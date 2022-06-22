СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ на 10 млн грн. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави – зокрема, схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомбляють у пресслужбі СБУ.

"Зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн. Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки. Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Посадовці "списували" комплектуючі як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу.

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Потім вони намагались "провести" викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин і агрегатів. Для цього використовували афілійовані комерційні структури та вносили недостовірні відомості до звітної документації", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.