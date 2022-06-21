Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - прем'єр Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель відвідав Бородянку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Борондянка постраждала від російської агресії і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати весь жах того, що тут сталося", - наголосив глава уряду Люксембурга.

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