Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Війська РФ вранці 21 червня обстріляли будівлю коледжу в Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання снаряда зруйновано корпус коледжу. Пошкоджені вікна, фасади та комунікації будівель, що розташовані на території. Громадяни не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про обстріл надійшло о 6 ранку 21 червня.

У поліції зазначили, що на території навчального закладу жодного військового не було. Удар по інфраструктурі міста був завданий з метою залякування населення.

Також читайте: Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж















