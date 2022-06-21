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Гуляйполе (68) Запорізька область (2567)

Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Впродовж минулої доби до органів поліції надійшло майже тридцять повідомлень щодо здійснення військовослужбовцями РФ збройних злочинів проти мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 01

"Заявники повідомляють про наслідки обстрілів по житловим помешканням у населених пунктах Оріхівської та Гуляйпільської територіальних громад. Значна частина оріхівців і гуляйпільців покинули свої рідні будинки через постійні обстріли. Про руйнації повідомляють їх сусіди, які бачать щоденні жахіття – пожежі від прямих влучень снарядів, зруйновані вулиці, домівки, школи, магазини та інші об’єкти інфраструктури, які не відносяться до військових об’єктів.

Так, представники російської армії нанесли удари по багатоповерхівках і приватних будинках мешканців Оріхова та Малої Токмачки. У будинках пошкоджені вікна та двері, шиферне покриття на дахах, посічені фасади будівель, зруйновані двори, паркани та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.


Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 02

Значних руйнацій минулої доби зазнали й квартири оріхівців. Ворог обстріляв багатоповерхівки, внаслідок чого деформовані фасади житлових приміщень, знесені балкони, вибиті шибки у вікнах. Автівки, які знаходилися у гаражах неподалік житлових кварталів, також зазнали значних ушкоджень.

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Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 03
Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 04
Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 05
Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА 06

"Щодо ситуації на гуляйпільському напрямку, військовослужбовці РФ продовжують нищити районний центр та прилеглі селищні пункти. Частина містян взагалі залишилися без своїх домівок, у будинках інших жителів споруди зазнали значних деформацій. Також у селі Залізничному Пологівського району ворог знищив склади із соняшником, які згоріли минулої доби через влучання снаряду", - додали у ЗОВА.
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рузьге мір прийшов... на святу українську землю...
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21.06.2022 12:33 Відповісти
Смерть москалям !!!
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21.06.2022 12:50 Відповісти
Люди самі розбирають свої оселі. Так мені сказав вчора один ватник.
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21.06.2022 12:42 Відповісти
Блин, да ПОКУРИТЕ неаккуратно немного в Белгороде около десятка домов
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21.06.2022 12:49 Відповісти
 
 