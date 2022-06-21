Прем'єр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу. ФОТО

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель відвідав Бучу (Київська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міськради.

"Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Поки продовжуватиметься російська війна, Люксембург буде з Україною", - наголосив Беттель.

Він побував на місці масового захоронення вбитих російськими солдатами громадян.





Бучанський міський голова Анатолій Федорук разом із настоятелем Храму Святого Апостола Андрія Первозванного розповіли про події, які відбувалися у громаді під час окупації російською армією, про умисно вбитих, закатованих людей. Мер Бучі зазначив, що вони свідомо намагаються винищити активних українців, тому ми кваліфікуємо їх дії як геноцид проти українського народу.

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Під час огляду виставки фотографій Беттель поцікавився наслідками окупації, руйнацією житлового фонду та тим, як зараз живуть бучанці. Прем’єр-міністру Люксембургу також розповіли по плани щодо майбутнього Меморіального комплексу.

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Беттель насамкінець сказав: "Щастя в тому, що ви живі й ми живі, та маємо майбутнє. Але я глибоко вражений побаченим у Бучі".