа, Манька-пулемётчица ? Буга-га-га 😂🤣😜
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21.06.2022 12:19 Відповісти
Та да! Мар'яні навіть скоростріла не потрібно! 😁 Вистачить її фірмового танцю "Краб" і сама думка відступати у сторону Мар' яни видасться жахливо іділтськию! 😊
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21.06.2022 12:21 Відповісти
Мавпа рижа
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21.06.2022 12:26 Відповісти
ФУУУ
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21.06.2022 12:38 Відповісти
"Занранотрядочка"
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21.06.2022 13:09 Відповісти
*"Загранотрядочка"
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21.06.2022 13:10 Відповісти
Ой,блд,лєнін і дєті.
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21.06.2022 11:52 Відповісти
Знов у військових зброю позабирали.
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21.06.2022 11:52 Відповісти
такое впечатление что фото сделано в курилке во внутреннем дворике на ул.Банковой..........
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21.06.2022 11:54 Відповісти
А чому не каже хто здав вагнерівців?
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21.06.2022 11:58 Відповісти
І південь України.
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21.06.2022 12:03 Відповісти
Безуглая-это Мехлис отечественного разлива!
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21.06.2022 11:58 Відповісти
Хвойда безугла така сама зрадниця як більшість зеленого лайна
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21.06.2022 12:01 Відповісти
Ради этого поста ее туда и посылали?
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21.06.2022 12:01 Відповісти
Приперлися.... Наполеон хренов.
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21.06.2022 12:02 Відповісти
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21.06.2022 12:07 Відповісти
Не вірю.
Не вірю, що воно вилізло б з бункеру.
Воно навіть в Ірпінь не поїхало разом з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Брехуни, що він, що вона.
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21.06.2022 12:11 Відповісти
анатолий нявчук

Черговий лизоблюд з нестерпних прихильників зебілів, чи звичайний трольок на зп з Франції
та реєстрацією 18 червня 2022?

Доречі, мову підучи, ЧОТИРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок, навіть для двієчника середніх класів забагато.
А в попередньому коменті взагалі перлина:
"не мішай працювати президенту"
що, Google-Перекладач глючить?

Дуй швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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21.06.2022 19:41 Відповісти
Да його всі відоси тіпа коло банкової, зняті на тлі зєльонкі в бункері. Який лисичанськ мерзоти ви ********? Своїм зебанатам таку дічь показуйте.
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21.06.2022 12:25 Відповісти
Эта тупая овца безугла ещё живав??? не упал ей там кирпич на голову!! ***** Зеленского.
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21.06.2022 12:52 Відповісти
Смокче, аж чавкає! Якось некультурно виходить!
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21.06.2022 12:57 Відповісти
ЛЫДОР!
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21.06.2022 13:50 Відповісти
"помічниця" Безугла далі рулить!?
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21.06.2022 14:23 Відповісти
бєня-guard пильно слідкує за найвеличнішим шобневтік
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21.06.2022 14:52 Відповісти
Ти диви, сам, не спужался, пiд обстрiлами, по пластунськi. Марьянка за ним, шоб хороший кадр успеть сделать. Наверно, как Ленин, кепку одел, для куражу и, прямо на передовую, а там даже
пароль не спросили от неожиданности. И враг даже не догадался, потому как всё было скрыто и тайно. Удалось вдвоём под обстрелами найти свободную улицу и перетереть ситуацию тэт-о-тэт. Стоял ли рядом Ермак, узнаем после победы, когда можно будет всё открыто рассказать в своих мемуарах. Эта несанкционированная встреча и храбрость фельдмаршала отразилась на воинах лучшим образом и, хочется верить, изменила исход битвы за Донбасс.
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21.06.2022 17:09 Відповісти
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21.06.2022 20:18 Відповісти
Фото 1. Так виглядає той, хто справді воює, виснажений, не доїдає, не досипає, не має можливості і сил слідкувати за тим, як виглядає.
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21.06.2022 20:22 Відповісти
Фото2. Так виглядає той, хто вдосталь їсть, солодко спить, ходить в тренажерний зал, має роту стилістів. То хто з них справжній, а не TV-герой?
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21.06.2022 20:23 Відповісти
всё равно зрадазрадазрадазрада.
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22.06.2022 02:09 Відповісти
 
 