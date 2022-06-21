Рашисти вкотре вдарили по Кам'янському, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Станом на сьогодні окупаційні війська РФ продовжують завдавати удари по населеним пунктам Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Російські війська продовжують прицільно нищити мирне село на лінії розмежування. Щоденно під вогнем страждають цивільні об'єкти та місцеві мешканці, які й досі залишились на території. Регулярними обстрілами російські загарбники щоденно трощать досі вцілілі приватні будівлі та присадибні ділянки. Місцевих мешканців, які ще не наважилися евакуюватися, не завжди рятує дотримання правил безпеки і знаходження в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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