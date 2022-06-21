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Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля харківського метрополітену. Слідчі фіксують наслідки нічного обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену 01
Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену 02
Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену 03
Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену 04
Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену 05

За даними правоохоронців, 20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 2 провели огляд місця події та зібрали речові докази. Робота поліції здійснювалась спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Зібрані матеріали будуть передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі російські війська обстріляли депо метрополітену, внаслідок чого одну людину поранено.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок удару балістичної ракети по інфраструктурі метрополітену пошкоджено щонайменше три поїзди.

КП "Харківський метрополітен" поінформувало, що "з технічних причин рух поїздів на ділянці Салтівської лінії від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
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21.06.2022 16:24
+18
Никакое ПВО не сможет перехватить такое количество ракет которые Пидоросия по нам выпускает. Только ответные удары по территории РФ могут остановить этот безнаказанный беспредел
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21.06.2022 16:27
+15
русня не жалеет многомилионные ракеты чтобы накрыть несколько стареньких вагонов харьковского метро и разрушить депо, которому тоже лет немало..., это просто геноцид и желание выпалить нашу жизнь дотла...
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21.06.2022 16:24
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Таке відчуття, що того пво там і нема толком. Або, разом з іскандерами запускаються пів сотні пустишок.
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21.06.2022 16:15 Відповісти
Вони іпашать іскандерами на мінімальній дистанції, хтось з русіш інженерів це вигадав. Потрібна зброя що вразить іскандери на малий відстані та потрібно вбити кацапського інженера.
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21.06.2022 16:23 Відповісти
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21.06.2022 16:24 Відповісти
А много их сбивали на максимальной дальности?
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21.06.2022 17:44 Відповісти
русня не жалеет многомилионные ракеты чтобы накрыть несколько стареньких вагонов харьковского метро и разрушить депо, которому тоже лет немало..., это просто геноцид и желание выпалить нашу жизнь дотла...
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21.06.2022 16:24 Відповісти
так балістичні ракети є складною ціллю і для нормального ПВО, а не тих раритетів, що у нас. До рашистів наші точки-У теж долітають іноді і ніхто не дивується
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21.06.2022 16:27 Відповісти
Никакое ПВО не сможет перехватить такое количество ракет которые Пидоросия по нам выпускает. Только ответные удары по территории РФ могут остановить этот безнаказанный беспредел
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21.06.2022 16:27 Відповісти
ППО немає ?
Завдяки нашим ППО на Харків падає на 6 або 4 ракети, а одна чи дві.
Дяка за нащі ППО. Слава Богу, слава ЗСУ
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21.06.2022 22:48 Відповісти
Ну с этим все понятно - центр принятия решений, не перепутаешь
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21.06.2022 16:22 Відповісти
Навіщо поїзди тримати у депо? можна їх усі заховати у підземних тонелях.
Нове депо потрібно робити підземним.
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21.06.2022 16:25 Відповісти
Сховати можна в тунель можна, а обслуговувати поки що ні.
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21.06.2022 17:34 Відповісти
На часі нашим військам теж почти знижувати цивільну інфраструктуру та орків в містах та селищах мокшандії.
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21.06.2022 16:33 Відповісти
Зрозуміло одне що кацапи не бють по житловим мікрорайонам Харкова з одною причини -
нащі "Піони" перекривают весь Бєлгород, а це снаряд 200 мм., як що що, то жертв серед
"мирних" кацапів будо хоч відбавляй.
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21.06.2022 22:51 Відповісти
Русские фашисты, шоб вы суки все повыздыхалы!
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22.06.2022 03:20 Відповісти
 
 