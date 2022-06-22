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Фотографа Левіна росіяни стратили після тортур, - "Репортери без кордонів". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.

Про це повідомили "Репортери без кордонів", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Організація оприлюднила звіт про роботу в Україні двох слідчих, які з 24 травня по 3 червня з’ясовували обставини загибелі Левіна. За їх висновками, фотографа та його друга й охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом, можливо, після допитів і навіть тортур.

Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

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Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.

Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

10 березня Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, намагаючись отримати кадри військового вторгнення Росії в цей район.

Коли через три дні він повернувся до цих лісів, росіяни вже займали частину лісу. Місцевість була ворожа, але Левін хотів повернути свій безпілотник, тому що був переконаний, що останні знімки, які він зробив, дуже важливі. Йому це не вдалося.

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Представники RSF прибули в Україну 24 травня, майже через два місяці після деокупації. Проте місцевість все ще була небезпечною: росіяни залишили пастки та вибухові пристрої. У селі досі відчувається запах горілого, земля усипана уламками бронетехніки, половина будинків зруйнована, нечисленні жителі травмовані.

У супроводі співробітників сил безпеки України RSF вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Форд Маверік Левіна все ще був там.

Фотографа Левіна росіяни стратили після тортур, - Репортери без кордонів 01

На місці події фахівці RSF знайшли кілька куль, а також документи, що посвідчують особу Чернишова, і встановив 14 куль у його автомобілі.

Фотографа Левіна росіяни стратили після тортур, - Репортери без кордонів 02

Кілька предметів із можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських солдатів дуже близько від місця вбивства Левіна та Чернишова, також були ідентифіковані RSF, і деякі з них були вилучені.

На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила в Левіна.

Фотографа Левіна росіяни стратили після тортур, - Репортери без кордонів 03

"Репортери без кордонів" не змогли відповісти на всі питання, які їх цікавлять, але зробили дві гіпотези, як могли розвиватися події. Організація сподівається, що одного дня докази приведуть до встановлення осіб, які вчинили це подвійне вбивство.

Генеральний секретар RSF Крістоф Делуар зазначив, що "аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування".

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Він додав, Макс Левін та його друг заплатили життям за боротьбу за достовірну інформацію, тож RSF буде боротися, щоб ідентифікувати та знайти тих, хто їх стратив.

Представників RSF прийняли заступник генпрокурора України, начальник відділу розслідування злочинів проти ЗМІ та керівник прокуратури Київської області.

Арно Фродже був офіційно допитаний СБУ як свідок у Києві 1 червня. RSF передали дев'ять доказів, зібраних на місцях, і флешку з кількома десятками фотографій з місця злочину, зроблених Патріком Шовелем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Те саме питання можно задавати усім хто на фронті - навіщо вони туди поперлися, і всім коригувальникам, та розвідникам. На втраченому безпілотнику могли бути свіжі фото де саме русня розмістила техніку.
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22.06.2022 12:22
+16
-чоловік загинув від рук росо-окупантів , виконуючи свої робочі задачі .
Подяка таким людям , яким не "всё равно" ... Пам'ять збереже на завжди спогади про небайдужих ...
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22.06.2022 12:51
+12
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22.06.2022 12:36
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Навіщо він він туди поперся? Ну втратив безпілотник - ну і чорт з ним. Інший би купив. А так і сам загинув, і людину іншу також з собою забрав. І все заради якихось фоток.
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22.06.2022 12:12 Відповісти
Те саме питання можно задавати усім хто на фронті - навіщо вони туди поперлися, і всім коригувальникам, та розвідникам. На втраченому безпілотнику могли бути свіжі фото де саме русня розмістила техніку.
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22.06.2022 12:22 Відповісти
Свіжі? Три дні вже на той момент минуло.
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22.06.2022 14:28 Відповісти
ну деяким людям речі важливіші за життя. одна знайома тітка вирішила лишитися в лисичанську бо кролів треба доглядати. нещодавно її вбило уламком. треба їй ті кролі тепер?
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22.06.2022 12:14 Відповісти
Фанатізм до добра не доводить - ніякий безпілотник не коштує людського життя
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22.06.2022 12:17 Відповісти
видимо орки считают иначе
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22.06.2022 12:25 Відповісти
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22.06.2022 12:36 Відповісти
Пуля на фото не стреляная. Ее достали из гильзы.
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22.06.2022 12:43 Відповісти
ну все пипец теперь! ты поломал всю линию обвинения!
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22.06.2022 12:48 Відповісти
Так лажать просто непрофессионально.
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22.06.2022 14:28 Відповісти
Експерд ?
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22.06.2022 13:11 Відповісти
-чоловік загинув від рук росо-окупантів , виконуючи свої робочі задачі .
Подяка таким людям , яким не "всё равно" ... Пам'ять збереже на завжди спогади про небайдужих ...
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22.06.2022 12:51 Відповісти
Подавляющее большинство коптеров дублируют снимки на телефон или планшет управления. Конечно, качество не такое как на карте коптера лежит, но стоило из-за этого рисковать? Это всего лишь версия, кто знает как там на самом деле было...
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22.06.2022 13:38 Відповісти
Нема слів, жили собі люди на своїй землі, прийшла орда - вбивають, катують а самі неосвічені, брудні, дикі і це все в 21 столітті
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22.06.2022 16:19 Відповісти
Всі оки хто приймав участь в війні в Україні повинні бути зніщені.Всі до одного !Через рік два 5 не важливо але всіх знищити !І всіх тих кто радів вбивствам українців за грати .
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22.06.2022 17:09 Відповісти
ТАК А ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ЧЕГО !!!??? КОГО ПРОЩАТЬ !!!???
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22.06.2022 23:30 Відповісти
 
 