Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Війська РФ вранці 21 червня обстріляли будівлю коледжу в Харкові.
Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання снаряда зруйновано корпус коледжу. Пошкоджені вікна, фасади та комунікації будівель, що розташовані на території. Громадяни не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про обстріл надійшло о 6 ранку 21 червня.
У поліції зазначили, що на території навчального закладу жодного військового не було. Удар по інфраструктурі міста був завданий з метою залякування населення.
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