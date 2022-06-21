Бойовика "ДНР", який потрапив у полон на Запорізькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі , - ЗОВА. ФОТО

До п’ятнадцяти років позбавлення волі за державну зраду засуджено стрільця мотострілецької бригади "Республіканська гвардія" терористичної організації "днр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Слідчі СБУ встановили, що мешканець Донецької області добровільно вступив до лав НЗФ "Республіканська гвардія". З початку російської агресії він під керівництвом військового командування окупаційних військ рф приймав безпосередню участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗС України на території Донецької та Запорізької областей. Саме на запорізькому напрямку його військова "кар’єра" ганебно закінчилась.

В результаті бойового зіткнення його збройне формування було фактично знищене бійцями ВСУ, а сам "горе окупант" 5 днів скитався полями та лісосмугами Запорізького краю та врешті був взятий у полон", - йдеться повідомленні.

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Бойовика визнано винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбаченому законом збройному формуванні) Кримінального кодексу України. Заходи з викриття злочинної діяльності відбувались під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.