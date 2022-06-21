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Луганщина (4422) обстріл (21193) Нацполіція (13941)

Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інтенсивність обстрілів цивільної та промислової інфраструктури з боку російських окупаційних військ не вщухає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Протягом минулої доби правоохоронці задокументували 40 обстрілів з артилерії та авіації території Луганщини. Зруйновані або знищені 13 будинків в Гірському, 7 - у Новоіванівці, у Врубівці зруйновано навчальний заклад, в Сєвєродонецьку та Лисичанську – промислові об’єкти, ворог цілить у логістичні маршрути та об’єкти життєзабезпечення. В результаті обстрілів є поранені та загиблі. Авіаційних ударів завдано по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському", - йдеться у повідомленні.


Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

Також викрито 7 колаборантів, які активно співпрацювали з ворогом та підтримували окупаційні війська РФ.Зареєстровано 3 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Поліцейські отримали 18 звернень щодо зникнення безвісти або втрати зв’язку з рідними.

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Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Рашисти за добу 40 разів обстріляли Луганщину з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
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Если этого ****** не остановит мир , наше поколение не сможет восстановить разрушенные города. Идет полное уничтожение Украины.
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21.06.2022 14:59 Відповісти
Разрушены или уничтожены 13 домов в Горном Источник: https://censor.net/ru/p3349273
Або некомпетентність, або помилка, або ще щось. Гірське, це в 60 км від Луганська, в бік Ростова, і повністю контролюється сепарами. Навіщо їм себе обстрілювати? Там взагалі немає бойових дій, і вже давно.
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21.06.2022 15:33 Відповісти
Это за между Тошковкой и Лисичанском.
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21.06.2022 15:45 Відповісти
Про те не знаю.
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21.06.2022 15:59 Відповісти
 
 