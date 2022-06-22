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СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ на 10 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави – зокрема, схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомбляють у пресслужбі СБУ.

СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ на 10 млн грн 01

"Зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн. Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки. Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Посадовці "списували" комплектуючі як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу.

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Потім вони намагались "провести" викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин і агрегатів. Для цього використовували афілійовані комерційні структури та вносили недостовірні відомості до звітної документації", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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22.06.2022 14:35 Відповісти
Надо расстрелять прилюдно некоторых чтобы другим неповадно было..
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22.06.2022 21:57 Відповісти
Така "схема" працює десятки років. У нас на одному заводі років десять тому так "виготовляли" комплектуючі до БМП-шних гармат. Знімали зі старої техніки, наводили "блиск" і потім "продавали" державі під виглядом нових. Хоча то якась така деталь, що зносу практично немає. СБУ взяла директора за сраку, а той завіз два мішки грошей у Київ, та й порішали на тому.
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22.06.2022 14:57 Відповісти
в военное время за такое сразу
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22.06.2022 15:35 Відповісти
Хлопці ракетні дивізіони хавали на Поліссі, всі були при справах і СБУ обовязково була в долі, інакше ...... В 30 роки для НКВДистів, нечистих на руку, офіційно запроводили основу для звільнення і арешт це самозабезпечення і самозбагачення (хабарництво). В період репресій до 40 відсотків репресованих мали таке клеймо. Зараз практика простіша. Направляють на хлібнупосаду на визначений строк, а потім іншого.
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22.06.2022 15:42 Відповісти
Давно пора було. Цей одеський завод розкрадається вже десятки років. На його керівництво вже давно тюремні нари чекають.
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22.06.2022 18:53 Відповісти
Головний ворог - це українські гниди.
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23.06.2022 01:26 Відповісти
 
 