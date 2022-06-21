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Затримано мешканця Донеччини, який передавав окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Бахмут у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 4-6 червня 2022 року чоловік, використовуючи власний мобільний телефон, під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів повідомляв іншій особі координати місць розташування особового складу та блокпостів Збройних Сил України на території Донецької області.

"На даний час його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Затримано мешканця Донеччини, який передавав окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс генпрокурора 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
почему морду этого мерзавца не показывают ?
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21.06.2022 16:58
+13
Таких мерзенних гнид ще багато,нажаль...
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21.06.2022 16:56
+9
Повешать с десяток таких гнид - другие бы задумались.
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21.06.2022 17:19
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Таких мерзенних гнид ще багато,нажаль...
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21.06.2022 16:56 Відповісти
Всех оккупантов, предателей - коллаборантов сразу сажать на кол, а уж опосля...!
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21.06.2022 19:14 Відповісти
почему морду этого мерзавца не показывают ?
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21.06.2022 16:58 Відповісти
Повешать с десяток таких гнид - другие бы задумались.
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21.06.2022 17:19 Відповісти
Пока не начнется тотальный террор, вот такие упыри не переведутся!!! И вся эта лирика и игры в либерализм ни к чему хорошему не приводят. Надо чтобы люд понимали что все их действия это жизни простых людей!!! Значит ты уже убийца, а убийце один ответ - смерть!!!
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21.06.2022 19:10 Відповісти
Вбивця
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21.06.2022 17:31 Відповісти
На гілляку!!!
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21.06.2022 17:40 Відповісти
ну а чого ви хотіли чекати від переселених в результаті голоду москалів ?

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21.06.2022 17:54 Відповісти
Ну вот такие нам точно живыми не нужны. Его ни на кого не обменяешь, да ещё и корми, пои, лечи и развлекай! Гнильё в этой луганде живёт….
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21.06.2022 18:31 Відповісти
просто стяжку не там затягнули ...
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21.06.2022 19:37 Відповісти
+++
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21.06.2022 21:10 Відповісти
здоровий бичок,на такому орать та орать
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21.06.2022 20:14 Відповісти
Ну и что ему будет? Понять и простить, как всегда. Так войну не выграть. На россии влупили бы 20-ку в лучшем случае или по-тихому при попытке к бегству.
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21.06.2022 20:46 Відповісти
Це вже абсурд
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21.06.2022 21:09 Відповісти
Необходимо прекращение мобсвязи и ее приложений непосредственно в районах боевых действий. ВСУ имеет достаточно каналов открытой и закрытой связи,да и проводная связь еще не изжила себя..Иначе никогда не избавиться от ватных"хиви"
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21.06.2022 22:09 Відповісти
 
 