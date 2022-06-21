У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано іноземного громадянина за фактом незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин іноземної держави організував постачання та збут кокаїну у м. Києві в особливо великих розмірах.

"У ході досудового розслідування проведено низку обшуків, під час яких в автомобілі, за місцем проживання затриманого та у приміщенні, де виготовлявся наркотичний засіб вилучено близько 2 кг кокаїну, прекурсори, обладнання для виготовлення, фасування наркотиків, грошові кошти - близько 3700 доларів США та 8000 грн, долари США з ознаками підробки, 2 предмети схожі на вогнепальну зброю, 21 набій, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, документи з явними ознаками підробки", - йдеться у повідомленні.

















Окрім того, зазначається, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 11 млн грн.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу УКР ГУ Нацполіції у місті Києві.