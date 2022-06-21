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Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, якщо людина втратили зв’язок з рідними чи близькими через війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти.

Перший крок. Повідомити органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини.

Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну 01

Другий крок. Звернутись до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 – та спільно з операторами заповнити спеціальну анкету.

Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну 02

Третій крок. Звернутись до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації.

Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну 03

У Міністерстві зазначили, що слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання).

Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну 04
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