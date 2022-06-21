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Бойовика "ДНР", який потрапив у полон на Запорізькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі , - ЗОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

До п’ятнадцяти років позбавлення волі за державну зраду засуджено стрільця мотострілецької бригади "Республіканська гвардія" терористичної організації "днр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Бойовика ДНР, який потрапив у полон на Запорізькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі , - ЗОВА 01

"Слідчі СБУ встановили, що мешканець Донецької області добровільно вступив до лав НЗФ "Республіканська гвардія". З початку російської агресії він під керівництвом військового командування окупаційних військ рф приймав безпосередню участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗС України на території Донецької та Запорізької областей. Саме на запорізькому напрямку його військова "кар’єра" ганебно закінчилась.

В результаті бойового зіткнення його збройне формування було фактично знищене бійцями ВСУ, а сам "горе окупант" 5 днів скитався полями та лісосмугами Запорізького краю та врешті був взятий у полон", - йдеться  повідомленні.

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Бойовика визнано винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбаченому законом збройному формуванні) Кримінального кодексу України. Заходи з викриття злочинної діяльності відбувались під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.
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морду замазали как обічно а шо б не зглазели
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21.06.2022 12:05 Відповісти
не розумію чому я маю годувати ту падлу? я відмовляюсь--на палю-суку
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21.06.2022 12:05 Відповісти
А что мешает использовать заключенного на полезных работах. Для самоокупаемости.
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21.06.2022 14:19 Відповісти
Ти думаєш здохнути від кулі за 2 хвилини гірше за 15 років гниття в свинарнику?
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21.06.2022 17:13 Відповісти
Не бойовика, а дамбаського бандюка.
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21.06.2022 12:21 Відповісти
Почему не к смертной казни? Орки же против наших смертную казнь применяют
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21.06.2022 12:28 Відповісти
До чого тут ваш коментарій? Спочатку може законодавство почитаєте, а потім будете вимагати повішення? Навіть рашка за своїм законодавством не може використовувати смертну кару. Якщо кажете про "маладиє республікі дамбаса", то нафіга нам рівнятися на бандитську "сіру зону", чи нам уже не вступати в НАТО/ЄС? Не розумію людей, що вимагають порушення правил догляду за військовополоненими, це в кінцевому випадку може обернутися дуже сильно проти нас, в тому числі і припиненням постачання західної зброї. Рашисти по-любому спробують дискредитувати Україну і таким чином пропихнути в західну аудиторію тезу про "злую Украіну, убівающюю мірних жителей Дамбаса"
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21.06.2022 13:01 Відповісти
 
 