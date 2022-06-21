У Запорізькій області росіяни обстріляли школу, один із навчальних корпусів зруйновано вщент. ВІДЕО+ФОТО

На Запоріжжі у селі Юльївка Новоолександрівської громади ворог обстріляв школу, зруйнувавши один із навчальних корпусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з місця події повідомив кореспондент Укрінформу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"В ніч на 20 червня з 22:00 до 23:00 години ворог з артилерії обстріляв Новоолександрівську гімназію. Наступного дня о 8 годині ранку ми були тут, ворог знову почав обстрілювати з артилерії, нам десь із пів години довелося сидіти в укриттях. Це жах для маленького села Юльївка. Село маленьке, але для них школа - це осередок, який дуже хотіли зберегти", - розповіла директорка Новоолександрівської гімназії Вікторія Шляхова.

Ворожі снаряди влучили в дах і стіни навчального корпусу. Від ударної хвилі в одному з класів упала стеля, повилітали вікна, двері. Також від прямого влучення та займання знищено автомобіль, припаркований у дворі школи.

Читайте також: Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники закладу та місцеві мешканці сподіваються, що відновлять школу, наразі чекають висновків експертів.

За словами Новоолександрівського сільського голови Олександра Корнієнка, гімназію нема можливості відновити.

"Зараз обстеження робимо, акти готуємо, щоб подати на обласну військову адміністрацію, визначаємо рівень пошкоджень", - сказав він.

За його словами, на території громади приблизно 30 - 40 будинків зруйновано повністю (с. Веселянка, Григорівка, Запорожець, Юльївка), частково пошкоджено - близько 100. Є поранені.

До початку війни населення Новоолександрівської ОТГ нараховувало до 5000 осіб, зараз проживає близько 2700.