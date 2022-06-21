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У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано іноземного громадянина за фактом незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин іноземної держави організував постачання та збут кокаїну у м. Києві в особливо великих розмірах.

"У ході досудового розслідування проведено низку обшуків, під час яких в автомобілі, за місцем проживання затриманого та у приміщенні, де виготовлявся наркотичний засіб вилучено близько 2 кг кокаїну, прекурсори, обладнання для виготовлення, фасування наркотиків, грошові кошти - близько 3700 доларів США та 8000 грн, долари США з ознаками підробки, 2 предмети схожі на вогнепальну зброю, 21 набій, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, документи з явними ознаками підробки", - йдеться у повідомленні.

У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 01
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 02
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 03
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 04
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 05
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 06
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 07
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора 08

Окрім того, зазначається, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 11 млн грн.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу УКР ГУ Нацполіції у місті Києві.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Невже Трахомонію затримали з товаром для главнюка
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21.06.2022 12:58
+14
"Це до нас!" - почувся крик з Банкової.
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21.06.2022 13:04
+11
от кого треба розстрілювати на місці незалежно від військового стану - так це наркоторгівців. Це убивче сміття треба прибирати
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21.06.2022 13:02
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Абхазька абєзяна отримала ніштяки від абрамовіча?
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21.06.2022 12:58 Відповісти
не абрамовича а абрамовичей
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21.06.2022 13:31 Відповісти
"Задержали иностранца," а иностранец - это кто, русский?
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21.06.2022 14:58 Відповісти
Невже Трахомонію затримали з товаром для главнюка
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21.06.2022 12:58 Відповісти
напевно лаврову віз
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21.06.2022 12:59 Відповісти
от кого треба розстрілювати на місці незалежно від військового стану - так це наркоторгівців. Це убивче сміття треба прибирати
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21.06.2022 13:02 Відповісти
За що розтрілювати? Може давай розтрілювати полуумних батьків, які не здатні змалку пояснити, що каку не слід їсти? Чи може краще самих нариків будимо вішать, бо їм насильно ніхто погань не згодовує?
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21.06.2022 17:05 Відповісти
"Це до нас!" - почувся крик з Банкової.
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21.06.2022 13:04 Відповісти
А іншим голосом пролунало - "відпустіть негайно, вибачіться і проведіть!".
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21.06.2022 13:09 Відповісти
Колі катлєти курєр
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21.06.2022 13:07 Відповісти
видать барижив, "потребітелі" здали.
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21.06.2022 13:11 Відповісти
по каким визам граждане ********* попадают в Украину?
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21.06.2022 13:28 Відповісти
На інших ресурсах пишуть,що це чмо народилось нарасєє ,потім жило в якійсь країні,де отримало громадянство.Звідти вже приперлося до нас .
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21.06.2022 13:35 Відповісти
Теперь иностранного орангутанга закроют в помещении,
напоминающем тюремную камеру.
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21.06.2022 13:38 Відповісти
На Банковскую курьер шел - заказ одного хрипатого клиента выполнял.
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21.06.2022 13:49 Відповісти
Сьогодні в опі буде свято.
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21.06.2022 14:20 Відповісти
Запхать в задницу и поджечь фитиль.
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21.06.2022 14:42 Відповісти
Офіс Генпрокурора ставить палки Зе-Офісу? Якісь голови полетять.
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21.06.2022 14:59 Відповісти
Цей кокс передадут на экспертизу в офіс президента))))
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21.06.2022 15:31 Відповісти
Продайте москалям,гроші-ЗСУ !!!
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21.06.2022 16:04 Відповісти
не поделился или мало занёс, дурбелик
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21.06.2022 21:34 Відповісти
Тю, їхала собі людина в ОП, а ви ії затримали, у Бубочки тепер будуть круги під очима
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21.06.2022 22:58 Відповісти
это же агар-агар. в кондитерских изделиях используется.
прекратите политические репрессии!
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22.06.2022 02:08 Відповісти
Щось замало готівки для такої кількості "товару" і масштабів.
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22.06.2022 13:22 Відповісти
 
 