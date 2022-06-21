Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - прем'єр Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель відвідав Бородянку.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Борондянка постраждала від російської агресії і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати весь жах того, що тут сталося", - наголосив глава уряду Люксембурга.
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бо Арахамии, Гоги, Мустафа Найем во власти - ЖАЛКОЕ зрелище , в то время как украинцы гибнут на фронте ‼️‼️
Все, кто дружит и понимает хутина , теперь имеют ПЕЧАТЬ ЗЛА .
Потому так меняется риторика политиков после посещения мест геноцида.