УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15123 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
8 605 7
війна (56671) обстріл (21193) Харків (3911)

П'ятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

21 червня російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, внаслідок чого загинули 5 осіб, а 11 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО - Ураган.

На жаль, 5 загиблих, 11 поранених. Слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти вдарили по корпусу коледжу в Харкові: Ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Пятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами 01
Пятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами 02
Пятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами 03
Пятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами 04
Пятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.06.2022 17:50 Відповісти
Может станут больше курить в неположенных местах Белгорода?
показати весь коментар
21.06.2022 17:50 Відповісти
Співчуття родичам загиблих...Сумно і боляче.
показати весь коментар
21.06.2022 17:54 Відповісти
Харькову сегодня прилетает....как никогда...
тримайся, Харків !!!
показати весь коментар
21.06.2022 18:07 Відповісти
Так може вже і нам пора добряче по бєлгороду шарахнуть,бо так цьому кінця-краю не буде...
показати весь коментар
21.06.2022 18:09 Відповісти
Для початку снаряди і ракети необхідні для звільнення своїх територій. І не треба виставляти Україну агресором в очах світової спільноти.
показати весь коментар
21.06.2022 20:34 Відповісти
Суки кацапські схоже склад обстріляли на території бувшого ЖБК, орієнотовано бувша Тентова компанія. Земля пухом загиблим.
показати весь коментар
21.06.2022 22:54 Відповісти
 
 