Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Інтенсивність обстрілів цивільної та промислової інфраструктури з боку російських окупаційних військ не вщухає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

"Протягом минулої доби правоохоронці задокументували 40 обстрілів з артилерії та авіації території Луганщини. Зруйновані або знищені 13 будинків в Гірському, 7 - у Новоіванівці, у Врубівці зруйновано навчальний заклад, в Сєвєродонецьку та Лисичанську – промислові об’єкти, ворог цілить у логістичні маршрути та об’єкти життєзабезпечення. В результаті обстрілів є поранені та загиблі. Авіаційних ударів завдано по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському", - йдеться у повідомленні.









Також викрито 7 колаборантів, які активно співпрацювали з ворогом та підтримували окупаційні війська РФ.Зареєстровано 3 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Поліцейські отримали 18 звернень щодо зникнення безвісти або втрати зв’язку з рідними.

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