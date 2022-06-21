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Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - прем'єр Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель відвідав Бородянку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Борондянка постраждала від російської агресії і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати весь жах того, що тут сталося", - наголосив глава уряду Люксембурга.

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Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - премєр Люксембурга Беттель 01
Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - премєр Люксембурга Беттель 02
Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - премєр Люксембурга Беттель 03
Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - премєр Люксембурга Беттель 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Зелёные же выгнали Денисову, потому что им не показали видео с насилием. О каком насилии речь
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21.06.2022 12:42 Відповісти
Вообще-то Денисова - типичная кацапка . На этой должности должен быть ЭТНИЧНЫЙ УКРАИНЕЦ.

бо Арахамии, Гоги, Мустафа Найем во власти - ЖАЛКОЕ зрелище , в то время как украинцы гибнут на фронте ‼️‼️
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21.06.2022 12:46 Відповісти
Ну,в порівнянні з Лубінцем,кандидатуру якого плісняві внесли в ВР на місце обдусмена,Денисова набагато краща.Вона про звірства рашистів принаймі не мовчала
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21.06.2022 13:13 Відповісти
У розв'язаній кацапами війні.
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21.06.2022 13:39 Відповісти
Буча Ирпень Бородянка СТАЛИ экватором между добром и злом ДЛЯ ПОЛИТИКОВ
Все, кто дружит и понимает хутина , теперь имеют ПЕЧАТЬ ЗЛА .
Потому так меняется риторика политиков после посещения мест геноцида.
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21.06.2022 12:43 Відповісти
це не така вже "безглузда" жорстокість московського сатанату, це - свідомий геноцид та знищення українського народу, москвою-ордою!
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21.06.2022 12:48 Відповісти
 
 