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Рашисти вкотре вдарили по Кам'янському, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на сьогодні окупаційні війська РФ продовжують завдавати удари по населеним пунктам Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Російські війська продовжують прицільно нищити мирне село на лінії розмежування. Щоденно під вогнем страждають цивільні об'єкти та місцеві мешканці, які й досі залишились на території. Регулярними обстрілами російські загарбники щоденно трощать досі вцілілі приватні будівлі та присадибні ділянки. Місцевих мешканців, які ще не наважилися евакуюватися, не завжди рятує дотримання правил безпеки і знаходження в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують руйнувати будинки мирних мешканців Запорізької області. Під постійними обстрілами - Гуляйполе та Оріхове, - ЗОВА. ФОТО


Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 02
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 03
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 04
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 05
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 06
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 07
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 08
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 09
Рашисти вкотре вдарили по Камянському, - Запорізька ОВА 10
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21.06.2022 16:27 Відповісти
 
 