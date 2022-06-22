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Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер: Три місяці експертиз та збору документів, щоб закрити порушену СБУ справу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український бізнесмен та громадський діяч Олександр Громико передав Збройним силам України свій вертоліт MBB BO-105, придбаний ним раніше у США.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей вертоліт MBB BO-105, який я передав на службу до ЗСУ, був куплений мною кілька років тому і раніше був військовим (в інтернеті багато фото з навісним озброєнням) і за рахунок неймовірної маневреності призначався для розвідки та евакуації поранених (медичні ноші зручно заходять через багажник до переднього крісла). У США з нього зняли все військове обладнання, і він став цивільним. Попередній американський власник показав мені, на які акробатичні трюки здатний цей вертоліт (ось відео пілота Red Bull на аналог гелікоптері), я був вражений і купив його за гарною ціною", - зазначив він.

Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер: Три місяці експертиз та збору документів, щоб закрити порушену СБУ справу 01

За його словами, керувати цим вертольотом було одне задоволення, адже за рахунок потужних двох газотурбінних двигунів та вдалої конструкції він вибачає багато помилок недосвідченим пілотам.

Громико уточнив, що гелікоптер зі США прийшов у контейнері до порту Одеса і щодо нього СБУ відразу порушило кримінальну справу за незаконне ввезення військового вертольота.

"Три місяці експертиз та збору документів - треба було довести, що гелікоптер уже в США літав як цивільний та закрити справу, поставити його на український облік. На цьому мої пригоди з експлуатацією вертольота не закінчилися, але про це розповім іншим разом. Тепер настав час повернути цьому вертольоту бойове призначення і про це вже подбає військова авіація ЗСУ. Вертоліт у хорошому стані і може врятувати тяжкопоранених із передової швидко доставивши їх до найкращих лікарень України", - продовжує підприємець.

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"Пілоту ЗСУ, який виконуватиме на ньому особливі завдання, хочу побажати удачі та багатьох героїчних нагород, які він отримає живим та здоровим після нашої перемоги", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Цих сбушників треба разом з бакановим відправити в фтрафбат на передову
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22.06.2022 14:41
+18
СБшники хотіли віджати собі пташку.
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22.06.2022 14:42
+16
і навіщо це передаст краснопузий сюди затесався?
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22.06.2022 14:42
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22.06.2022 14:36 Відповісти
і навіщо це передаст краснопузий сюди затесався?
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22.06.2022 14:42 Відповісти
нащадки його ще й досі працюють в нашому СБУ
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22.06.2022 14:46 Відповісти
Плакат 1951 року. Художник Іванов В.С.
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22.06.2022 15:27 Відповісти
іванова, петрова, сидорова... яка різниця? - заборонені законом фашистські, ворожі символи і харі.
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22.06.2022 16:21 Відповісти
Пінчук, Коломойша, Новинський, Фірташ та інщі натяк зрозуміли ?
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22.06.2022 14:37 Відповісти
Угу, чекайте нових податків від їхніх слуг.
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22.06.2022 14:47 Відповісти
На самом деле на деньги вырученные от арестованных москальских активов в Украине можно регулярно закупать гражданские версии вертолетов и модернизировать их под заявки ВСУ. Нужно лишь желание.
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22.06.2022 14:48 Відповісти
арест это не конфискация, то две большие разницы
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22.06.2022 16:10 Відповісти
Я же написал - нужно желание, т.е. оформить законом. Видимо и у них и у вас желания нет...
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22.06.2022 16:35 Відповісти
Цих сбушників треба разом з бакановим відправити в фтрафбат на передову
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22.06.2022 14:41 Відповісти
СБшники хотіли віджати собі пташку.
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22.06.2022 14:42 Відповісти
Цей вертоліт MBB BO-105, який я передав на службу до ЗСУ, був куплений мною кілька років тому.
********
Тобто, справа була заведена есбеушниками ще за часів Порошенка, - "кілька років тому".
Так що ця контора, як можемо бачити, ніскільки не змінилася. Принаймні, на керівних щаблях, - та сама гниль, що при Порошенкові, що при Зеленському.
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22.06.2022 15:08 Відповісти
"кілька років тому" не може бути два чи три?
Було в історії спецслужби, щоб її очолював продюсер з шоубізнесу?
Так що, гниль не та сама, а відбірна...
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22.06.2022 15:32 Відповісти
BO-105 це топ оф зе топ!
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22.06.2022 14:42 Відповісти
если не ошибаюсь то эта птичка чуть ли не единственный вертолет у которого мгновенная реакция на команды штурвала без задержки, что и позволяет ему демонстрировать такой умопомрачительный пилотаж, если бы Шольц дал таких Украине... но что то я размечтался
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22.06.2022 15:03 Відповісти
У Німеччині ці квинтокрили використовувались як ударні. На пам"ять міг нести 4 ПТР "Тow".
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22.06.2022 14:43 Відповісти
8 BGM-71 TOW
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22.06.2022 14:52 Відповісти
Машина вражає.... таких би в ЗСУ шт. 100, разом з військовим обладнанням і кацапня би лягла в наших полях.
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22.06.2022 14:43 Відповісти
СБУ тільки такою фуйнею можуть займатися. Чому мовчали гармати коли російські війська проходили Чонгар їх не цікавить. Чому Чонгар проходили о 01.00 а вторгнення російських військ було заявлено в Україні тільки о 05.00 теж їх не цікавить.
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22.06.2022 14:44 Відповісти
Відео від літаючих бичків вражає!
Гарна машина.
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22.06.2022 14:45 Відповісти
Яркий пример что на внешнем рынке можно купить хоть атомную бомбу. А у нас власть рассказывает что нам не продают оружие. Вернее, оружие видимо продают а наша власть хочет бесплатно получать
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22.06.2022 14:46 Відповісти
И обязательно чтобы были откаты. Иначе наши бюрократы-коррупционеры найдут 100500 причин почему импортное вооружение запрещенно ввозить. То же касается качественного стрелкового оружия в том числе снайперского которое на внешнем рынке продается свободно а у нас оно под запретом. Хотя добровольцы мимо карманов наших бюрократов, а значит контрабандой все таки завозили даже американские снайперские винтовки Баррет чтобы было хоть чем то воевать.
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22.06.2022 14:50 Відповісти
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22.06.2022 14:49 Відповісти
месершміт курва )
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22.06.2022 14:50 Відповісти
...так и есть, МВВ - Мессершмитт-Бёльков-Блом (Messerschmitt-Bölkow-Blohm)
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22.06.2022 17:40 Відповісти
Все що потрібно знати про цю контору підарасів.
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22.06.2022 14:58 Відповісти
Баканівці квартальні 3 місяці виносили мозок підприємцю за те що хотів допомогти країні, зате Єрмака і Коломойського в упор не помічають. Добре хоч не відкрили справу як проти «Свинарчуків».
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22.06.2022 15:18 Відповісти
Дружина Баканова - громадянка РФ ?
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22.06.2022 15:55 Відповісти
У zеленського квартира в Криму.
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22.06.2022 16:02 Відповісти
і громадянство росії
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22.06.2022 16:16 Відповісти
Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер: Три місяці експертиз та збору документів, щоб закрити порушену СБУ справу.

Така вже Україна "розбулована" за тридцять років незалежності - засилля всякий контролюючих, дозвільних, наглядових "нутряних" органів, які як глисти роз'їдали і продовжують отруювати суспільний організм.

Так попаде Україна з тим різноманіттям глист в ЄС...
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22.06.2022 16:02 Відповісти
Респект бізнесмену.
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22.06.2022 17:17 Відповісти
Підприємець Косигін готується передати літак.
А вот підприємець Коломойський ні хріна не передав.
Бо великий патріот України.
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22.06.2022 17:47 Відповісти
 
 