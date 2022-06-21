Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля харківського метрополітену. Слідчі фіксують наслідки нічного обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.











За даними правоохоронців, 20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 2 провели огляд місця події та зібрали речові докази. Робота поліції здійснювалась спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Зібрані матеріали будуть передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі російські війська обстріляли депо метрополітену, внаслідок чого одну людину поранено.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок удару балістичної ракети по інфраструктурі метрополітену пошкоджено щонайменше три поїзди.

КП "Харківський метрополітен" поінформувало, що "з технічних причин рух поїздів на ділянці Салтівської лінії від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено".