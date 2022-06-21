УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15280 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
6 300 2
війна (56671) Люксембург (77) Буча (498)

Прем'єр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель відвідав Бучу (Київська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міськради.

Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 01

"Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Поки продовжуватиметься російська війна, Люксембург буде з Україною", - наголосив Беттель.

Він побував на місці масового захоронення вбитих російськими солдатами громадян.

Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 02
Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 03

Бучанський міський голова Анатолій Федорук разом із настоятелем Храму Святого Апостола Андрія Первозванного розповіли про події, які відбувалися у громаді під час окупації російською армією, про умисно вбитих, закатованих людей. Мер Бучі зазначив, що вони свідомо намагаються винищити активних українців, тому ми кваліфікуємо їх дії як геноцид проти українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - "Слідство Iнфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 04
Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 05

Під час огляду виставки фотографій Беттель поцікавився наслідками окупації, руйнацією житлового фонду та тим, як зараз живуть бучанці. Прем’єр-міністру Люксембургу також розповіли по плани щодо майбутнього Меморіального комплексу.

Премєр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу 06

Також дивіться: Бородянка стала символом безглуздої жорстокості та насильства РФ, - прем'єр Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж

Беттель насамкінець сказав: "Щастя в тому, що ви живі й ми живі, та маємо майбутнє. Але я глибоко вражений побаченим у Бучі".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люксембург - це люксові апартаменти Європи. Сюди прилітаєш хоч з Відня, хоч з Берліна, і відчувається височезний рівень у всьому. Тут французи, бельгійці, німці - гастербайтери. Думаю, для прем'єра Люкса, Україна - це як для нас якийсь Чад ви Сомалі. Хоч і всякі польщі і словачини також для люксембургців далеко не зайшли.
показати весь коментар
21.06.2022 21:21 Відповісти
І тим не менше він тут, в Бучі. Дивиться, слухає і понесе цю інформацію в свою країну. Нам потрібні союзники і їх допомога. І навіть ці маленькі але заможні країни чимось та допомагають. А якщо врахувати їх розміри, то допомога суттєва, за що їм велика вдячність.
показати весь коментар
22.06.2022 09:22 Відповісти
 
 