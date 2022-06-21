УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15123 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
5 695 9
війна (56671) обстріл (21193) Нацполіція (13941) Харків (3911)

Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Війська РФ вранці 21 червня обстріляли будівлю коледжу в Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання снаряда зруйновано корпус коледжу. Пошкоджені вікна, фасади та комунікації будівель, що розташовані на території. Громадяни не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про обстріл надійшло о 6 ранку 21 червня.

У поліції зазначили, що на території навчального закладу жодного військового не було. Удар по інфраструктурі міста був завданий з метою залякування населення.

Також читайте: Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 01
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 02
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 03
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 04
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 05
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 06
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 07
Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав 08

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Долбойопи, бл...ь
показати весь коментар
21.06.2022 17:17 Відповісти
руССкій мір ...
показати весь коментар
21.06.2022 17:30 Відповісти
Очень редкое ещё при совдепии уч заведение было. Техникум зелёного строительства. В Харькове изначально всегда было много опыта по части городского озеленения. Ордена в цветах, деда симбирского долго в цветах высаживали, клумбы великолепные итд. И по сей день. Но вот нашлись тварюки, кончилось это. Пока не ответим по ихней стороне, будут гниды глушить город. А там куда выйдет, мы потеряли все, больше терять нечего. Лупануть стоит---ведь рядом!
показати весь коментар
21.06.2022 17:33 Відповісти
Мой дом под Харьковом сгорел до тла 17 марта 2022 года...вопрос к Ze...сосед по улице прислал СМС...Андрюха ..ты должен Zeлемойским чувакам за воду 2000 гривенгов и за свет 3000...
Зелемойские вы ..Оху ..ли..
показати весь коментар
21.06.2022 17:41 Відповісти
рузгие по мирных обьектах не страляют
показати весь коментар
21.06.2022 17:46 Відповісти
Кінаша відчитаєтся що там був штаб з півсотньою генералів і офіцерів.
показати весь коментар
21.06.2022 19:14 Відповісти
Харків все більше і більше перетворюється у Маріуполь
показати весь коментар
21.06.2022 22:22 Відповісти
 
 