Українцям надали алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними чи близьким через війну. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, якщо людина втратили зв’язок з рідними чи близькими через війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти.

Перший крок. Повідомити органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини.

Другий крок. Звернутись до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 – та спільно з операторами заповнити спеціальну анкету.

Третій крок. Звернутись до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації.

У Міністерстві зазначили, що слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання).